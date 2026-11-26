Le Qatar négocie sur le gaz, la production et les garanties. La visite émiratie porte sur l’expérience d’Abou Dhabi, sans contrat ni financement annoncé.

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Le Conseil des ministres a autorisé la poursuite des négociations avec le Qatar sur la réforme électrique et ses conditions financières. La délégation d’Abou Dhabi reçue le 25 novembre à Beyrouth a, elle, présenté son expérience de gestion du secteur. Les deux démarches ne sont pas au même stade : l’une porte sur un projet en négociation, l’autre n’a donné lieu à aucune annonce d’investissement.

Qatar : fournir le combustible ne suffit pas à produire du courant

Le programme des discussions de Doha des 15 et 16 novembre couvrait la production électrique, l’acheminement de gaz et d’électricité via la Syrie, la construction de centrales et une installation flottante pour recevoir et regazéifier du gaz naturel liquéfié. La présidence du Conseil mentionnait aussi la négociation d’un approvisionnement en GNL sur vingt ans et des projets renouvelables. Cette durée était celle d’une option discutée, pas celle d’un contrat publié.

Chaque maillon engage des dépenses différentes. Un contrat de combustible couvre les volumes et le prix du gaz. Une unité de regazéification convertit le GNL pour qu’il puisse être livré à une centrale. Le coût de l’électricité dépend encore du rendement des centrales, de leur disponibilité et des dépenses de transport. Si le réseau ne peut absorber la production ou si les volumes facturés ne sont pas payés, le problème n’est plus seulement celui du prix du combustible.

Émirats : de la gestion du réseau à la diversification

À Beyrouth, la délégation émiratie conduite par Saïd ben Moubarak al-Hajeri comprenait notamment le département de l’énergie d’Abou Dhabi, TAQA Transmission et Masdar. Le compte rendu libanais décrit une présentation de l’expérience d’Abou Dhabi en gestion du secteur et en diversification énergétique. La présence d’un gestionnaire de transport et d’un développeur renouvelable indique la diversité des compétences présentes ; elle n’établit pas qu’un contrat de réseau ou une centrale aient été proposés à un prix donné.

Les engagements financiers restent à établir

Dans sa décision du 13 novembre, le gouvernement libanais demande au ministre de l’Énergie de revenir devant lui avec le résultat des discussions qataries, notamment sur le tarif et les garanties. Pour comparer de futurs projets, il faudra savoir si le tarif couvre le seul combustible ou l’électricité livrée, dans quelle monnaie il sera payé et qui assume les risques de volume et de change. Une garantie du Trésor, si elle est demandée, doit être distinguée d’une dépense immédiatement inscrite au budget : elle crée un engagement qui peut devenir payable si la partie garantie ne respecte pas ses obligations.

Le mandat de négocier avec le Qatar ne fixe pas ces éléments. Le compte rendu de la visite émiratie, lui, ne donne ni site, ni puissance, ni calendrier, ni montant. À ce stade les documents publics ne permettent donc de chiffrer aucune baisse de facture pour les ménages.

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