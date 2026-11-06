Vol direct Liban–Canada : Raji et Ottawa en discutent

Youssef Raji a abordé avec le ministre canadien des Transports, Steven MacKinnon, la possibilité d’une liaison aérienne directe entre le Liban et le Canada. Les deux responsables ont convenu de poursuivre les discussions par les canaux compétents, selon le compte rendu publié le 5 novembre. Aucun transporteur, aéroport, calendrier ou lancement commercial n’a été annoncé. Le sujet figure parmi les échanges menés à Ottawa, où le ministre libanais a également rencontré la ministre de l’Immigration et le président de la Chambre des communes.

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Le ministre libanais des Affaires étrangères, Youssef Raji, a discuté avec le ministre canadien des Transports, Steven MacKinnon, de la possibilité d’une liaison aérienne directe entre le Liban et le Canada. Selon le compte rendu publié jeudi 5 novembre, les deux responsables ont convenu de poursuivre le dossier par les canaux compétents des deux pays.

La rencontre s’inscrit dans la visite de Raji à Ottawa. Le ministre a mis en avant l’importance d’une telle liaison pour la communauté libanaise installée au Canada. Le compte rendu ne fait état d’aucune décision de mise en service.

Vol direct Liban–Canada : un suivi convenu

L’accord rapporté porte sur la poursuite des échanges entre les autorités concernées. Il ne précise ni les aéroports qui seraient desservis, ni la compagnie susceptible d’exploiter la liaison, ni la fréquence des vols.

Aucun calendrier de lancement n’a été annoncé. À ce stade, le sujet relève donc de discussions bilatérales. Le compte rendu ne permet pas de présenter une nouvelle desserte comme autorisée ou disponible à la réservation.

La diaspora au centre des échanges à Ottawa

Raji a également rencontré la ministre canadienne de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Lena Metlege Diab. Leur entretien a porté sur les relations entre les deux pays et sur la situation de la communauté libanaise. Le ministre a salué le rôle des Canadiens d’origine libanaise dans le maintien des liens avec leur pays d’origine.

Au Parlement, il s’est entretenu avec le président de la Chambre des communes, Francis Scarpaleggia. Celui-ci a réaffirmé le soutien canadien au Liban et s’est informé de ses besoins, de la situation dans le Sud et des négociations libano-israéliennes.

Raji a exposé les difficultés liées aux attaques israéliennes et réaffirmé la volonté du gouvernement de rétablir son autorité sur l’ensemble du territoire. Ces échanges diplomatiques accompagnent le volet aérien de la visite, sans constituer une annonce d’aide nouvelle.

Le dossier du vol direct doit désormais être suivi par les administrations compétentes. Le compte rendu ne mentionne pas de réunion technique déjà fixée ni d’engagement pris par une compagnie aérienne.

Airbus A320 de MEA au décollage de Beyrouth, 14 juin 2014. Archives illustratives ; aucun opérateur n’a été annoncé pour le projet Liban–Canada. Photo : Flo Weiss / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

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