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Place des Martyrs : le triangle d'or des cinémas de Beyrouth



Description : Dans les années 1950, la place des Martyrs à Beyrouth devient le cœur battant de la vie nocturne libanaise. Le cinéma Rivoli, ouvert en 1953, forme avec le Capitole et le Piccadilly un véritable "triangle d'or" où se croisent toutes les classes de la société beyrouthine. La guerre civile de 1975 met fin à cet âge d'or : la place devient ligne de front, les salles ferment, le Rivoli est démoli dans les années 1990. Un souvenir qui résonne encore aujourd'hui, comme l'Œuf, cinéma inachevé resté en ruine.

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