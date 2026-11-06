Stations d’eau : le courant rétabli en 36 heures

L’Établissement des eaux de Beyrouth et du Mont-Liban annonce le rétablissement du courant dans les stations concernées du Chouf à Jbeil en 36 heures. Dans son communiqué du 5 novembre, il attribue cette remise sous tension à une coordination directe avec Électricité du Liban et dément toute pression politique. L’annonce précise la portée géographique des reconnexions, mais ne détaille ni les stations concernées, ni les conditions financières convenues, ni l’état de la distribution d’eau auprès de chaque abonné.

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L’Établissement des eaux de Beyrouth et du Mont-Liban affirme avoir obtenu le rétablissement du courant dans les stations concernées du Chouf à Jbeil en 36 heures. Dans un communiqué publié jeudi 5 novembre, l’organisme explique avoir réglé le problème directement avec Électricité du Liban (EDL). Il dément que cette remise sous tension résulte de pressions politiques.

La clarification intervient après la diffusion d’un article présentant l’épisode comme un recul du ministre de l’Énergie et de l’Eau, Joe Saddi, face à Walid Joumblatt. L’établissement rejette cette lecture et décrit un traitement administratif entre les deux institutions.

Des stations d’eau touchées du Chouf à Jbeil

Selon l’organisme, la coupure d’électricité avait concerné toutes les régions comprises entre le Chouf et Jbeil, sans exception. Il assure que la mesure était générale et officielle. Elle n’aurait tenu compte d’aucun critère régional, confessionnel ou partisan.

L’établissement annonce ensuite la reconnexion de toutes les zones concernées dans un délai de 36 heures. Son communiqué ne donne toutefois ni la liste des stations ni les heures précises de coupure et de rétablissement.

Cette annonce porte sur l’alimentation électrique des installations. Elle ne fournit pas de bilan de la distribution d’eau dans chaque localité. Elle ne permet donc pas de conclure que tous les abonnés ont retrouvé, au même moment, leur alimentation habituelle.

Une clarification dans le dossier des impayés

Le différend s’inscrit dans la campagne engagée par EDL le 2 novembre contre les organismes publics qui n’ont pas réglé leurs factures. Les coupures ont suscité des inquiétudes pour les services qui dépendent de l’électricité, notamment l’eau et les télécommunications.

Le 4 novembre, le directeur de l’établissement des eaux, Rabih Khalifé, avait déjà assuré que le problème touchant les puits de l’Iqlim el-Kharroub était réglé. Cette déclaration faisait suite à un échange avec le député Bilal Abdallah. Le communiqué de jeudi précise désormais une étendue plus large, du Chouf à Jbeil, ainsi qu’un délai de reconnexion.

L’organisme ne publie aucun montant versé à EDL, aucun échéancier et aucun état de ses arriérés. Le rétablissement du courant annoncé ne permet donc pas d’établir les conditions financières de l’accord entre les deux établissements.

Barrage de Chabrouh, Faraya, 1er octobre 2017. Illustration d’archives, sans lien établi avec les stations concernées. Photo : FOSS-the-world / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

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