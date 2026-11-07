Prix de la RAM : pourquoi la facture reste élevée

Les prix de la RAM reflètent un profond changement du marché de la mémoire. Après le creux de 2023, les données des fabricants montrent une forte reprise, accélérée en 2026. La demande des centres de données mobilise des capacités industrielles, tandis que certaines anciennes générations restent nécessaires aux ordinateurs existants. Cette analyse distingue DRAM, HBM et NAND, explique les écarts entre contrats industriels et prix en boutique, et précise ce que les chiffres permettent réellement de dire sur la facture des ménages.

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Les prix de la RAM restent sous pression en novembre 2026. La demande des centres de données, le recul de certaines productions et des investissements longs à concrétiser expliquent cette tension. Mais une hausse annoncée pour les puces ne se transmet pas mécaniquement à chaque barrette. Pour comprendre la facture, il faut distinguer les technologies, les marchés et les périodes.

Un ordinateur n’a pas besoin d’exécuter un modèle d’intelligence artificielle pour subir le renchérissement de ses composants. Les décisions industrielles prises pour équiper les serveurs influencent aussi la mémoire disponible pour les autres machines. Le lien passe par les usines, les investissements et les contrats d’approvisionnement.

Le point public sur les contrats de mémoire pour PC, daté du 30 octobre, décrit une nouvelle hausse au quatrième trimestre. Son rythme ralentit toutefois par rapport au trimestre précédent. Les acheteurs résistent davantage aux nouveaux tarifs, alors que les ventes de portables faiblissent. La tension persiste parce que l’offre destinée aux PC reste contrainte.

Ce décalage explique un paradoxe apparent : les composants peuvent encore augmenter même lorsque les consommateurs achètent moins d’ordinateurs. Les capacités de production disponibles ne se répartissent pas uniquement selon les besoins du grand public.

Les dernières cotations invitent pourtant à distinguer hausse de fond et mouvements quotidiens. Le 6 novembre, à 18 h 10 en heure de Taipei, plusieurs catégories de puces affichaient une baisse sur la séance au comptant. La DDR5 16 Gb 4800/5600 reculait de 0,82 %, et la DDR4 16 Gb 3200 de 1,06 %. Ces variations portent sur des puces, pas sur des barrettes vendues aux ménages. Elles ne suffisent ni à effacer le renchérissement antérieur, ni à annoncer une baisse générale des prix en boutique.

Prix de la RAM : quatre années de retournement

Les données d’un même fabricant permettent de mesurer l’ampleur du cycle. Elles évitent de juxtaposer une promotion ancienne, un prix de gros récent et une barrette aux caractéristiques différentes.

Micron publie dans ses rapports annuels l’évolution du prix moyen de vente de ses produits DRAM. En 2023, ce prix avait chuté de près de la moitié. Le groupe décrivait une baisse située dans le haut de la quarantaine, en pourcentage. Il avait réduit ses dépenses d’investissement et les mises en production de tranches de silicium.

Le mouvement s’est ensuite inversé. Pour l’exercice 2024, la hausse dépassait légèrement 10 %. Pour 2025, elle atteignait le bas de la quarantaine. En 2026, Micron indique une augmentation d’environ 180 % par rapport à 2025.

Exercice fiscal Micron Variation annuelle du prix moyen DRAM publiée 2023, comparé à 2022 Baisse dans le haut de la quarantaine, en pourcentage 2024, comparé à 2023 Hausse légèrement supérieure à 10 % 2025, comparé à 2024 Hausse dans le bas de la quarantaine, en pourcentage 2026, comparé à 2025 Hausse d’environ 180 %

Prix moyens fabricant et assortiment variable. Les exercices fiscaux ne correspondent pas aux années civiles ; les indications approximatives sont conservées. Infographie originale Libnanews. © Libnanews, d’après les rapports annuels Micron 2023, 2025 et 2026.

Ces formulations préservent le degré de précision des rapports. Elles ne justifient pas de fabriquer une courbe présentant, par exemple, 48 %, 12 % ou 42 % comme des valeurs exactes.

L’exercice 2026 de Micron s’achève le 3 septembre. La comparaison annuelle ne correspond donc pas à une période de janvier à décembre.

La série concerne un fabricant et son assortiment de produits. Elle inclut notamment la montée des mémoires destinées aux centres de données. Elle ne mesure ni un indice mondial à qualité constante, ni le prix d’un kit de 32 Go inchangé. Une part de l’évolution reflète la composition des ventes.

Son enseignement reste clair : le secteur est passé d’une forte baisse des prix à une reprise, puis à une accélération majeure. La mémoire bon marché de 2023 correspondait à une situation industrielle particulière. Elle ne constitue pas un tarif normal garanti pour les années suivantes.

DRAM, HBM, NAND : trois termes à ne pas confondre

La RAM d’un ordinateur sert à garder temporairement les données utilisées par les programmes. Les barrettes DDR4 et DDR5 appartiennent à la famille DRAM. Les deux générations présentent des caractéristiques électriques et mécaniques différentes. Elles ne sont pas interchangeables.

La HBM appartient elle aussi à la famille DRAM. Son organisation diffère cependant de celle d’une barrette classique. Des couches de mémoire sont empilées et reliées pour transférer rapidement de grandes quantités de données. Cette architecture répond notamment aux besoins des accélérateurs utilisés dans les infrastructures d’intelligence artificielle.

