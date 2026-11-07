Nucléaire israélien : histoire, arsenal et secret

Israël ne reconnaît pas officiellement son arsenal nucléaire, estimé à environ 90 têtes au début de 2026. Ce dossier retrace les origines du programme, la coopération française, les tensions avec Kennedy et l’accommodement Nixon–Meir. Il examine Dimona, les révélations de Vanunu, les controverses de 1967, 1973 et Vela, puis les missiles Jericho, les avions et les sous-marins. Il distingue les capacités documentées des hypothèses, explique pourquoi aucune liste fiable de villes visées n’est publique et présente les enjeux juridiques et régionaux de cette opacité.

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Le programme nucléaire israélien reste l’un des arsenaux les plus secrets au monde. Les estimations publiques retiennent environ 90 têtes au début de 2026, sans inventaire officiel ni liste vérifiable de cibles. De la coopération française des années 1950 aux sous-marins livrés par l’Allemagne, son histoire éclaire une stratégie fondée sur la dissuasion, l’opacité et le refus de voir émerger une puissance nucléaire rivale au Moyen-Orient.

Les infrastructures évoluent, mais la politique déclaratoire demeure. En juin 2026, le bilan international des forces nucléaires signale de nouveaux travaux dans le complexe du Néguev. Le 1er septembre, le constructeur allemand et le ministère israélien de la Défense annoncent le départ du sous-marin INS Drakon vers Israël. Aucun de ces développements ne s’accompagne d’une reconnaissance publique d’un arsenal nucléaire.

Cette contradiction apparente traverse tout le dossier. Des réacteurs existent, des accords anciens ont été déclassifiés, des missiles ont été testés. Mais le nombre exact d’armes, leur répartition, leurs conditions d’emploi et les décisions de ciblage restent secrets. Reconstituer le programme exige donc de distinguer les documents établis, les estimations convergentes et les hypothèses qui circulent depuis des décennies.

Le programme nucléaire israélien en six repères

Le statut : Israël ne reconnaît pas officiellement détenir des armes nucléaires. Les principaux inventaires internationaux le classent pourtant parmi les neuf États qui en possèdent. Il est le seul État du Moyen-Orient auquel ils attribuent un arsenal nucléaire constitué.

Le volume : environ 90 têtes au début de 2026. Ce nombre représente une estimation du stock militaire, pas une déclaration israélienne. Il ne signifie pas que 90 armes sont continuellement placées sur des missiles ou embarquées dans des sous-marins.

Le centre historique : le complexe nucléaire du Néguev, près de Dimona, construit avec une aide française. Soreq, issu d’une coopération américaine civile, constitue un autre centre important, soumis à un cadre de garanties différent.

Les vecteurs : des avions, les missiles balistiques de la famille Jericho et une composante navale présumée. L’existence des plateformes est beaucoup mieux documentée que leur équipement nucléaire effectif.

La doctrine : Israël affirme ne pas être le premier à « introduire » l’arme nucléaire au Moyen-Orient. Cette formule n’équivaut ni à un engagement de ne jamais posséder l’arme, ni à une promesse publique de non-emploi en premier.

Les cibles : aucun document public authentifié ne fournit un plan actuel et complet de ciblage nucléaire israélien. Une ville située à portée d’un missile ne devient pas, pour cette seule raison, une cible officiellement désignée.

Ben-Gourion cherche une assurance contre une défaite existentielle

Le projet prend forme dans les premières années de l’État d’Israël. David Ben-Gourion considère que la supériorité conventionnelle peut varier avec le temps. Le pays dispose d’une population limitée, d’un territoire étroit et d’une faible profondeur stratégique. Ses dirigeants cherchent une capacité susceptible de décourager une guerre menaçant l’existence même de l’État.

La mémoire de la Shoah occupe une place essentielle dans cette réflexion. Elle se combine à l’expérience de la guerre de 1948 et aux tensions avec les États arabes. Cette histoire explique les motivations des promoteurs du programme. Elle ne permet pas, à elle seule, de déduire leurs choix militaires ultérieurs ou d’attribuer une intention nucléaire à chaque crise.

La Commission israélienne de l’énergie atomique est créée en 1952. Ernst David Bergmann joue un rôle scientifique central. Shimon Peres, au ministère de la Défense, devient l’un des principaux organisateurs politiques du projet. Le programme rassemble ainsi une volonté gouvernementale, des réseaux scientifiques et une coopération industrielle étrangère.

L’ambition consiste aussi à réduire la dépendance envers des garanties extérieures jugées incertaines. Une protection américaine ou française dépend toujours des décisions d’un autre gouvernement. Une capacité nationale promet une marge d’autonomie, au prix d’investissements considérables et d’un secret institutionnel durable.

La France fournit l’appui décisif dans les années 1950

La relation avec Paris précède la crise de Suez. Elle se renforce dans un contexte de coopération militaire et de confrontation avec l’Égypte de Gamal Abdel Nasser. La guerre d’Algérie pèse aussi sur la perception française du nationalisme arabe. Les responsables des deux pays voient alors des intérêts stratégiques communs.

