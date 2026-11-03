Ormuz : des frappes américaines rapportées, des explosions à Qeshm

Plusieurs explosions ont été signalées sur l’île iranienne de Qeshm, selon IRNA, citée par Reuters. L’agence cite aussi directement un responsable américain confirmant des frappes sur l’île. Sous couvert d’anonymat, il les décrit comme limitées, sans reprise des grandes opérations militaires. Aucun bilan humain vérifié ni inventaire des installations touchées n’est disponible. Reuters précise que CENTCOM n’avait pas répondu à sa demande de commentaire. Les conséquences exactes des opérations restent à documenter, indépendamment des déclarations américaines sur leur ampleur.

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Les États-Unis ont mené des frappes contre des cibles iraniennes dans le détroit d’Ormuz, selon un responsable américain cité anonymement par Associated Press. Il les présente comme défensives, visant des forces utilisant des missiles sol-air contre des moyens américains.

Des explosions signalées à Qeshm

Reuters rapporte séparément que l’agence officielle iranienne IRNA a signalé plusieurs explosions sur l’île de Qeshm, située dans le détroit. Ce constat ne précise ni les installations touchées ni l’étendue des dégâts.

Reuters cite désormais directement un responsable américain confirmant des frappes sur Qeshm lundi 2 novembre. Il les décrit, sous couvert d’anonymat, comme limitées et ne marquant pas une reprise des grandes opérations militaires. Le Wall Street Journal avait rapporté les frappes auparavant.

Une opération dont les détails restent incomplets

Dans la dépêche Reuters consultée, le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient, CENTCOM, n’avait pas répondu à une demande de commentaire. Aucun bilan humain vérifié ni inventaire précis des cibles n’est disponible dans ces informations.

Le Wall Street Journal décrit une série d’opérations limitées ces dernières semaines, selon Reuters. Cette présentation demeure attribuée aux sources du quotidien. Aucun horaire précis des frappes ni détail vérifié sur les installations atteintes n’est établi dans les informations consultées.

Sources

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