Paris : 16 stations concernées par les manifestations

Le bulletin de la RATP consulté samedi matin recense 16 stations concernées par des fermetures le 7 novembre, à la demande de la préfecture de police. Deux vagues sont prévues, à 5 h 30 et à 10 heures, en heure de Paris.
Où se trouvent les stations fermées ?
La carte localise les 16 stations citées ci-dessous. Cliquez sur l’image pour l’agrandir ou sur un nom de station pour ouvrir sa position sur OpenStreetMap.
Huit stations dès le début de matinée
La première liste comprend Charles de Gaulle–Étoile, Argentine, George V, Tuileries, Franklin D. Roosevelt, Champs-Élysées–Clemenceau, Concorde et Miromesnil.
Huit autres à partir de 10 heures
La seconde concerne Oberkampf, Richard-Lenoir, Saint-Ambroise, Voltaire, Charonne, Rue des Boulets, Châtelet et Les Halles.
Selon le bulletin de l’opérateur, les rames traverseront les stations fermées sans s’arrêter et les correspondances n’y seront pas assurées. La reprise de leur desserte dépendra d’une autorisation de la préfecture de police. Aucun horaire général de réouverture n’est indiqué.
Deux tronçons également interrompus
Le dispositif comprend une interruption entre Kléber et Charles de Gaulle–Étoile dès 5 h 30, puis entre Châtelet et Hôtel de Ville à partir de 10 heures. Il s’agit respectivement des lignes 6 et 11, comme le précise Le Parisien dans son point transports publié samedi.
Un cortège autorisé de République à Nation
La mairie du 7e arrondissement confirme le départ annoncé à 14 heures place de la République. Le parcours autorisé emprunte le boulevard Voltaire jusqu’à Nation. Plusieurs rassemblements distincts proposés par des collectifs de Gilets jaunes ont été interdits, notamment celui de la place de la Concorde.
Pour préparer un déplacement, il faut donc vérifier à la fois la circulation de la ligne choisie et la desserte de la station où l’on souhaite descendre ou changer de train. Les fermetures annoncées peuvent empêcher une correspondance même lorsqu’une ligne continue de circuler. Le bulletin RATP est à consulter à nouveau avant le trajet.
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