À l’automne 1957, des accords franco-israéliens ouvrent la voie au complexe de Dimona. Les archives et les travaux historiques établissent le rôle déterminant de cette coopération. Ils montrent également que les décisions se prennent dans un cercle restreint, avec des arrangements dont les détails ne deviennent accessibles que progressivement.

Résumer l’affaire à une « bombe offerte après Suez » efface cette histoire. La France apporte une aide industrielle et scientifique majeure. Israël organise un programme national, mobilise ses propres personnels et poursuit son effort après le refroidissement des relations bilatérales. La coopération n’est donc ni un simple don d’armes achevées, ni une relation restée inchangée pendant plusieurs décennies.

Le retour du général de Gaulle au pouvoir modifie le contexte. Paris cherche à encadrer puis à réduire les aspects sensibles de son engagement. Le programme israélien continue cependant. Cette continuité explique pourquoi la question française demeure centrale pour ses origines, sans suffire à décrire son développement ultérieur.

Soreq et Dimona, deux trajectoires qu’il faut séparer

Israël bénéficie aussi du programme américain « Atoms for Peace ». L’accord de coopération conclu en 1955 conduit au développement du centre de Soreq. Son réacteur de recherche entre en fonctionnement en 1960. Ce volet possède une dimension civile et scientifique publiquement documentée.

Dimona relève d’une autre logique. Le réacteur du Néguev entre en fonctionnement dans les années 1960. Les archives diplomatiques américaines révèlent très tôt des soupçons sur sa finalité militaire. Le centre devient ensuite, dans les évaluations internationales, le cœur historique de la production de matières destinées à l’arsenal.

Les deux sites ne relèvent pas du même régime de vérification. Soreq est couvert par des garanties portant sur des installations et matières désignées. Dimona n’est pas soumis à des garanties internationales complètes. Confondre les deux conduit à deux erreurs opposées : affirmer qu’aucun contrôle international n’existe en Israël, ou prétendre que l’ensemble du programme est inspecté.

La recherche nucléaire ne se confond pas davantage avec la production électrique. Un réacteur de recherche peut servir à la science, à la formation ou à des applications industrielles. L’existence d’un tel équipement ne prouve pas, en elle-même, la fabrication d’une arme. Dans le cas de Dimona, l’évaluation militaire repose sur un ensemble historique beaucoup plus large.

En 1960, les États-Unis comprennent la nature du projet

Washington ne découvre pas instantanément un programme entièrement constitué. Des informations remontent par plusieurs canaux : observations, contacts scientifiques et échanges diplomatiques. Les premières descriptions des constructions ne suffisent pas toujours à établir leur fonction. Les interprétations évoluent au cours de l’année 1960.

Une estimation américaine du 8 décembre 1960 identifie un complexe nucléaire dans le Néguev et considère la production militaire comme l’un de ses objectifs majeurs. Les responsables américains demandent des explications. Les autorités israéliennes présentent alors le projet comme pacifique.

La difficulté de cette séquence tient à la différence entre voir un chantier et démontrer son usage. Les archives montrent des hésitations, des évaluations contradictoires et des informations incomplètes. Elles ne décrivent pas un gouvernement américain informé de tout depuis le premier jour.

La découverte place surtout les États-Unis devant un conflit d’objectifs. Ils veulent soutenir Israël, éviter une course nucléaire régionale et préserver leurs relations avec les pays arabes. Cette tension traverse les administrations successives. L’accommodement qui se dessinera plus tard n’était pas encore acquis.

Kennedy tente d’imposer des vérifications régulières

John Kennedy traite la question comme un enjeu majeur de non-prolifération. Deux spécialistes américains visitent Dimona le 20 mai 1961. Le président rencontre Ben-Gourion quelques jours plus tard. Les assurances israéliennes ne dissipent pas les inquiétudes de Washington.

En 1963, l’échange devient plus ferme. Kennedy demande des visites régulières, à un rythme semestriel. Il veut obtenir des informations fiables sur le fonctionnement du complexe. Dans sa correspondance avec Ben-Gourion puis Levi Eshkol, il lie explicitement la confiance bilatérale à cette transparence.

La lettre remise à Eshkol le 5 juillet 1963 avertit que le soutien américain pourrait être sérieusement affecté en l’absence de renseignements fiables. Cette pression figure dans les documents déclassifiés. Elle rappelle que les rapports américano-israéliens ont aussi connu une confrontation directe sur le nucléaire.

Eshkol accepte le principe de visites, tout en négociant leurs modalités. Sa réponse du 19 août laisse la périodicité ultérieure à discuter. Les documents révèlent aussi une préoccupation israélienne : ne pas rassurer complètement Nasser sur l’absence de capacité militaire. L’incertitude commence déjà à servir d’instrument politique.

Les visites américaines se poursuivent sous Lyndon Johnson, généralement une fois par an, jusqu’en 1969. Elles n’offrent pas le dispositif permanent et contraignant recherché par Kennedy. Elles ne constituent pas non plus des inspections internationales exhaustives de l’AIEA.

1967 : le passage présumé au seuil militaire

Les travaux historiques situent généralement l’apparition des premières capacités militaires à la fin des années 1960. Les témoignages rassemblés autour de la guerre des Six-Jours donnent à mai et juin 1967 une importance particulière. Ils décrivent l’assemblage de premiers dispositifs rudimentaires dans un climat de forte inquiétude.

Il s’agit d’une reconstruction fondée sur des témoignages et des archives partielles. Israël n’a pas publié un calendrier officiel attestant le jour où sa première arme serait devenue utilisable. La précision apparente de certaines chronologies dépasse donc ce que les documents permettent de garantir.

Certains responsables auraient envisagé une démonstration nucléaire dans un scénario extrême. Les témoignages disponibles ne prouvent ni une décision politique définitive d’emploi, ni une explosion exécutée. La victoire conventionnelle rapide de juin 1967 ne permet pas de résoudre rétrospectivement toutes les questions sur ces préparatifs.

Cette distinction reste essentielle : étudier une option, préparer une capacité et donner l’ordre de l’utiliser sont trois étapes différentes. Les récits historiques les réunissent parfois abusivement dans une même formule spectaculaire.

Nixon et Meir installent l’accommodement de 1969

À la fin des années 1960, les États-Unis cherchent encore à freiner le programme. La fourniture d’avions Phantom devient un point de discussion. Washington tente notamment de préciser la promesse israélienne de ne pas « introduire » l’arme nucléaire dans la région.

Les négociateurs ne donnent pas tous le même sens à ce verbe. Pour les Américains, la possession d’une arme peut constituer l’introduction redoutée. Les interlocuteurs israéliens mettent davantage l’accent sur l’absence d’essai et de reconnaissance publique. Le choix des mots porte donc un désaccord politique réel.

Richard Nixon reçoit Golda Meir le 26 septembre 1969. Leur entretien privé est généralement considéré comme le tournant qui stabilise l’accommodement américain. Mais aucun compte rendu public de leur tête-à-tête ne permet de citer un traité nucléaire signé ou une liste complète de clauses.

Les documents périphériques et la pratique ultérieure éclairent le compromis. Israël maintient son programme sans proclamation officielle. Washington cesse de presser Israël d’accepter des visites à Dimona et d’adhérer au TNP. Un mémorandum du 8 octobre 1969 rapporte notamment l’interprétation israélienne associant la non-introduction à l’absence d’essai et de publicité.

Ce cadre ne signifie pas que les États-Unis auraient transféré des bombes à Israël. Il décrit une tolérance politique envers une capacité nationale non déclarée. La nuance distingue l’alliance stratégique, l’assistance conventionnelle et le statut particulier du dossier nucléaire.

L’« amimut », un secret entretenu plutôt qu’une absence d’information

Le terme hébreu « amimut » désigne cette opacité délibérée. Le gouvernement évite la déclaration officielle, tandis que les gouvernements étrangers et les spécialistes raisonnent sur l’existence d’un arsenal. Le secret porte ainsi moins sur une ignorance totale que sur l’absence d’aveu institutionnel.

Cette posture conserve une certaine liberté diplomatique. Elle évite une cérémonie d’entrée dans le club nucléaire, un essai revendiqué ou une doctrine détaillée susceptible de provoquer des réactions immédiates. Elle permet aussi aux partenaires d’Israël de dissocier leur coopération bilatérale des demandes internationales de transparence.

L’opacité comporte toutefois un coût analytique. Elle empêche de vérifier les annonces sur la taille du stock. Elle complique l’évaluation d’une modernisation. Elle laisse les adversaires interpréter des signaux dont la signification exacte reste inconnue.

Une déclaration isolée d’un ministre ne suffit pas à abolir cette politique. Il faut distinguer une formule politique, une allusion, une menace verbale et un changement officiel de doctrine. Aucun de ces éléments ne remplace un inventaire public ou un document gouvernemental sur les conditions d’emploi.

1973 : une crise majeure, des récits nucléaires contestés

La guerre d’octobre 1973 nourrit l’un des débats historiques les plus sensibles. L’attaque égyptienne et syrienne place Israël en difficulté pendant les premiers jours. Des récits ultérieurs décrivent des préparatifs nucléaires, parfois présentés comme un ultimatum destiné aux États-Unis.

Le dossier documentaire est plus nuancé. Un témoignage rétrospectif rapporte que Golda Meir aurait rejeté, le 7 octobre, une proposition de Moshe Dayan concernant des préparatifs de démonstration. Il éclaire une discussion au sommet, mais ne constitue pas un procès-verbal intégral des décisions.

Une étude historique approfondie publiée en 2013 juge plausibles des mesures de précaution ou de préparation défensive. Elle ne confirme pas le scénario d’un signal nucléaire organisé pour forcer Washington à déclencher son pont aérien. Les intentions, la visibilité des mesures et leur interprétation américaine restent débattues.

