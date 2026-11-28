L’institut ougandais de recherche sur les virus a lancé le 27 novembre un essai de phase 1 contre Ebola Bundibugyo. En RDC, l’OMS faisait état de plus de 12 000 cas signalés et de 5 900 décès au 24 novembre.

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L’institut ougandais de recherche sur les virus a lancé le 27 novembre un essai de phase 1 contre Ebola Bundibugyo. En RDC, l’OMS faisait état de plus de 12 000 cas signalés et de 5 900 décès au 24 novembre.

L’Institut ougandais de recherche sur les virus (UVRI) a annoncé le 27 novembre le lancement, avec Moderna, d’un essai de phase 1 d’un vaccin expérimental contre Ebola Bundibugyo. Il s’agit du premier essai en Afrique, selon l’institut, d’un vaccin à ARN messager contre ce virus. Un premier essai du même candidat vaccinal est en cours au Canada depuis août chez des adultes.

Un premier volet pédiatrique

L’étude ougandaise doit inclure environ 224 volontaires en bonne santé, âgés d’un à 65 ans. L’institut indique que le recrutement a commencé. L’objectif est d’évaluer la sécurité du vaccin et la réponse immunitaire, y compris chez les jeunes enfants, qui n’étaient pas inclus dans l’essai canadien. Il ne s’agit pas d’une campagne de vaccination : le lancement de l’étude n’établit pas l’efficacité du vaccin contre la maladie.

En République démocratique du Congo, un groupe d’experts réuni par l’OMS a recommandé d’évaluer ce candidat dans un essai clinique distinct, à un stade plus avancé. D’autres candidats sont étudiés en parallèle. L’inclusion dans ces essais ne constitue pas une autorisation de mise sur le marché.

En RDC, l’OMS demande de protéger les équipes de soins

Dans son communiqué du 27 novembre, l’OMS indique que plus de 12 000 cas d’Ebola et 5 900 décès avaient été signalés en RDC au 24 novembre. Elle maintient le statut d’urgence de santé publique de portée internationale. Elle dit avoir vérifié au moins 94 attaques visant les soins de santé dans le pays depuis la déclaration de l’urgence, environ six mois plus tôt. Son comité d’urgence demande de sécuriser l’accès aux zones touchées et de réduire les délais de diagnostic et de prise en charge.

Photographie d’archive : CDC / Amy Schuh, Public Health Image Library, Bwera, 26 juin 2019. L’image ne représente pas l’essai de 2026.

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