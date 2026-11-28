Le colloque de Kaslik a remis la philosophie de l’écrivain libanais au premier plan, 150 ans après sa naissance. Son roman anglais de 1911 aide à comprendre ce qu’il faisait de l’appartenance arabe.

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Le colloque de Kaslik a remis la philosophie de l’écrivain libanais au premier plan, 150 ans après sa naissance. Son roman anglais de 1911 aide à comprendre ce qu’il faisait de l’appartenance arabe.

L’Université Saint-Esprit de Kaslik a consacré jeudi 26 novembre une journée à la philosophie d’Amin Rihani. Le programme associait une rencontre sur l’humanisme et la compréhension entre cultures à une exposition de ses peintures et sculptures, ouverte jusqu’au 27 novembre. Pour relire le penseur né à Freiké en 1876, on peut partir d’un objet plus ancien : un roman de 1911, écrit en anglais et pourtant construit autour d’un manuscrit arabe fictif.

Un manuscrit arabe inventé pour un roman américain

Dans The Book of Khalid, deux jeunes Libanais, Khalid et Shakib, émigrent à New York. Le livre ne commence pas sur le quai américain mais dans une bibliothèque du Caire, où le lecteur apprend qu’un manuscrit arabe aurait été découvert. Le procédé ne cherche pas à faire passer le livre pour un document historique. Il installe une distance entre la langue du texte que lit le public et celle dans laquelle le récit prétend avoir été transmis.

Le montage raconte quelque chose de la vie de Rihani. Arrivé enfant à New York, il a appris l’anglais aux États-Unis puis a repris l’étude de l’arabe au Liban. Son œuvre s’est ensuite développée dans les deux langues. La Bibliothèque du Congrès conserve des fac-similés de ses manuscrits anglais ; les originaux de cette collection sont restés à Freiké.

Une appartenance culturelle, un projet politique

L’arabité de Rihani ne s’épuise ni dans le choix d’une langue ni dans l’adhésion à un État. L’écrivain a défendu l’indépendance arabe face à la domination ottomane puis européenne. Ses déplacements dans la péninsule Arabique l’ont aussi mis au contact de dirigeants qui n’avaient ni les mêmes intérêts ni les mêmes projets. Sa littérature, elle, est capable de placer deux jeunes du Mont-Liban dans le New York de l’immigration sans que leur point de départ disparaisse du récit.

Kaslik a choisi de relire la portée humaniste de cette œuvre. Le roman donne une prise concrète à ce programme : Rihani ne fait pas parler l’Orient et l’Occident comme deux blocs. Il fait circuler des personnes, un texte et des idées entre le Mont-Liban, Le Caire et New York. La question n’est pas de choisir lequel de ces lieux explique l’écrivain, mais de voir ce que chacun change à son écriture.

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