Présenter un « chantage nucléaire de 1973 » comme un fait définitivement établi serait donc excessif. L’épisode montre surtout combien une guerre conventionnelle grave peut faire entrer la question nucléaire dans les délibérations, sans que l’on puisse reconstituer avec certitude toute la chaîne de décision.

Vela, le double éclair qui n’a jamais clos le débat

Le 22 septembre 1979, un satellite américain Vela enregistre un double éclair dans une vaste zone maritime de l’hémisphère Sud. Le signal évoque, pour plusieurs spécialistes, une explosion nucléaire atmosphérique. Il provoque une enquête américaine et des évaluations divergentes.

Certains travaux relient l’événement à un éventuel essai israélien, avec une coopération sud-africaine possible. D’autres analyses, dont celles d’un groupe scientifique réuni par la Maison-Blanche, contestent la solidité de cette conclusion. Les interprétations techniques et politiques continuent de s’opposer.

Le dossier ne permet pas de présenter un auteur identifié avec certitude. Il ne justifie pas davantage de transformer l’hypothèse d’une anomalie instrumentale en explication définitivement prouvée. Les indices disponibles n’ont pas produit un consensus public équivalent à celui qui accompagne les essais revendiqués d’autres puissances.

Les inventaires internationaux récents continuent donc de relever l’absence de preuve publique concluante d’un essai israélien. Cette réserve n’efface pas Vela. Elle fixe le niveau de certitude auquel son histoire peut être racontée.

Vanunu brise le secret public en 1986

Mordechai Vanunu, ancien technicien de Dimona, remet des informations et des photographies sur les activités du complexe. Leur publication dans la presse britannique, le 5 octobre 1986, donne au grand public un aperçu inédit du programme. Les gouvernements étrangers disposaient déjà d’évaluations, mais la portée de la révélation change d’échelle.

Les renseignements nourrissent des estimations plus ambitieuses sur les capacités accumulées. Ils ne constituent cependant pas un inventaire certifié des armes achevées. Un témoignage sur des activités industrielles et une photographie d’atelier ne permettent pas de compter directement toutes les têtes disponibles.

Les services israéliens capturent Vanunu à l’étranger et le ramènent en Israël. Il est condamné et passe dix-huit ans en prison. Son affaire devient un symbole du conflit entre secret d’État, alerte publique et liberté d’information.

Pour l’histoire du programme, 1986 marque donc un tournant de connaissance publique, pas sa naissance. Les révélations élargissent les preuves disponibles sans faire disparaître la politique officielle de non-reconnaissance.

Pourquoi l’estimation de 90 têtes ne constitue pas un décompte

L’estimation d’environ 90 armes, retenue au début de 2026, repose sur un faisceau d’indices. Les chercheurs croisent l’histoire du programme, les matières susceptibles d’avoir été produites, les plateformes disponibles et les évaluations anciennes du renseignement. Ils ne disposent pas d’un registre israélien accessible au public.

Le chiffre doit toujours être accompagné de sa date et de sa nature. Un stock estimé n’est pas une quantité officiellement déclarée. Il peut rester inchangé dans un annuaire alors que des armes sont entretenues, remplacées ou retirées. La stabilité d’un total ne prouve donc pas l’absence d’activité industrielle.

Il faut également séparer trois catégories : les matières utilisables, les armes assemblées et les armes déployées. Les évaluations de matières peuvent suggérer un potentiel supérieur au nombre retenu pour l’arsenal. Elles ne démontrent pas que ce potentiel a été entièrement transformé en armes.

Les chiffres de 100, 200 ou davantage, souvent cités sans contexte, ne mesurent pas toujours la même chose. Certains proviennent d’anciennes hypothèses. D’autres correspondent à une capacité théorique de production. Les additionner ou choisir systématiquement le plus élevé crée une précision trompeuse.

Les inventaires de 2026 ne comptabilisent pas de têtes israéliennes comme publiquement identifiées en déploiement opérationnel. Cela ne signifie pas qu’aucune arme puisse être préparée. La distinction décrit les catégories et les limites de l’estimation, pas un certificat d’inactivité militaire.

Plutonium, types d’armes et puissances : les limites du savoir public

Les inventaires internationaux associent principalement l’arsenal israélien à une filière fondée sur le plutonium. Cette appréciation s’inscrit dans l’histoire du complexe de Dimona. Elle ne donne pas accès aux caractéristiques internes des armes, à leurs dimensions ou à leur puissance réelle.

Les publications distinguent parfois des armes à fission et des capacités thermonucléaires supposées. Les premières libèrent de l’énergie en divisant des noyaux atomiques ; les secondes mettent aussi en jeu des réactions de fusion. Ces catégories décrivent des principes physiques généraux. Elles ne permettent pas de dresser un catalogue vérifié des modèles israéliens.

Les rendements attribués à ces armes varient fortement selon les auteurs. Aucune série officielle d’essais et de déclarations ne permet de les confirmer. Il serait donc trompeur d’annoncer une puissance précise pour chaque tête ou chaque missile.

Le même problème affecte les expressions « arme tactique », « arme stratégique » ou « bombe à neutrons ». Elles apparaissent dans certains récits, mais leur répétition ne constitue pas une preuve d’équipement. Dans ce dossier, le nombre de têtes estimé est mieux étayé que la composition technique détaillée du stock.

Les sites connus : ce qui existe et ce qui reste présumé

Dimona : le centre nucléaire du Néguev, dans le sud d’Israël, constitue le principal site associé au programme militaire dans les études historiques. Son existence et son origine française sont établies. La fonction précise de chaque installation actuelle ne l’est pas publiquement.

Soreq : ce centre de recherche se trouve dans la région côtière centrale. Son histoire américaine et ses activités scientifiques sont documentées. Le présenter indistinctement comme une base d’armes nucléaires effacerait la différence entre recherche, garanties internationales et programme militaire présumé.

Sdot Micha : cette installation, dans le centre du pays, revient dans les études ouvertes sur les missiles Jericho. L’association repose sur des analyses extérieures, pas sur un inventaire nucléaire publié par Israël. Elle ne permet pas de préciser la présence actuelle de têtes ni leur état de préparation.

Les bases aériennes et navales : des études associent notamment Tel Nof à une éventuelle mission nucléaire aérienne. Haïfa accueille la flotte sous-marine. Ces fonctions générales ne prouvent pas qu’une arme nucléaire se trouve sur une plateforme donnée à un moment donné.

Cette géographie générale aide à comprendre la diversité du programme. Elle ne fournit ni un plan des stocks, ni une carte de déploiement. Les listes très détaillées diffusées en ligne mélangent souvent installations connues, interprétations d’images et affirmations impossibles à vérifier.

Jericho I : une origine balistique française documentée

La coopération française concerne aussi les vecteurs. En 1962, Dassault entreprend pour Israël l’étude du MD 620 Jericho. Le constructeur indique un objectif de portée de 500 kilomètres. Le premier tir d’un engin à un étage intervient en février 1965, puis un essai à deux étages réussit en mars 1966.

Le programme français s’arrête en janvier 1969 dans le contexte de l’embargo sur les armes destinées à Israël. Le développement israélien se poursuit. Les synthèses spécialisées situent généralement l’entrée en service du Jericho I dans les années 1970 et son retrait dans les années 1990.

Cette première génération relève des missiles balistiques à courte portée. Les évaluations publiques lui attribuent une propulsion solide et une capacité d’emport nucléaire. Ses performances restent bien plus modestes que celles des générations suivantes.

L’intérêt historique du Jericho I réside dans cette continuité industrielle. Il relie un contrat franco-israélien documenté à une famille nationale de missiles devenue l’un des piliers présumés de la dissuasion. Il ne faut pas le présenter comme une arme encore représentative de l’arsenal actuel.

Jericho II et III : des portées publiées, des performances incertaines

Le Jericho II apparaît à la fin des années 1980. Les descriptions publiques le présentent comme un missile balistique à deux étages utilisant un propergol solide. Les portées publiées varient sensiblement, généralement de l’ordre de 1 500 à 3 500 kilomètres. Ces différences reflètent des hypothèses distinctes et des informations incomplètes.

Le Jericho III constitue la génération suivante. Des essais sont rapportés à partir de 2008. Certaines synthèses situent son entrée en service autour de 2011. Les fourchettes les plus souvent reprises vont d’environ 4 800 à 6 500 kilomètres, mais elles ne proviennent pas d’une fiche technique officielle israélienne.

Ces valeurs suffisent à comprendre le changement d’échelle : la capacité attribuée aux générations récentes dépasse largement le voisinage immédiat d’Israël. Elles ne permettent pas de garantir une portée précise pour chaque configuration. La comparaison doit rester fondée sur des ordres de grandeur.

La transition entre Jericho II et III demeure mal documentée. Des publications anciennes annonçaient un retrait du Jericho II vers 2026. Une prévision ne constitue pas une confirmation de retrait effectif. Le nombre de missiles de chaque type ne peut pas être établi avec assurance.

La même prudence vaut pour les affirmations sur des têtes multiples ou des performances de précision. Elles apparaissent dans certaines compilations, sans validation publique suffisante. Les reprendre comme des caractéristiques acquises ferait passer une hypothèse technique pour un fait militaire.

Les avions : une composante ancienne, une certification inconnue

L’aviation constitue une composante fréquemment attribuée à l’arsenal. Les études ouvertes évoquent surtout certaines versions du F-16. Elles s’appuient sur l’histoire des forces aériennes et sur la possibilité d’adapter des appareils à cette mission. Israël ne publie pas la liste des avions, des unités ou des équipements concernés.

Il faut distinguer un avion présent dans l’armée de l’air et un avion effectivement affecté à une mission nucléaire. La flotte entière ne peut pas être comptée comme une force nucléaire. L’existence d’une version adaptée dans un autre pays ne prouve pas davantage une configuration identique en Israël.

