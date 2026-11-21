Deux pétroliers ont été touchés samedi par des projectiles non identifiés dans le détroit d’Ormuz. Le centre britannique de sécurité maritime ne signale pas de victime et ne désigne aucun responsable.

7

Lire l'article Stop

Deux pétroliers ont été touchés samedi par des projectiles non identifiés dans le détroit d’Ormuz. Le centre britannique de sécurité maritime ne signale pas de victime et ne désigne aucun responsable.

Le centre britannique de coordination maritime UKMTO a diffusé deux avis distincts pour la journée du samedi 21 novembre concernant des pétroliers qui quittaient le golfe Persique par le détroit d’Ormuz, au large d’Oman. Selon ces signalements transmis par des autorités militaires, les deux navires ont été touchés dans la matinée, à cinquante minutes d’intervalle. Aucun d’eux n’est nommé dans les avis.

Deux signalements distincts, sans attribution

L’UKMTO n’a fait état d’aucune victime dans ses avis initiaux. Il n’a pas non plus confirmé de pollution. Les autorités enquêtent : à ce stade, le centre britannique n’a ni identifié les projectiles, ni désigné un responsable, ni établi de lien entre les deux incidents.

Un avis distinct avait déjà signalé qu’un pétrolier avait été touché vendredi 20 novembre dans le détroit. Dans ce cas, le responsable de la sûreté de la compagnie avait fait état d’un incendie à bord. L’UKMTO n’avait alors signalé ni victime ni conséquence environnementale. Cet épisode est antérieur aux deux signalements de samedi.

Un passage toujours emprunté malgré les attaques

Dans son bulletin du 19 novembre, le Centre conjoint d’information maritime (JMIC) avait recensé quatre attaques signalées dans le détroit au cours des quatre jours couverts par son relevé. Il maintenait le niveau de menace à « sévère ». Cette évaluation précède les avis de samedi : elle décrit le risque déjà observé dans le détroit, pas l’origine des tirs qui viennent d’être signalés.

Le trafic pétrolier avait néanmoins repris une partie du terrain perdu au printemps. Selon l’Agence américaine d’information sur l’énergie, les volumes de pétrole brut, de condensats et de produits pétroliers transitant par Ormuz sont passés d’environ 5,1 millions de barils par jour au deuxième trimestre à 9,1 millions au troisième. Ils restaient très inférieurs aux quelque 21,6 millions de barils quotidiens du quatrième trimestre 2025. Ces estimations portent sur les volumes transportés, non sur le nombre de navires en circulation.

Les deux avis rapportent que les pétroliers étaient en cours de traversée au moment des incidents. Ils ne donnent pas de bilan du trafic après les incidents et ne font état d’aucune fermeture du passage. L’état des deux navires et les éventuelles conséquences pour l’environnement restent à préciser.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews