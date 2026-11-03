Midterms à 21 h 45 : le vote sous surveillance

Les élections américaines de mi-mandat se poursuivent ce mardi 3 novembre. À Westchester, dans l’État de New York, des problèmes de lecture des bulletins signalés dès le matin obligent les agents à les conserver dans des sacs sécurisés avant leur comptage. Les électeurs continuent de voter. En Iowa, au Kansas et au Michigan, les courses sénatoriales restent ouvertes. Ce point de 21 h 45, heure de Beyrouth, revient sur l’incident, les déclarations politiques et les prochaines fermetures de bureaux.

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Point du 3 novembre 2026 à 21 h 45, heure de Beyrouth (19 h 45 UTC). Les midterms américains se poursuivent ce mardi après-midi aux États-Unis. Dans le comté de Westchester, au nord de New York, un problème de lecture des bulletins perturbe les opérations depuis ce matin, sans interrompre le vote. En Iowa, au Kansas et au Michigan, les électeurs continuent de départager des candidats engagés dans des courses importantes pour le Sénat. Aucun vainqueur n’est annoncé dans ces trois États à cette heure.

À Westchester, les bulletins sont mis en sécurité

Le bureau électoral du comté a confirmé que des machines n’acceptaient pas les bulletins papier dans les bureaux de vote. Il demande aux électeurs de rester dans la file et de remplir leur bulletin selon les indications des agents.

Les bulletins concernés sont placés dans des sacs de secours orange, sécurisés et surveillés. Ils doivent ensuite être comptés conformément aux procédures électorales. Les autorités locales assurent que les suffrages seront pris en compte et disent travailler avec l’État de New York pour résoudre le problème.

L’incident a commencé dans la matinée. Il ne signifie donc ni l’arrêt du scrutin dans le comté, ni une annulation des votes déposés. Il touche notamment un territoire où se déroule une bataille pour la Chambre des représentants, entre le républicain sortant Mike Lawler et la démocrate Cait Conley.

Midterms : trois batailles sénatoriales encore ouvertes

En Iowa, la républicaine Ashley Hinson et le démocrate Josh Turek s’affrontent pour le siège laissé vacant par Joni Ernst. Le scrutin offre aux démocrates une possibilité de conquête dans un État longtemps favorable aux républicains. Les bureaux doivent fermer à 20 heures, heure du Centre, soit 4 heures mercredi matin à Beyrouth.

Au Kansas, le républicain Roger Marshall défend son siège face au démocrate Adam Hamilton. Dans la partie de l’État située dans le fuseau central, les bureaux ferment normalement à 19 heures, soit 3 heures mercredi à Beyrouth, sous réserve des horaires particuliers annoncés localement.

Au Michigan, le démocrate Abdul El-Sayed et le républicain Mike Rogers se disputent le siège ouvert par le départ de Gary Peters. Les démocrates cherchent ici à conserver un siège. Les bureaux ferment à 20 heures locales : à 3 heures mercredi à Beyrouth dans la majeure partie de l’État, et une heure plus tard dans les comtés relevant du fuseau central.

Trump défend son bilan, Schumer affiche sa confiance

Donald Trump a défendu mardi son bilan économique lors d’un entretien sur Fox News, affirmant que les choses allaient bien. De son côté, Chuck Schumer a affiché son optimisme après avoir voté à Brooklyn. Le chef des démocrates au Sénat espère reprendre la majorité. Ces prises de position interviennent alors que les électeurs votent encore.

Le contrôle du Sénat se jouera à l’échelle nationale. Une majorité démocrate exige 51 sièges ; les républicains peuvent contrôler la chambre avec 50, grâce à la voix du vice-président JD Vance en cas d’égalité. Les sièges qui ne sont pas renouvelés cette année entrent aussi dans ce calcul.

Les premiers dépouillements des États suivis ne commenceront à éclairer ces rapports de force qu’après les fermetures. Le calendrier dépendra ensuite des bulletins restant à traiter et de l’écart entre les candidats, notamment dans les courses les plus serrées.

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