Cette réserve vaut particulièrement pour le F-35I. Son caractère moderne et sa présence dans les opérations conventionnelles ne constituent pas une confirmation de mission nucléaire israélienne. Les capacités nucléaires annoncées pour certaines variantes étrangères du F-35 ne sont pas automatiquement transférables à tous les appareils de la famille.

Un chiffre de rayon d’action ne suffit pas non plus à décrire une mission réelle. Il varie avec les conditions de vol et la configuration. Pour comprendre la dissuasion, le point solide demeure la diversification présumée des moyens, plutôt qu’un catalogue de missions dont les paramètres restent secrets.

Les Dolphin et le Drakon : la seconde frappe reste une attribution

La composante navale attire une attention particulière. Les sous-marins de la famille Dolphin, construits en Allemagne, sont régulièrement décrits comme capables d’emporter des missiles de croisière à charge nucléaire. Cette attribution reste extérieure : Israël ne confirme ni cet armement, ni ses modalités.

Les noms de missiles parfois associés à cette mission, dont Popeye Turbo, circulent dans les études depuis de nombreuses années. Les informations publiques ne permettent pas de traiter toutes leurs caractéristiques comme établies. Un sous-marin peut remplir des missions conventionnelles, de renseignement ou de surveillance sans que son existence prouve un chargement nucléaire.

Le 1er septembre 2026 apporte un fait plus solide. Le constructeur et le ministère de la Défense annoncent le départ de l’INS Drakon depuis Kiel. Le bâtiment est présenté comme le sixième sous-marin israélien et le troisième de la série Dolphin équipée d’une propulsion indépendante de l’air.

Cette technologie ne correspond pas à une propulsion nucléaire. Elle améliore l’autonomie en plongée d’un sous-marin conventionnel. La confusion entre « sous-marin nucléaire » et « sous-marin susceptible d’emporter une arme nucléaire » conduit donc à une description erronée de la flotte.

Le constructeur confirme parallèlement la poursuite du programme Dakar, comprenant trois futurs bâtiments. Ces annonces démontrent une modernisation navale. Elles ne prouvent pas, à elles seules, une augmentation du nombre de têtes nucléaires.

Ce que signifie réellement une capacité de seconde frappe

La seconde frappe désigne la possibilité de riposter après avoir subi une attaque majeure. Dans la théorie de la dissuasion, elle vise à convaincre un adversaire qu’une offensive ne pourrait supprimer toute capacité de représailles. Elle se distingue d’une simple accumulation d’armes.

Les analystes interprètent la diversification des vecteurs israéliens à travers cette logique. Des moyens terrestres, aériens et éventuellement navals peuvent donner plusieurs formes à la capacité de riposte. Mais parler d’une « triade » israélienne pleinement vérifiée irait au-delà des informations publiques.

Une triade déclarée repose sur des missions et des équipements officiellement identifiés. Dans le cas israélien, une partie importante de cette architecture demeure supposée. Le terme décrit donc souvent un modèle d’analyse plutôt qu’un organigramme confirmé.

Le commandement nucléaire constitue une autre inconnue. Israël ne rend pas publics les mécanismes détaillés d’autorisation, les procédures de transmission ou les conditions de disponibilité. Aucun récit sérieux ne peut transformer ce silence en preuve d’un système automatique, d’une délégation particulière ou d’une décision déjà programmée.

Capitales et villes visées : aucune liste fiable n’est publique

La question revient souvent : quelles capitales les missiles israéliens visent-ils ? La réponse documentaire est limitée. Il n’existe pas de liste publique authentifiée des cibles nucléaires actuelles. Les cartes de portée disponibles montrent une capacité géographique théorique, pas une décision de frappe.

Téhéran apparaît fréquemment dans les débats en raison de l’affrontement entre Israël et l’Iran. Damas et Le Caire figurent dans des récits historiques liés aux guerres israélo-arabes. Cette présence dans une analyse ne prouve pas que ces villes soient aujourd’hui désignées comme cibles nucléaires.

La situation politique a d’ailleurs changé au fil du temps. L’Égypte a signé la paix avec Israël en 1979 et la Jordanie en 1994. Une carte inspirée des adversaires de 1967 ne peut pas être présentée comme un plan contemporain. La portée d’un missile survit souvent à la configuration diplomatique qui a accompagné son développement.

Les notions de frappe contre des forces militaires et de frappe contre des centres urbains appartiennent au vocabulaire des études stratégiques. Elles ne permettent pas d’attribuer un plan particulier à Israël sans preuve. Énumérer des villes en Europe, en Afrique ou en Asie parce qu’elles entrent dans un rayon théorique fabriquerait une intention à partir d’une distance.

Le dossier peut donc décrire les adversaires évoqués dans la réflexion stratégique et l’extension générale des portées. Il doit laisser clairement ouverte la question des cibles réelles, plutôt que remplacer un secret militaire par une liste inventée.

