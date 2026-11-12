Tripoli : où en sont les projets de la zone économique ?

À Tripoli, le port en activité, le futur centre industriel et logistique et les projets liés à la Foire internationale Rachid Karamé ne sont pas au même stade. Les annonces de la zone économique spéciale permettent de reconstituer une progression institutionnelle réelle en 2026. Elles ne suffisent cependant pas à présenter l’ensemble comme une plateforme nouvelle déjà ouverte aux entreprises.

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À Tripoli, le port en activité, le futur centre industriel et logistique et les projets liés à la Foire internationale Rachid Karamé ne sont pas au même stade. Les annonces de la zone économique spéciale permettent de reconstituer une progression institutionnelle réelle en 2026. Elles ne suffisent cependant pas à présenter l’ensemble comme une plateforme nouvelle déjà ouverte aux entreprises.

Le programme du forum économique du 10 novembre rassemble précisément ces ambitions : connexion aux marchés, complémentarité avec le port, participation du secteur privé et formation de la main-d’œuvre. Ce programme indique les questions proposées aux intervenants. Il ne constitue ni un relevé de contrats signés ni un bilan d’investissements encaissés. Pour mesurer l’avancement, il faut remonter aux décisions propres à chaque projet.

Le centre industriel franchit des étapes de préparation

Le 20 mai, l’autorité de la zone économique spéciale de Tripoli, TSEZ, a annoncé l’acceptation préliminaire de son projet dans le cadre national des partenariats public-privé. Cette reconnaissance par le Haut Conseil de la privatisation et des partenariats ouvrait un parcours institutionnel. Elle ne désignait pas encore une entreprise chargée de construire ou d’exploiter le centre. Source : TSEZ, annonce du 20 mai 2026.

Une seconde étape a été annoncée le 17 septembre. Selon la TSEZ, le Conseil des ministres a approuvé les études du centre industriel et logistique et autorisé la procédure de qualification d’un développeur-opérateur international. L’autorité devait préparer et lancer un appel international à qualifications. Cette décision est plus précise qu’une simple déclaration d’intérêt : elle concerne le passage des études à la sélection de candidats. Source : TSEZ, 17 septembre 2026.

Dans une telle procédure, vérifier les capacités des candidats précède le choix d’une offre et l’organisation contractuelle du projet. Un opérateur potentiel peut être expérimenté sans avoir encore obtenu le marché. De même, l’autorisation de chercher un partenaire ne démontre pas que le financement est bouclé. Ces distinctions déterminent ce qu’une entreprise peut raisonnablement attendre du calendrier annoncé.

Deux sites et plusieurs fonctions à ne pas confondre

Dans un entretien publié par la TSEZ le 22 mai, son président Hassan Dennaoui distinguait deux ensembles. Le site voisin du port devait accueillir des activités industrielles et logistiques. Le projet associé à la Foire internationale Rachid Karamé devait davantage viser la technologie et les services. Cette présentation constitue une orientation de développement, pas la liste d’entreprises déjà installées.

Il évoquait alors l’intervention de KPMG, Dar Al-Handasah et Mohamed Alem & Associates pour les études et la préparation du partenariat. Il situait l’attribution envisagée du projet voisin du port au premier trimestre 2027, sous condition d’avancement conforme au plan. Ce calendrier, exprimé en mai, doit rester identifié comme une prévision initiale. Source : entretien de Hassan Dennaoui reproduit par la TSEZ, 22 mai 2026.

Les services aux investisseurs se préparent aussi

Lors de la visite présidentielle du 24 octobre, la TSEZ décrivait encore la préparation de la préqualification internationale. Elle signalait également les décharges voisines comme un obstacle environnemental et commercial. Le protocole renouvelé avec la Chambre de commerce le 6 novembre concerne, lui, la coordination des licences, des études et des services liés à l’origine des marchandises. Source : communications officielles de la TSEZ des 24 octobre et 6 novembre 2026.

Cette dimension administrative compte autant que les terrains. Pour investir, une entreprise doit pouvoir identifier les autorisations nécessaires, les prestations disponibles et leur coût. La coopération annoncée peut faciliter cette organisation. Son efficacité devra se mesurer à des procédures utilisables, puis à des demandes effectivement traitées, plutôt qu’au seul nombre de signatures institutionnelles.

Le prochain bilan devra porter sur des preuves d’exécution

Le port constitue un équipement exploité auquel le projet cherche à s’adosser. Cette proximité ne prouve pas l’existence d’une nouvelle chaîne logistique intégrée avec le chemin de fer ou l’aéroport de Kleiat. Chaque liaison suppose ses propres décisions, travaux, financements et conditions d’exploitation. Réunir ces infrastructures dans une même vision territoriale ne les rend pas simultanément opérationnelles.

Le prochain inventaire utile devra donc préciser, pour chaque volet, si l’appel à candidatures a été publié, si un titulaire a été choisi, si le contrat a été signé et si les travaux ont commencé. Les emplois et les investissements attendus pourront ensuite être rapprochés des réalisations. Les documents examinés établissent une préparation plus structurée de la zone économique ; ils ne permettent pas encore de dresser le bilan d’un nouveau centre industriel ouvert et occupé.

Vue aérienne de Tripoli et El-Mina, photographie d’archives Libnanews publiée en décembre 2024. Photographe et date exacte non renseignés. Illustration du territoire, pas du chantier de la zone économique. Photographie entière conservée, montage éditorial déterministe sans retouche de la scène.

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