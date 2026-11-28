Des hommes armés ont pris le contrôle d’un cargo au large du Yémen samedi 28 novembre, avant de quitter le navire. Le centre britannique de sûreté maritime dit que l’équipage est sain et sauf.

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Des hommes armés ont pris le contrôle d’un cargo au large du Yémen samedi 28 novembre, avant de quitter le navire. Le centre britannique de sûreté maritime dit que l’équipage est sain et sauf.

Des hommes armés ont abordé un navire marchand samedi matin dans le golfe d’Aden, au sud-ouest de Balhaf, sur la côte du Yémen. Le capitaine a signalé l’abordage à 6 h 30 UTC au centre britannique de sûreté maritime UKMTO. Dans une mise à jour, cet organisme a indiqué que les assaillants avaient quitté le bord, que l’équipage était indemne et que le cargo faisait route vers sa prochaine escale.

Le navire identifié comme le Marsa Virgo

La société de veille maritime Clearwater Dynamics a identifié le navire comme le Marsa Virgo, un porte-conteneurs sous pavillon panaméen. Elle a indiqué que l’équipage avait repris le contrôle du bâtiment. Le bulletin britannique n’a pas nommé les assaillants ni expliqué dans quelles circonstances ils ont quitté le navire.

Dans une alerte distincte diffusée samedi matin, le centre de sécurité maritime de l’opération européenne Atalanta a signalé un abordage dans le même secteur du golfe. Il avait fait état d’hommes armés à bord et d’un équipage à l’abri, sans blessé signalé. L’alerte européenne ne nommait pas le navire et ne permet pas, à elle seule, de comptabiliser un second incident.

Le golfe d’Aden relie l’océan Indien à la mer Rouge par le détroit de Bab el-Mandeb. Les signalements de piraterie et les attaques revendiquées ces dernières années au large du Yémen relèvent de menaces distinctes. L’alerte britannique n’attribue pas l’abordage du 28 novembre à un groupe en particulier.

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