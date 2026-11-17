À Phnom Penh, Ghassan Salamé a défendu la souveraineté libanaise et rejeté les zones de sécurité imposées par la force. La résolution adoptée par le sommet soutient le cessez-le-feu, les institutions et le rôle de l’armée. Elle appelle aussi au désarmement des milices non étatiques. Ce soutien diplomatique ne fixe ni calendrier de retrait ni nouveau mandat international au Sud. Les demandes libanaises sur l’après-FINUL relèvent de discussions distinctes, menées notamment avec les États-Unis et au Conseil de sécurité.

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Le Liban refuse que la recherche d’un règlement débouche sur des zones de sécurité imposées par la force sur son territoire. Ghassan Salamé a porté cette position le 16 novembre à Phnom Penh, devant les chefs de délégation réunis au sommet de la Francophonie. La résolution finale soutient la souveraineté libanaise, l’application du cessez-le-feu et le rôle de l’armée. Elle ne constitue toutefois ni un nouveau dispositif de sécurité au Sud ni un calendrier de retrait.

Le refus des zones imposées

Le ministre de la Culture s’est exprimé pendant une séance fermée du vingtième sommet, organisé les 15 et 16 novembre dans la capitale cambodgienne. Son intervention replace le dossier libanais dans un principe général : le règlement des conflits doit respecter les frontières reconnues et l’intégrité territoriale des États. À ses yeux, contourner ces règles peut produire des arrangements fragiles plutôt qu’une paix durable.

Salamé a réaffirmé l’attachement du Liban aux décisions du Conseil de sécurité et à l’accord d’armistice. Il a rejeté les espaces de sécurité que la force imposerait à l’intérieur du pays. Cette déclaration expose une ligne diplomatique libanaise ; elle n’annonce pas qu’un accord sur les modalités de sécurité aurait été trouvé avec Israël.

Le ministre a également demandé un soutien concret aux habitants des villages du Sud. Il a cité les déplacements forcés et la destruction des localités parmi les situations auxquelles les partenaires francophones devraient répondre. Aucun financement nouveau ou mécanisme d’aide chiffré n’accompagne cette intervention.

Ce que dit le texte adopté

La résolution sur les crises adoptée à Phnom Penh consacre trois paragraphes au Liban. Les participants condamnent les attaques meurtrières contre les civils, les destructions d’infrastructures et de biens culturels, ainsi que les attaques visant l’armée libanaise et la FINUL. Ils demandent leur cessation et le respect du droit humanitaire.

Le texte soutient les pourparlers entre Beyrouth et Israël et appelle à appliquer le cessez-le-feu ainsi que les engagements de l’accord-cadre trilatéral du 26 juin 2026. Il réaffirme le respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du Liban.

Le soutien aux institutions comprend aussi les réformes et l’application des résolutions du Conseil de sécurité, notamment le désarmement des milices non étatiques. La résolution valorise le rôle de l’armée et invite les partenaires francophones à renforcer leur appui politique, technique et financier. Elle ne fixe ni montant ni échéancier. Son contenu relève d’une position collective, et non de l’adoption d’une nouvelle mission internationale.

Une séquence distincte des discussions sur l’après-FINUL

La portée de ces déclarations se mesure aussi aux consultations conduites simultanément à Beyrouth. Le 16 novembre, Nawaf Salam a demandé à Mike Waltz, ambassadeur américain auprès de l’ONU, le maintien d’une présence internationale au Sud sous mandat du Conseil de sécurité. Il a défendu des fonctions d’observation, de rapports, de coordination, de liaison et d’appui à l’armée.

Le Premier ministre a également demandé un calendrier faisant avancer parallèlement le retrait israélien et l’extension de l’autorité de l’État, avec une vérification des engagements des deux parties. Ces demandes ne sont pas des dispositions nouvelles de la résolution francophone. Elles concernent les arrangements que les responsables libanais souhaitent voir négocier dans une autre enceinte.

Trois textes, des engagements à concrétiser

Le sommet s’est achevé par l’adoption d’une déclaration générale, de la résolution sur les crises et d’un appel consacré à la protection du patrimoine culturel. Ce dernier porte notamment sur la lutte contre le trafic des biens culturels et leur restitution. Pour le Liban, dont Salamé avait souligné les préoccupations en matière de paix et de patrimoine, ces engagements offrent un cadre de mobilisation diplomatique.

Ils ne remplacent pas les décisions nécessaires sur le terrain. La distinction reste essentielle entre le soutien à la souveraineté, exprimé dans les textes, et les mesures concrètes permettant le retour des habitants, la protection des villages et la mise en œuvre des arrangements de sécurité.

Illustration : Ras Naqoura et la Ligne bleue, photographie d’archives publiée en août 2019. Cette image ne représente pas le sommet de Phnom Penh. © François el Bacha / Libnanews.

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