La doctrine Begin concerne les capacités adverses

La politique israélienne comprend aussi un autre volet : empêcher un adversaire régional d’acquérir une capacité nucléaire militaire. Cette orientation est généralement associée à Menachem Begin. Elle se manifeste notamment par l’attaque contre le réacteur irakien d’Osirak, le 7 juin 1981.

Le 19 juin, le Conseil de sécurité condamne unanimement l’attaque dans sa résolution 487. Il rappelle le droit à l’usage pacifique de l’énergie nucléaire et demande à Israël de placer ses installations sous garanties internationales. La justification israélienne n’a donc pas valeur d’autorisation juridique universelle.

La frappe du 6 septembre 2007 contre un site syrien s’inscrit dans cette histoire de contre-prolifération. En 2011, l’AIEA estime que le bâtiment détruit était très probablement un réacteur qui aurait dû être déclaré. Cette appréciation ne signifie pas qu’une bombe syrienne achevée ait été découverte.

Le dossier syrien connaît une évolution importante en septembre 2026. De nouvelles déclarations et vérifications permettent de placer des matières auparavant non déclarées sous garanties. Le Conseil des gouverneurs retire alors le point relatif à l’ancienne non-conformité de son ordre du jour. Cette évolution ne réécrit pas les obligations violées sous le régime précédent.

La doctrine Begin reste distincte d’une doctrine publique d’emploi nucléaire israélien. Elle concerne d’abord des actions visant les capacités adverses, souvent avec des moyens conventionnels. Confondre ces deux dimensions brouille le rôle attribué à l’arsenal national.

L’Iran replace l’asymétrie nucléaire au centre du débat

Les affrontements israélo-iraniens et les frappes contre des installations iraniennes ont ravivé la question du traitement différencié des programmes régionaux. Israël présente la prévention d’une arme iranienne comme un impératif de sécurité. Ses adversaires soulignent qu’il conserve lui-même un arsenal non déclaré.

Les régimes juridiques sont différents. L’Iran a adhéré au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et a conclu un accord de garanties généralisées. Israël n’a jamais adhéré à ce traité. Cette distinction explique une partie des différences de contrôle, sans faire disparaître la controverse politique.

L’argument du « deux poids, deux mesures » dépasse donc une simple comparaison technique. Il interroge la crédibilité de la non-prolifération lorsque certains programmes font l’objet de pressions intenses, tandis qu’un arsenal existant reste hors d’un système de déclaration complet.

À l’inverse, les défenseurs de la position israélienne invoquent les menaces régionales, l’absence de confiance et les précédents de programmes dissimulés. Les deux lectures s’opposent sur l’ordre des priorités : réduire d’abord les armes, ou établir d’abord un environnement de sécurité permettant cette réduction.

Le débat ne permet pas de confondre enrichissement, capacité industrielle, arme assemblée et force opérationnelle. Ces étapes sont différentes pour tous les pays. Les mêmes exigences de précision doivent s’appliquer à l’évaluation du programme israélien et à celle des programmes qu’il entend empêcher.

Le TNP ne reconnaît pas Israël comme puissance nucléaire

Le TNP distingue les États dotés ayant fabriqué et fait exploser un dispositif nucléaire avant le 1er janvier 1967 des autres parties. Les cinq États reconnus dans cette catégorie sont les États-Unis, la Russie, le Royaume-Uni, la France et la Chine. Israël n’en fait pas partie.

Posséder une arme dans les faits et bénéficier du statut d’État doté au sens du traité sont donc deux choses différentes. La reconnaissance d’un arsenal par les chercheurs ne confère pas automatiquement une reconnaissance juridique au titre du TNP.

L’absence d’adhésion israélienne limite la portée des obligations découlant directement de ce traité. Elle ne signifie pas que l’État se trouve hors de tout droit international. La Charte des Nations unies, les règles relatives à l’emploi de la force et le droit international humanitaire restent pertinents.

Israël est membre de l’AIEA depuis 1957 et participe à diverses coopérations. Ses accords de garanties limités ne donnent cependant pas à l’Agence un mandat général pour inspecter l’ensemble du programme national. L’Agence agit dans un cadre juridique : son absence d’accès complet ne peut être assimilée à une validation du caractère pacifique de tout le programme.

Essais, droit humanitaire et interdiction des armes nucléaires

Israël a signé le Traité d’interdiction complète des essais nucléaires le 25 septembre 1996, sans le ratifier. Son statut demeure important pour l’entrée en vigueur de ce traité. La signature n’équivaut pas à une déclaration d’arsenal ni à la reconnaissance d’un essai passé.

Le droit de l’emploi des armes ne se réduit pas au statut d’adhésion à un instrument particulier. Dans son avis de 1996, la Cour internationale de justice rappelle les exigences de la Charte et du droit humanitaire. Elle souligne notamment les règles applicables à la protection des civils.

