Le ministère turc de la Défense précise la portée de l’accord signé avec le Qatar. En cas d’attaque extérieure, l’État concerné devrait demander un soutien et les deux pays devraient s’accorder sur sa forme. Cette précision exclut l’envoi automatique de troupes, mais ne fixe pas l’entrée en vigueur du texte.

4

Lire l'article Stop

Le ministère turc de la Défense a précisé le 19 novembre comment Ankara entend appliquer l’accord signé avec le Qatar six jours plus tôt. En cas d’attaque armée extérieure contre l’un des deux pays, l’État concerné devrait demander expressément une aide. Les deux gouvernements en fixeraient ensuite la forme ensemble. Selon Ankara, la signature n’oblige pas l’autre pays à envoyer automatiquement des troupes.

Le Qatar et la Turquie avaient présenté à Istanbul, le 13 novembre, leur accord de défense mutuelle comme un engagement de solidarité. Le communiqué conjoint évoquait une position commune face à une attaque visant l’un des partenaires ou les deux. Il ne détaillait pas la marche à suivre. Le point hebdomadaire de la Défense turque apporte cette précision, sans reproduire l’ensemble du traité.

Une demande de l’État attaqué, puis une décision commune

Dans l’explication du ministère turc, le premier élément est la demande de la partie attaquée. Le second est l’accord des deux États sur le soutien qu’ils pourraient apporter. La demande d’un gouvernement ne suffirait donc pas, à elle seule, à fixer la réponse de l’autre. Le ministère exclut expressément que le pacte impose l’envoi direct et automatique de soldats.

Ankara indique que les décisions politiques sur l’application de l’accord seraient prises d’un commun accord au sein d’un conseil stratégique. Celui-ci réunirait les ministres des Affaires étrangères et de la Défense des deux pays, ou leurs représentants habilités. Cette indication concerne la décision politique. Elle n’établit pas qu’une demande ait été faite, qu’une mesure ait été approuvée ou qu’une opération soit engagée.

Le rôle de la Charte des Nations unies

Le ministère rattache un éventuel soutien à l’article 51 de la Charte des Nations unies. Celui-ci reconnaît le droit de légitime défense individuelle ou collective en cas d’agression armée et prévoit que les mesures prises à ce titre soient signalées au Conseil de sécurité. Citer cet article situe le cadre juridique invoqué. Ce n’est pas une décision internationale autorisant par avance une action précise.

On peut ainsi distinguer trois éléments : les objectifs communs annoncés à Istanbul, la procédure décrite par Ankara et une décision que les deux gouvernements devraient encore prendre pour un cas donné. Affirmer que rien ne change serait inexact : le ministère décrit un cadre de décision. Mais présenter ce cadre comme une intervention déjà garantie irait au-delà de son texte.

Ce que la précision du 19 novembre ne tranche pas

Le Diwan de l’émir du Qatar confirme la date, le lieu et les signataires de l’accord. Le communiqué conjoint décrit, lui, les objectifs de la coopération et les consultations régulières. La description du mécanisme en cas d’attaque vient du point de presse turc. Elle doit être attribuée comme telle, et non présentée comme une lecture article par article d’un traité dont le texte intégral n’a pas été consulté.

Les documents publics examinés ne permettent pas davantage d’indiquer une date certaine d’entrée en vigueur ou de confirmer l’achèvement d’éventuelles formalités internes. Le fait nouveau est donc circonscrit : Ankara a précisé que la demande d’aide et le consentement des deux parties précéderaient le choix d’un soutien. Il ne s’agit ni d’une nouvelle signature ni d’un déploiement annoncé.

Vue de Doha, 4 mars 2013, archive sans rapport visuel avec la signature à Istanbul. Haakon S. Krohn, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0. Photographie entière redimensionnée ; composition Libnanews sous la même licence.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews