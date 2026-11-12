Prêts frais au Liban : le rebond limité de 2025

Les prêts et avances en fonds frais sont passés de 418 à 794 millions de dollars au Liban entre décembre 2024 et décembre 2025. Cette progression contraste avec la contraction du crédit bancaire total. Les données de la Banque du Liban permettent de mesurer un redémarrage limité, sans établir combien de ménages ou de petites entreprises ont retrouvé un financement. Encours, nouveaux prêts, part de marché et solvabilité bancaire restent des notions distinctes pour comprendre la portée de cette évolution.

16

Lire l'article Stop

Les prêts en fonds frais ont presque doublé au Liban en 2025, pour atteindre 794 millions de dollars en décembre. Cette reprise reste circonscrite : elle intervient dans un portefeuille total de crédits qui continue de diminuer. Les données de la Banque du Liban permettent de distinguer le redémarrage d’un compartiment du crédit du rétablissement du financement bancaire dans son ensemble.

La progression des prêts frais au Liban constitue l’un des contrastes de la revue macroéconomique consacrée à décembre 2025, diffusée par la BDL en avril 2026. Ce bilan annuel renseigne sur une transformation du financement. Il ne décrit pas les offres disponibles aujourd’hui auprès de chaque banque. Il ne mesure pas non plus le nombre d’entreprises ou de ménages ayant effectivement retrouvé un accès au crédit.

Les prêts frais au Liban passent de 418 à 794 millions

L’encours des prêts et avances en fonds frais passe de 418 millions de dollars en décembre 2024 à 794 millions en décembre 2025. La hausse atteint 376 millions, soit environ 90 %. La BDL décrit un canal encore limité, alimenté par des liquidités nouvelles en devises. Le stock atteint un sommet de 816 millions en novembre, avant de revenir légèrement en décembre.

Repère Montant ou part Prêts frais, décembre 2024 418 millions de dollars Prêts frais, novembre 2025 816 millions de dollars Prêts frais, décembre 2025 794 millions de dollars Variation décembre à décembre +376 millions de dollars, environ +90 % Part dans le crédit total fin 2025 Environ 15 %

Ces valeurs sont des encours observés à des dates différentes. Elles ne constituent pas le total des nouveaux prêts accordés pendant l’année. Un crédit décaissé puis remboursé avant décembre peut avoir financé une activité sans apparaître dans le stock de fin d’année. À l’inverse, un prêt ancien encore en cours reste compris dans ce stock.

La hausse nette de 376 millions ne permet donc pas de reconstituer la production brute de crédit. Pour cela, il faudrait connaître les nouveaux décaissements, les remboursements et les autres mouvements du portefeuille. La distinction compte pour les entreprises : la quantité d’argent prêtée pendant douze mois peut différer sensiblement du montant restant dû au dernier jour.

Une progression dans un portefeuille qui se réduit

Au même moment, l’ensemble des créances bancaires concernées passe d’environ 5,9 milliards de dollars fin 2024 à 5,2 milliards fin 2025. La BDL chiffre leur contraction annuelle à 12,5 %, à partir de ses données non arrondies. La hausse du compartiment frais ne compense donc pas la diminution du portefeuille total.

Sa part progresse d’environ 7 % à 15 %. Deux mouvements contribuent à ce changement : le numérateur augmente et le dénominateur diminue. Cette proportion ne peut pas être interprétée comme la part des demandes de prêt acceptées. Elle ne signifie pas davantage que 15 % des Libanais disposent d’un crédit frais.

Le recul enregistré entre novembre et décembre, de 22 millions de dollars, rappelle aussi que la trajectoire n’est pas mécaniquement croissante. Cette baisse mensuelle ne suffit pas à diagnostiquer un retournement. Sans données sur les échéances et les décaissements, elle peut refléter plusieurs mouvements différents. Le bilan annuel permet de constater une expansion nette, pas d’en attribuer chaque variation à une cause précise.

Le montant ne dit pas qui bénéficie du financement

Pour apprécier la portée économique de cette reprise, la ventilation des emprunteurs est déterminante. Un même encours peut correspondre à quelques financements importants ou à de nombreux petits crédits. Les conséquences pour l’accès des petites entreprises au financement ne sont pas les mêmes. La série agrégée des prêts frais présentée dans ce passage du rapport ne permet pas de choisir entre ces situations.

Il faut également distinguer l’objet du prêt. Une avance destinée à financer un stock commercial ne répond pas au même besoin qu’un crédit d’investissement ou qu’un prêt au logement. Le total de 794 millions ne doit donc pas être présenté comme une enveloppe immobilière. Il ne permet pas non plus de conclure à une reprise uniforme de tous les secteurs.

La durée, le taux d’intérêt, les garanties et la devise des revenus du client complètent ce diagnostic. Un financement peut exister tout en restant inaccessible à une entreprise qui ne peut fournir les sûretés demandées. Inversement, une entreprise disposant d’un apport et de recettes régulières peut accéder à une offre qui ne représente pas la situation de l’ensemble du tissu économique.

Fonds disponibles et bilan assaini ne se confondent pas

Le développement d’un compartiment alimenté en fonds frais ne règle pas, par lui-même, le traitement des anciennes créances et des dépôts restreints. Un indicateur d’activité mesure ce qui fonctionne dans un périmètre donné. Il ne constitue ni un audit des actifs ni une preuve de solvabilité de chaque établissement.

Cette distinction rejoint le cadre rappelé par les services du FMI dans leur communiqué du 13 février 2026. Ils liaient le rétablissement d’un système bancaire viable à la restructuration, au respect de la hiérarchie des créances et aux ressources effectivement disponibles. Ils soulignaient aussi que la contribution de l’État devait rester compatible avec la soutenabilité de la dette publique.

Il serait donc excessif de lire le doublement presque atteint en 2025 comme la réparation du secteur. Mais ignorer cette progression effacerait également un changement mesurable. La lecture utile consiste à suivre séparément le crédit frais, les anciens portefeuilles et les conditions auxquelles les nouveaux financements sont accordés.

Pour mesurer la suite, les prochains chiffres devront notamment préciser l’évolution de l’encours, la production de prêts et leur répartition. Tant que ces dimensions restent incomplètes, le résultat établi demeure celui de 2025 : un compartiment en forte progression à partir d’une base faible, dans un système dont le crédit total continue de se contracter.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews