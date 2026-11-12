Pauvreté au Liban : pourquoi les chiffres divergent

Les taux de pauvreté au Liban varient selon la date, les populations et les méthodes. Une enquête monétaire, un indice multidimensionnel et une mesure alimentaire ne décrivent pas le même phénomène. Ce décryptage explique les différences et les précautions nécessaires avant toute comparaison ou conclusion sur la situation sociale actuelle.

20

Lire l'article Stop

Le débat sur la pauvreté au Liban juxtapose des chiffres qui semblent se contredire. Dans son dossier du 11 novembre, An-Nahar rapporte plusieurs évaluations de la précarité et de la pauvreté. Leur comparaison exige pourtant un préalable : savoir qui a été interrogé, à quelle date, sur quel territoire et selon quel seuil. Sans ces informations, passer d’un pourcentage à l’autre produit une illusion de précision.

L’enjeu dépasse la discussion statistique. Un taux sert à estimer des besoins, à cibler une aide ou à juger une politique. S’il porte sur une population différente de celle à laquelle on l’applique, la décision publique risque de laisser des ménages de côté ou d’attribuer à une mesure un effet qu’elle n’a pas démontré.

Le chiffre de 44 % a une date et un périmètre

L’évaluation publiée par la Banque mondiale en mai 2024 mesure une pauvreté monétaire de 44 % en 2022 dans les zones enquêtées. La collecte s’est déroulée de décembre 2022 à mai 2023. Elle couvrait l’Akkar, Beyrouth, la Békaa, le Liban-Nord et l’essentiel du Mont-Liban. Les Palestiniens vivant dans les camps et les rassemblements étaient exclus de son champ.

Le rapport distingue l’ensemble des habitants couverts par l’enquête des seuls ressortissants libanais. Pour ces derniers, la proportion était de 33 %. Les deux taux peuvent donc être exacts simultanément. Leur différence ne constitue ni une révision du même indicateur ni une variation sur une année. La Banque mondiale précise aussi qu’un nouveau seuil non officiel a été construit pour tenir compte des conditions de consommation de 2022.

Ces résultats restent une référence historique documentée. Les présenter comme une photographie nationale de novembre 2026 effacerait les changements intervenus depuis la collecte et les territoires non couverts.

Plusieurs privations peuvent coexister

La pauvreté monétaire compare les ressources ou la consommation à un seuil. La pauvreté multidimensionnelle cherche à décrire plusieurs privations, par exemple dans l’éducation, les conditions de logement ou l’accès aux services. Son résultat dépend des dimensions retenues, de leurs pondérations et du nombre de privations nécessaire pour classer un ménage.

Il est donc possible de se situer au-dessus d’un seuil monétaire tout en subissant des carences de services. Inversement, deux familles ayant une consommation proche peuvent disposer d’un accès très différent à l’école, à l’eau ou aux soins. Comparer leurs situations requiert plusieurs indicateurs, pas le remplacement du plus faible par le plus élevé.

Les pourcentages de pauvreté multidimensionnelle cités dans le débat public doivent ainsi être accompagnés de leur propre méthode. Ils ne s’ajoutent pas au taux de pauvreté monétaire : les mêmes personnes peuvent appartenir aux deux ensembles.

La faim ne mesure pas toute la pauvreté

Une enquête demandant si un enfant s’est couché sans manger renseigne sur une expérience alimentaire précise. Elle ne mesure pas automatiquement le nombre de personnes sous un seuil de pauvreté. Son unité peut être le ménage avec enfants, tandis qu’un autre indicateur compte des individus de tous âges.

La période de référence compte également. Une difficulté survenue la semaine précédente, une consommation observée pendant un mois et un revenu annuel ne décrivent pas la même durée. Les enquêtes téléphoniques imposent en outre de vérifier la façon dont les ménages ont été sélectionnés et pondérés.

Ce qu’exigerait une comparaison utile

Avant d’annoncer une amélioration ou une dégradation, il faudrait rapprocher des mesures comparables : même population, même couverture géographique, même définition et seuil correctement actualisé. Une variation du coût de la vie doit aussi être distinguée d’une variation des ressources disponibles.

Cette prudence ne minimise pas les difficultés. Elle permet au contraire de les localiser : alimentation, logement, soins, scolarité ou revenu. Pour une politique sociale, savoir quelle dépense un ménage n’arrive plus à payer est souvent plus utile qu’un chiffre spectaculaire dont le périmètre reste flou.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews