La ministre défend la transmission de la nationalité par les mères, un âge minimal de mariage de 18 ans et un quota féminin sur les listes.

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La ministre des Affaires sociales Haneen Sayed a présenté le 25 novembre plusieurs engagements en faveur des droits des femmes. Lors du deuxième congrès annuel de la Plateforme féministe au Liban, elle a plaidé pour la transmission de la nationalité par les mères libanaises, un âge minimal du mariage de 18 ans sans exception et un quota d’au moins 30 % de femmes sur les listes électorales.

Nationalité, mariage et listes électorales : ce que portent les propositions

La ministre, qui représentait le chef du gouvernement Nawaf Salam, a demandé que les ministères fixent des mesures d’exécution de la stratégie nationale pour les femmes, en coordination avec la Commission nationale de la femme libanaise. Elle a demandé un suivi régulier de ces engagements. Le quota qu’elle a évoqué concerne la composition des listes de candidats ; il ne signifie pas que 30 % des sièges parlementaires seraient réservés.

Le plan d’action 2024–2026 de la Commission nationale comporte déjà des volets consacrés au mariage précoce, à la nationalité et aux quotas électoraux. Il prévoit notamment des actions de plaidoyer et des indicateurs de suivi. L’annonce de la ministre porte sur la mise en œuvre et le suivi par le gouvernement, non sur la création de ces objectifs.

La déclaration ne change pas les conditions de transmission de la nationalité ou de mariage. Pour mesurer l’effet de ces engagements, il faudra pouvoir identifier les textes déposés, leur périmètre et leur état d’examen. Le discours du 25 novembre ne précise pas les crédits qui seraient consacrés à l’ensemble des mesures annoncées.

Une plateforme annoncée pour le 10 décembre

Haneen Sayed a annoncé pour le 10 décembre une plateforme nationale sur les violences contre les femmes et les filles, développée avec le Fonds des Nations unies pour la population. Elle doit réunir des données et des informations sur les services de protection. Le lancement de l’outil est annoncé ; aucun résultat de fonctionnement ne peut encore lui être attribué.

Dans une démarche distincte, l’ONU au Liban et la Commission nationale de la femme libanaise ont lancé le 25 novembre la campagne annuelle des seize jours de mobilisation contre les violences de genre. Elle se poursuit jusqu’au 10 décembre et insiste sur l’accès à la protection, à la justice et sur la responsabilité des auteurs de violences.

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