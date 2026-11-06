PMI au Liban : le secteur privé se contracte en octobre

Le BLOM Lebanon PMI repasse sous le seuil de 50 en octobre 2026. À 49,8, contre 50,5 en septembre, il indique une dégradation limitée des conditions d’activité. Les commandes reculent et les entreprises restent inquiètes pour les mois à venir, tandis que l’emploi se stabilise. Ce baromètre mensuel ne mesure pas directement la croissance du PIB.

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Le secteur privé libanais a perdu en octobre l’élan observé pendant l’été. Le BLOM Lebanon PMI s’établit à 49,8, contre 50,5 en septembre, selon le rapport publié le 4 novembre 2026 par BLOM Bank et S&P Global. Ce retour sous le seuil de 50 traduit une légère dégradation des conditions d’activité, la première depuis mai.

La demande faiblit, l’emploi se stabilise

Les entreprises interrogées signalent une diminution des nouvelles commandes et un recul plus marqué de celles provenant de l’étranger. Elles évoquent notamment le pouvoir d’achat limité des clients et l’incertitude régionale. L’activité ralentit, tandis que les stocks sont réduits et les délais d’approvisionnement s’allongent.

Le rapport apporte aussi une nuance : les effectifs restent stables. Les hausses des coûts et des prix de vente se poursuivent, mais leur rythme s’atténue. La confiance dans l’activité à douze mois se dégrade, sur fond de crainte d’une aggravation des conflits. Ces résultats décrivent un affaiblissement modéré, pas un effondrement généralisé.

Un retournement après quatre mois d’amélioration

Le point de comparaison est important. Dans sa publication du 5 octobre, BLOMINVEST relevait que septembre constituait le quatrième mois consécutif d’expansion. L’indice était alors passé de 50,1 en août à 50,5, avec une amélioration portée principalement par le marché intérieur. Les ventes à l’étranger demeuraient déjà sous pression.

La séquence récente se lit donc ainsi : une progression limitée en août, un léger renforcement en septembre, puis un retour sous le seuil de stabilité en octobre. L’écart entre septembre et octobre est de 0,7 point d’indice. Il ne correspond pas à une baisse de 0,7 % de la production ou du chiffre d’affaires.

Ce que mesure le PMI

Le PMI est un indicateur issu d’enquêtes mensuelles auprès de responsables d’entreprises. Il rassemble leurs réponses sur l’évolution des conditions d’activité par rapport au mois précédent. Selon la méthodologie de S&P Global, 50 marque l’absence de changement ; un résultat supérieur indique une amélioration et un résultat inférieur une détérioration.

Ce baromètre permet de détecter rapidement un changement de tendance, avant la publication de nombreuses statistiques économiques. Il ne mesure toutefois ni le niveau de richesse du pays ni directement la variation de son produit intérieur brut. Une lecture proche de 50 appelle donc une interprétation mesurée, et non une conversion mécanique en taux de croissance.

Pour les entreprises, le signal d’octobre invite surtout à surveiller les commandes à venir. Une stabilisation de l’emploi peut coexister avec une demande moins solide, les décisions d’embauche et d’investissement ne réagissant pas toutes au même rythme. Les prochains relevés permettront de voir si ce passage sous 50 reste ponctuel ou s’inscrit dans une dégradation plus durable.

Sources

Illustration : boutiques de la rue Hamra, à Beyrouth. Photo d’archives publiée en août 2020 ; elle ne représente pas la situation des commerces en octobre 2026. François el Bacha / Libnanews, tous droits réservés.

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