La Cour ne tranche pas définitivement la légalité de l’emploi dans une circonstance extrême de légitime défense où la survie d’un État serait en cause. Cette réserve ne constitue pas une autorisation générale. Elle ne supprime ni la distinction entre civils et combattants, ni les autres obligations humanitaires.

Les conséquences d’une explosion nucléaire dépasseraient le seul objectif militaire revendiqué : effets immédiats, atteintes sanitaires durables et possibles dommages transfrontaliers. Les discussions sur les « villes visées » ne peuvent donc être séparées de leur dimension humaine et juridique.

Une zone sans armes de destruction massive reste négociée

La proposition d’une zone régionale exempte d’armes nucléaires possède une longue histoire diplomatique. Elle s’est élargie aux autres armes de destruction massive. L’objectif consiste à traiter ensemble les garanties, la vérification et la sécurité des États de la région.

Une conférence des Nations unies se réunit sur ce sujet depuis 2019. La sixième session s’est tenue du 17 au 21 novembre 2025, sous présidence marocaine. Israël n’y a pas participé. Les États-Unis étaient également absents parmi les puissances observatrices.

Le désaccord concerne notamment la méthode. Les promoteurs de la conférence veulent avancer vers un cadre juridiquement contraignant. Israël privilégie une démarche liée à des accords régionaux directs, à la reconnaissance mutuelle et à des conditions de sécurité qu’il juge suffisantes.

Cette divergence ne porte pas seulement sur un calendrier. Elle détermine ce qui devrait précéder quoi : une transformation politique régionale, une réduction des arsenaux ou des engagements de vérification. Les discussions techniques peuvent progresser sans résoudre ce blocage stratégique.

Pour le Liban et les autres États non nucléaires de la région, l’enjeu dépasse la possession d’une arme nationale. Il concerne la prévention d’une escalade et les conséquences d’un accident ou d’un emploi dont les effets ne respecteraient pas les frontières.

Les limites de la dissuasion dans les guerres contemporaines

Une capacité nucléaire présumée n’a pas supprimé les guerres d’Israël, les attaques contre son territoire ou les conflits avec des groupes armés. Cette observation ne suffit pas à démontrer l’échec de toute dissuasion. Elle montre que les objectifs attribués au nucléaire ne se confondent pas avec la prévention de chaque acte hostile.

Les théories de la dissuasion distinguent une menace existentielle et un affrontement plus limité. Dans les faits, la frontière peut devenir incertaine sous la pression d’une crise. Le risque dépend alors des perceptions, des erreurs d’interprétation et de la capacité des dirigeants à conserver des échanges fiables.

Le secret peut renforcer l’incertitude recherchée chez l’adversaire. Il peut également empêcher de comprendre les seuils que chacun juge décisifs. Ces deux effets coexistent : l’opacité n’est ni une garantie automatique de stabilité, ni une preuve que l’emploi serait imminent.

La modernisation des moyens conventionnels complique encore l’analyse. Un missile, un avion ou un sous-marin peut avoir plusieurs missions. Observer un mouvement ou un essai ne suffit pas à conclure qu’une préparation nucléaire est en cours. Les alertes spectaculaires fondées sur un seul indice doivent être examinées avec prudence.

L’« option Samson » ne remplace pas une doctrine officielle

L’expression « option Samson » désigne, dans une partie de la littérature, l’hypothèse d’une riposte ultime face à une menace existentielle. La référence biblique évoque une destruction dont l’auteur subirait lui-même les conséquences. Le terme s’est imposé dans le débat public autour du nucléaire israélien.

Il ne s’agit pas du titre d’un document gouvernemental publié exposant des seuils, des cibles et des procédures. L’utiliser comme synonyme d’un plan certain conduit à attribuer aux autorités une doctrine dont les détails ne sont pas accessibles.

Cette distinction compte particulièrement lorsque des commentaires décrivent une menace de destruction de capitales étrangères. Sans document authentifié, ces récits restent des interprétations ou des spéculations. Ils ne peuvent servir de base à une liste de cibles ni à une prévision d’emploi.

Ce que les développements de 2026 permettent d’affirmer

Le bilan disponible conserve trois points solides. L’ordre de grandeur retenu pour l’arsenal demeure d’environ 90 têtes. Des travaux se poursuivent dans le complexe nucléaire du Néguev. La flotte sous-marine continue de se renouveler avec le Drakon et le programme Dakar.

Aucun de ces faits ne permet de fixer une hausse chiffrée du stock. Des constructions visibles peuvent correspondre à plusieurs besoins industriels. Une livraison navale ne révèle pas son éventuel armement nucléaire. L’entretien d’une capacité ancienne peut aussi produire une activité importante sans modifier l’effectif total estimé.

Les prochaines informations décisives ne seront donc pas nécessairement des images supplémentaires. Elles pourraient venir d’archives déclassifiées, d’un changement déclaratoire, d’une évolution des garanties internationales ou de données suffisamment solides pour réviser les estimations. En attendant, le programme nucléaire israélien demeure une puissance largement reconnue par l’analyse, mais toujours soustraite à un inventaire public complet.

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