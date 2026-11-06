6 novembre 2026
Espace lecteur
Français
▶ VidéosRSS
Actualité, Information, Analyses, découverte du Patrimoine et de la Culture Libanaise, tout cela est possible sur Libnanews, le Média Citoyen du Liban
Toutes nos rubriques

Actualité · Vidéos

Place des Martyrs : le triangle d’or des cinémas de Beyrouth

· 1 min de lecture · 17 vues
Se connecter pour enregistrer
Traduction disponible enAnglaisArabeAllemandEspagnolItalienPortugaisRusseChinois

Place des Martyrs : le triangle d'or des cinémas de Beyrouth

Description : Dans les années 1950, la place des Martyrs à Beyrouth devient le cœur battant de la vie nocturne libanaise. Le cinéma Rivoli, ouvert en 1953, forme avec le Capitole et le Piccadilly un véritable "triangle d'or" où se croisent toutes les classes de la société beyrouthine. La guerre civile de 1975 met fin à cet âge d'or : la place devient ligne de front, les salles ferment, le Rivoli est démoli dans les années 1990. Un souvenir qui résonne encore aujourd'hui, comme l'Œuf, cinéma inachevé resté en ruine.

Voir la video originale sur YouTube

· · · · · · ·

Newsdesk Libnanews

Libnanews est un site d'informations en français sur le Liban né d'une initiative citoyenne et présent sur la toile depuis 2006. Notre site est un média citoyen basé à l’étranger, et formé uniquement de jeunes bénévoles de divers horizons politiques, œuvrant ensemble pour la promotion d’une information factuelle neutre, refusant tout financement d’un parti quelconque, pour préserver sa crédibilité dans le secteur de l’information.

Tous ses articles →

Commentaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *