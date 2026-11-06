Université libanaise : une tablette assemblée au Liban

Conçue et développée par des étudiants et enseignants de l’Université libanaise avec TAGTech, la LU Tablet est assemblée au Liban. Affichée à 195 dollars sur le site du projet, elle met en lumière le lien entre formation universitaire et production locale.

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Passer d’un cours d’électronique à un appareil que l’on peut tenir entre ses mains : la LU Tablet donne une forme concrète à ce rapprochement entre université et production. L’Université libanaise présente une tablette conçue et développée par ses étudiants et enseignants, avec TAGTech, puis assemblée au Liban. Une initiative à regarder pour ce qu’elle apporte au savoir-faire local, au-delà de la seule fiche technique.

Dans sa communication du 27 octobre 2026, l’établissement a remis ce projet en avant à l’occasion d’une présentation annoncée à la Foire internationale Rachid Karamé de Tripoli. L’intérêt tient d’abord aux personnes derrière l’objet : des compétences universitaires libanaises associées à un partenaire technologique pour développer un équipement destiné notamment aux études.

Une tablette de l’Université libanaise pensée pour étudier

Lire des documents, suivre un cours à distance, préparer un travail de recherche ou participer à une visioconférence : le projet vise des usages familiers aux étudiants. Sa présentation officielle cite les livres numériques, les PDF, les applications éducatives et les outils de bureautique. Elle mentionne aussi Zoom, Teams et Google Meet.

Ces indications décrivent les usages mis en avant par les promoteurs. Elles ne remplacent pas un essai indépendant de l’autonomie, de la fluidité ou de la qualité de l’écran. Pour une famille, un étudiant ou un enseignant, la bonne question reste simple : l’appareil permet-il de travailler confortablement avec les documents et les logiciels utilisés au quotidien ?

Le site du projet LU Tablet, consulté le 6 novembre, affiche un prix de 195 dollars. Ce montant est présenté comme un tarif destiné aux étudiants, aux enseignants et au personnel universitaire. Les conditions d’achat, les accessoires inclus, la garantie et l’éventuelle livraison doivent être confirmés directement avant toute commande.

Du campus à l’atelier, un lien qui compte

Le partenariat avec Talal Abu-Ghazaleh for Technology, connu sous le nom de TAGTech, s’inscrit dans une démarche plus ancienne. Le groupe a rendu compte, en juillet 2024, de l’inauguration de l’usine de dispositifs technologiques installée au campus Pierre-Gemayel de l’Université libanaise, à Fanar. La formation technique pratique des étudiants figurait parmi les objectifs annoncés.

L’assemblage local mérite d’être décrit précisément. Il ne signifie pas que chaque composant électronique est fabriqué au Liban. La contribution mise en avant par l’université porte sur la conception, le développement et l’assemblage de l’appareil. Cette distinction laisse toute sa place à l’intérêt du projet : faire participer des compétences locales à la réalisation d’un produit.

Pour une formation scientifique, un tel rapprochement ouvre des questions très concrètes : comment passer d’une idée à un appareil utilisable, organiser les étapes de production, vérifier le fonctionnement et répondre aux besoins d’un utilisateur ? C’est dans ce travail, autant que dans l’objet terminé, que se joue la valeur pédagogique d’une activité industrielle sur un campus.

Une initiative à découvrir, avec les bonnes questions

La tablette avait déjà été exposée au stand de la faculté des beaux-arts et d’architecture lors du Salon arabe international du livre de Beyrouth, selon un compte rendu universitaire daté du 13 octobre. Cette présence aux côtés des travaux de graphisme des étudiants réunissait création et technologie dans un même espace.

À Tripoli, l’annonce la plus récente de l’université retient les 6 au 8 novembre pour la présentation à la foire. Une communication antérieure indiquait les 4 au 6 novembre : mieux vaut donc faire confirmer le programme et les horaires auprès de l’établissement avant un déplacement. Le lieu possède aussi une histoire singulière, racontée dans notre dossier sur la Foire de Tripoli et l’héritage de Niemeyer.

Pour découvrir le projet sans se déplacer, le site universitaire propose une présentation et les coordonnées de son équipe à Fanar. Les questions à poser sont celles de tout équipement destiné à durer : durée du suivi logiciel, réparations, disponibilité des pièces et modalités de garantie. Elles permettent d’apprécier le produit tout en donnant sa juste place à la démarche locale.

La bonne nouvelle se trouve déjà là : une université met ses étudiants et ses enseignants au cœur d’un projet de développement et d’assemblage. Le poursuivre dans la durée, documenter ses résultats et écouter ses utilisateurs seront les prochaines étapes pour transformer cette réalisation en expérience utile à d’autres promotions.

Couverture : illustration conceptuelle générée par intelligence artificielle pour Libnanews, inspirée de l’usage d’une tablette pour les études. Elle ne représente ni la LU Tablet exacte, ni un atelier ou un campus réel. Aucun personnage généré.

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