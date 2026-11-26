Le Liban cherche une présence de l’ONU après la FINUL tandis qu’Israël refuse des troupes françaises dans le Sud. Au Grand Sérail, Nawaf Salam demande de préciser les responsabilités des agents publics. À Bruxelles, les Vingt-Sept discutent du budget européen et d’un nouveau prêt à l’Ukraine. À Zouk Mikaël, le Liban reçoit le Japon.

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Jeudi 26 novembre 2026, édition de 18 h à Beyrouth. Beyrouth défend une présence onusienne au Sud après la FINUL, tandis qu’Israël s’oppose à un déploiement français. Au Grand Sérail, Nawaf Salam a présenté un cadre commun pour définir les responsabilités des agents publics. À Bruxelles, les Vingt-Sept examinent le prochain budget européen et un prêt supplémentaire à l’Ukraine.

Sud-Liban : une démarche auprès de l’ONU, toujours pas de décision sur la relève

À sa sortie de Baabda jeudi, le député Melhem Khalaf a annoncé qu’une lettre serait adressée à la présidence de l’Assemblée générale de l’ONU. L’objectif est de lui demander de recommander au Conseil de sécurité le maintien d’une présence onusienne dans le Sud. Le député a indiqué que 86 parlementaires soutenaient la démarche. Il n’a pas annoncé l’envoi de la lettre.

Mercredi, l’ambassadeur israélien à l’ONU, Danny Danon, a dit s’opposer au déploiement de soldats français dans le Sud et préférer un dispositif reposant sur l’armée libanaise. Joseph Aoun avait défendu, devant des parlementaires français mardi, une relève sous drapeau de l’ONU. La résolution 2790 prévoit l’arrêt des opérations de la FINUL le 31 décembre 2026, puis jusqu’à un an de retrait progressif. Aucun mandat de remplacement n’a été annoncé.

Administration : qui a le pouvoir de décider d’un dossier ?

Le Conseil de la fonction publique a présenté jeudi au Grand Sérail un référentiel pour décrire les postes, les compétences exigées et les décisions qui relèvent de chaque fonction. Nawaf Salam a demandé aux administrations, aux établissements publics et aux municipalités de revoir leurs missions et leurs fiches de poste avec leurs agents. Le Premier ministre a cité le cas des dossiers qui circulent de bureau en bureau sans que l’usager sache qui peut les trancher.

Aucune nouvelle grille salariale ni date de déploiement n’a été annoncée lors de la présentation. Les 37 propositions du plan de réforme administrative remis au Premier ministre mardi relèvent d’une démarche distincte et doivent encore être discutées en Conseil des ministres.

Ormuz : un pétrolier touché au large d’Oman

Le centre britannique UK Maritime Trade Operations a indiqué jeudi qu’un pétrolier avait été touché la veille par un projectile non identifié alors qu’il sortait du détroit d’Ormuz, au large de Khasab. Selon le centre, qui cite les autorités locales, l’équipage est sain et sauf et aucun rejet en mer n’a été signalé dans le premier avis. L’avis ne précise ni l’identité du navire ni l’origine du projectile. Un autre signalement, à l’ouest de Dubaï, concernait une explosion à proximité d’un autre navire.

Iran : le scénariste Mehdi Mahmoudian arrêté à Téhéran

L’organisation de défense des droits humains Hengaw rapporte que des agents iraniens ont arrêté mercredi Mehdi Mahmoudian à son domicile et saisi son matériel électronique. Le militant avait alerté la veille sur le sort de Milad Armoun et Navid Najaran, condamnés à mort dans un dossier lié aux manifestations de 2022. Les autorités iraniennes n’ont pas donné de motif à cette arrestation. Mahmoudian a collaboré au scénario d’Un simple accident de Jafar Panahi, Palme d’or 2025 et nommé aux Oscars dans la catégorie du meilleur scénario original.

Bruxelles : deux négociations sur le financement de l’Union et de l’Ukraine

Les dirigeants européens se réunissent les 26 et 27 novembre. Le cadre financier 2028–2034 doit notamment arbitrer entre le maintien des aides agricoles et régionales et les dépenses de défense et de compétitivité. Les dirigeants examinent aussi une proposition distincte de la Commission : jusqu’à 45 milliards d’euros supplémentaires de prêts pour l’Ukraine en 2027, dont 25 milliards pour ses capacités industrielles de défense. Ce montant s’ajouterait au dispositif de 90 milliards déjà établi pour 2026 et 2027. Le Conseil européen n’a pas publié de décision sur ces deux dossiers au moment du bouclage.

Basket : Liban–Japon à 21 h à Zouk Mikaël

Les Cèdres reçoivent le Japon au complexe Nouhad Nawfal pour les qualifications au Mondial 2027. Avant la rencontre, la FIBA classe le Liban et le Japon aux deux premières places de la zone Asie pour les points marqués en contre-attaque, avec respectivement 22,3 et 17,5 points par match. En août, dans la même salle face à la Corée du Sud, le Liban avait pris 50 rebonds contre 30 et inscrit 27 points en contre-attaque.

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