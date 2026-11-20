Dominique de Villepin a annoncé sa candidature vendredi à Paris, deux jours après la présentation du premier livret d’Édouard Philippe. Sur le déficit, les deux anciens Premiers ministres affichent des objectifs distincts et ne s’appuient pas sur les mêmes règles budgétaires. À gauche, Marine Tondelier a ouvert la discussion autour de Jean-Luc Mélenchon, mais deux consultations doivent encore se tenir en décembre. Deux notices de sondages aident à identifier ce qui était mesuré avant ces annonces.

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Dominique de Villepin a déclaré sa candidature à la présidentielle de 2027 vendredi 20 novembre, à Paris. Deux jours plus tôt, Édouard Philippe avait réuni ses propositions dans un premier livret. À gauche, l’ouverture de Marine Tondelier à une coalition autour de Jean-Luc Mélenchon doit encore être soumise aux militants. La semaine du 14 au 20 novembre a donc précisé des choix de programme et des lignes de négociation, mais pas la liste des candidatures ni celle des alliances.

En se déclarant à la Maison de l’Amérique latine, Dominique de Villepin a ajouté une troisième candidature issue de Matignon à celles d’Édouard Philippe et de Gabriel Attal. Le site de son mouvement, La France Humaniste, confirme sa décision et publie un projet en 258 propositions. Le fait nouveau n’est pas que l’ancien Premier ministre ait commencé à défendre des idées. C’est qu’il les porte désormais en son nom dans la campagne, tandis que plusieurs de ses concurrents cherchent encore la formule de rassemblement qui leur permettrait de se présenter au premier tour.

Présidentielle 2027 : deux façons d’encadrer le budget

Villepin veut inscrire dans une loi organique une trajectoire de déficit sur cinq ans. Les budgets annuels devraient la respecter. Son projet prévoit néanmoins une dérogation à la majorité des trois cinquièmes. Il fixe le déficit à 2,9 % du PIB en 2031 et retient une hypothèse de croissance de 0,8 % les premières années. Ce sont les chiffres du programme, pas une projection indépendante. Le texte propose aussi de rétablir un impôt sur la fortune proche du barème de 2016 et de réformer les successions, avec une exonération jusqu’à un million d’euros en ligne directe et une imposition plus progressive au-delà.

Philippe choisirait un autre instrument. Dans le premier volume de son programme, présenté le 18 novembre, il propose d’inscrire une règle budgétaire dans la Constitution par référendum. Il vise un déficit inférieur à 2,5 % du PIB en fin de quinquennat sans créer de nouvel impôt. Son équipe fait porter la moitié de l’effort sur les dépenses sociales, un quart sur l’État et les collectivités et le dernier quart sur la croissance et l’emploi. Ce dernier poste ne constitue pas une économie déjà acquise : il dépend de l’activité que le programme espère susciter.

Le point de départ est mesurable. Le déficit des administrations publiques s’établissait à 5,1 % du PIB en 2025, selon les comptes de l’Insee publiés en mai. Les deux candidats promettent de le réduire, mais ils ne proposent ni les mêmes ressources ni les mêmes règles pour y parvenir. Le choix d’une loi organique ou d’une révision constitutionnelle change aussi la procédure : le vote de la présidentielle ne rendrait aucune des deux règles automatiquement applicable.

La comparaison se lit également dans les dépenses. Philippe propose de porter progressivement l’âge de départ à la retraite à 65 ans et la durée de cotisation à 45 ans. Il maintiendrait des départs anticipés, notamment pour les carrières longues. À l’autre bout de la vie, il veut créer une allocation dès le premier enfant, pouvant atteindre 350 euros mensuels pour les ménages les plus modestes et dégressive avec le revenu. Ce montant n’est donc pas un forfait uniforme. La première publication d’un livret complet donne un cadre commun à ces mesures ; elle ne fait pas de la réforme des retraites une annonce entièrement nouvelle du 18 novembre.

