La France et sept autres pays demandent de tenir les législatives et la présidentielle palestiniennes début 2027. Le décret de Mahmoud Abbas fixe les deux scrutins au 11 septembre.

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Les ministres des Affaires étrangères de huit pays ont appelé samedi 28 novembre l’Autorité palestinienne à organiser les élections législatives et présidentielle au premier trimestre 2027. Ils ont choisi le jour où les législatives devaient initialement se tenir pour contester le report décidé en octobre par Mahmoud Abbas. Le décret palestinien fixe les deux scrutins au 11 septembre 2027. La déclaration des huit pays ne modifie pas ce calendrier.

Quatre nouveaux signataires depuis octobre

La Belgique, le Luxembourg, la Norvège et la Pologne se sont joints à l’Australie, au Canada, à la France et au Royaume-Uni, qui avaient déjà dénoncé le report dans un texte commun le 13 octobre. La nouvelle déclaration demande à l’Autorité palestinienne de respecter les engagements pris dans le cadre de la Déclaration de New York sur la solution à deux États. Elle appelle aussi toutes les parties à faciliter le vote sur l’ensemble du territoire palestinien occupé.

Les huit ministres lient la tenue de scrutins libres et transparents au renouvellement de la légitimité des institutions palestiniennes. Ils jugent ce renouvellement particulièrement important dans la perspective d’un retour de l’Autorité palestinienne à Gaza. Leur texte n’annonce ni les modalités concrètes du vote ni une décision sur la gouvernance de l’enclave.

Ramallah invoque des obstacles à Gaza et à Jérusalem-Est

La présidence palestinienne avait défendu le report le 10 octobre. Elle a cité les violences et restrictions de circulation en Cisjordanie occupée ainsi que les difficultés d’accès de la commission électorale et des observateurs internationaux à Gaza et à Jérusalem-Est. Pour Gaza, elle a également invoqué la situation humanitaire, l’absence de progrès de la reconstruction et le retrait incomplet des forces israéliennes. Le décret charge la Commission électorale centrale de préparer les deux scrutins, y compris à Jérusalem-Est.

Vingt ans sans législatives nationales

Les dernières législatives palestiniennes remontent à janvier 2006. La liste Changement et Réforme, qui représentait le Hamas, avait remporté 74 des 132 sièges du Conseil législatif, contre 45 au Fatah, selon les résultats définitifs de la Commission électorale centrale. Les législatives prévues en 2021 n’ont pas eu lieu. Les élections municipales organisées en avril 2026 n’ont pas renouvelé le Conseil législatif ni la présidence.

Les signataires demandent désormais un vote au plus tard fin mars, soit plus de cinq mois avant le calendrier fixé par Mahmoud Abbas. Au 28 novembre, la présidence palestinienne n’avait pas annoncé de modification de son décret.

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