À gauche, deux consultations avant toute décision

Le 18 novembre, Marine Tondelier a proposé d’examiner une coalition autour de Jean-Luc Mélenchon. Elle a posé des questions précises : quel programme commun, quel dispositif de campagne, quelle composition du gouvernement et quel accord aux législatives ? Elle n’a pas annoncé que Les Écologistes renonçaient à présenter leur propre candidature. La décision interne doit encore passer par une consultation prévue du 10 au 13 décembre. Entre-temps, Yannick Jadot a annoncé le 19 novembre qu’il quittait le mouvement. C’est un départ annoncé par un responsable, pas le résultat d’un vote des adhérents.

Dans une note publiée le 19 novembre, Clémentine Autain a défendu à titre personnel un appel à voter pour Mélenchon. Elle demande notamment un compromis programmatique, le respect du pluralisme et un accord sur les circonscriptions législatives. Son mouvement, L’Après, n’a pas encore arrêté de position : son parlement doit se prononcer les 12 et 13 décembre, puis les militants voter jusqu’au 15. Sa décision n’est pas liée au calendrier des Écologistes. Même si les deux formations retenaient le même nom, leur vote ne réglerait pas à lui seul la répartition des investitures ni les désaccords de programme.

Au centre, Gabriel Attal a évoqué jeudi 19 novembre une primaire ou une coalition pour éviter la dispersion des candidatures. Rien, dans cette prise de position, ne fixe un corps électoral, une date ou le périmètre d’un scrutin commun. La candidature Villepin et le livret Philippe rendent la discussion plus concrète : un éventuel rapprochement devrait porter aussi sur les propositions que chacun accepterait de modifier.

Ce que les sondages mesurent avant l’annonce Villepin

Deux notices déposées auprès de la Commission des sondages permettent de vérifier les scénarios. Elabe a interrogé en ligne du 12 au 13 novembre 1 500 adultes de France métropolitaine, dont 1 391 inscrits. L’échantillon est construit par quotas. Dans les deux configurations qui incluent Villepin et Marine Le Pen, le premier obtient 2,5 % avec Philippe sur la liste et 3 % avec Attal à la place de Philippe. Le Pen est à 33 % dans les deux configurations. Les bases exprimées sont respectivement de 1 050 et 1 028 personnes. La notice indique une marge d’erreur comprise entre 1,1 et 3,5 points selon le résultat et l’effectif utile.

YouGov a interrogé en ligne du 12 au 17 novembre un panel pondéré de 1 030 adultes en France, dont 952 inscrits. Dans son scénario réunissant notamment Philippe, Attal, Villepin, David Lisnard et Teddy Riner, auprès des votants décidés, Villepin est à 2 %, Le Pen à 32 % et Mélenchon à 17 %. La base pondérée est de 661 personnes (722 avant pondération). La notice indique des marges de 1,4 à 3,1 points pour les résultats d’ensemble et des marges plus larges sur les bases réduites. Les listes de noms comme les méthodes diffèrent. L’écart entre 2 % et 2,5 % n’indique donc ni hausse ni recul. Surtout, les deux terrains précèdent la déclaration du 20 novembre : aucun ne mesure son effet.

Le prochain test : les accords et les élus

Le premier tour est prévu le 18 avril 2027, le second le 2 mai, avec un vote la veille dans certains territoires. Pour figurer sur le bulletin, un candidat doit obtenir au moins 500 présentations d’élus habilités. Elles doivent venir d’au moins 30 départements ou collectivités d’outre-mer, sans que plus d’un dixième des signataires provienne d’un seul territoire. Le Conseil constitutionnel établit la liste officielle. Une promesse de parrainage annoncée en novembre ne vaut pas présentation validée.

Le Congrès des maires, du 24 au 26 novembre à Paris, offre le prochain rendez-vous national avec les élus locaux. Son programme porte notamment sur les finances et les marges de manœuvre des communes : ce ne sera ni un vote de parrainage ni une primaire. En décembre, les consultations des Écologistes et de L’Après donneront un premier résultat vérifiable à gauche. À ce stade, ces échéances sont plus précises que les contours des coalitions.

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