Un acheteur ne remplace donc pas une barrette DDR5 par une pile HBM. La concurrence entre ces produits se situe en amont, dans l’allocation des ressources industrielles. Les capacités ne sont pas intégralement interchangeables, mais les arbitrages d’investissement et de fabrication relient les marchés.

La NAND relève d’un autre usage : le stockage persistant, notamment dans les SSD. Elle conserve les fichiers lorsque l’appareil est éteint. Ajouter du stockage ne revient pas à augmenter la mémoire de travail.

Cette distinction compte pour lire les statistiques. Dans son exercice 2026, Micron signale une hausse moyenne d’environ 200 % pour ses produits NAND. Le chiffre de 180 % concerne ses produits DRAM. Les deux augmentations portent sur des familles différentes. Elles ne s’additionnent pas pour mesurer la hausse du prix d’un ordinateur.

Pourquoi l’IA exerce une pression sur les autres mémoires

L’explication industrielle commence par la quantité de silicium mobilisée. En juin 2024, Micron avait indiqué que la HBM3E nécessitait environ trois fois plus de tranches que la DDR5. La comparaison portait sur un même nombre de bits et un même procédé de fabrication.

Cette précision est indispensable. Il ne s’agit pas d’affirmer que toute mémoire HBM coûte trois fois plus cher. Ce rapport ne mesure ni un prix de vente, ni le coût complet d’une usine. Il ne s’applique pas automatiquement à chaque génération technologique.

Il décrit une contrainte de capacité. Lorsque davantage de ressources servent à produire une mémoire exigeante en silicium, leur disponibilité pour d’autres produits peut diminuer. Les étapes d’empilement, d’assemblage et de test ajoutent leurs propres contraintes.

L’IA ne sollicite d’ailleurs pas uniquement la HBM. Les serveurs ont aussi besoin de mémoire système, notamment de DDR5. Le 28 octobre, SK hynix a indiqué que la progression de ses activités DRAM reposait sur les ventes de DDR5 pour serveurs. Le groupe signalait aussi une montée des livraisons de HBM4.

Le lendemain, Samsung a confirmé une stratégie centrée sur les applications d’IA. Le groupe prévoit de développer les ventes de HBM et de DRAM pour serveurs. Il compte notamment accroître l’offre de DDR5 rapide destinée à ces machines.

Ces annonces expliquent pourquoi résumer la hausse à « l’IA achète toute la RAM » serait trompeur. Les tensions associent plusieurs produits, plusieurs étapes industrielles et plusieurs arbitrages commerciaux. La mémoire d’un serveur entre parfois plus directement en concurrence avec celle d’un PC que ne le suggère la seule référence à la HBM.

Pourquoi une ancienne génération peut rester chère

L’ancienneté d’une technologie ne garantit pas une baisse continue de son prix. Lorsque les producteurs réduisent une gamme, l’offre peut diminuer avant que le parc d’appareils compatible ait disparu.

Les utilisateurs de DDR4 ne peuvent pas tous basculer vers la DDR5 en changeant simplement leurs barrettes. La carte mère doit prendre en charge cette génération. Le processeur et le contrôleur mémoire doivent également être compatibles. Une migration peut donc imposer un changement de plateforme.

Cette contrainte maintient une demande pour les composants plus anciens. Elle concerne autant les réparations que certaines extensions de machines existantes. Le prix dépend alors du rapport entre une offre décroissante et les besoins restant à satisfaire.

Le point de marché du 30 octobre décrit précisément des pressions distinctes. La DDR5 pâtit de capacités limitées sur les procédés avancés. La DDR4 subit aussi les réorientations de fournisseurs vers les serveurs. Le même mécanisme ne suffit donc pas à expliquer tous les modèles disponibles en boutique.

Avant d’acheter, la comparaison doit porter sur une référence compatible. La capacité totale, le nombre de modules, la génération et le format doivent correspondre. Une barrette pour portable ne constitue pas automatiquement une alternative à un module pour ordinateur de bureau.

Contrats industriels et prix boutique ne racontent pas la même chose

Les grands constructeurs négocient des contrats d’approvisionnement. Le marché au comptant concerne des transactions plus immédiates. Le prix de détail ajoute ensuite les conditions propres à la distribution.

Ces niveaux peuvent évoluer à des rythmes différents. Un distributeur peut encore vendre un stock acheté auparavant. Une nouvelle livraison peut arriver avec un coût différent. Les promotions, la garantie, le transport et la fiscalité modifient également la somme demandée au client.

Le 30 septembre, une estimation sectorielle anticipait une hausse de 10 à 15 % des prix contractuels de la DRAM conventionnelle au quatrième trimestre. Cette prévision comparait deux trimestres successifs. Elle ne signifiait pas que chaque barrette augmenterait de 10 à 15 % entre septembre et décembre.

Elle ne doit pas davantage être comparée directement aux 180 % publiés par Micron. Le premier indicateur porte sur des contrats de DRAM conventionnelle et une période trimestrielle. Le second décrit un prix moyen fabricant, sur un exercice annuel, avec un assortiment de produits différent.

Pour mesurer une hausse de détail, il faut suivre la même référence, chez des vendeurs comparables et à des dates définies. Les prix doivent inclure les mêmes taxes et les mêmes frais. Une offre indisponible ou un prix affiché sans livraison ne vaut pas nécessairement un achat réalisable.

Ce que la mémoire change dans le prix d’un PC

La facture finale dépend du poids de chaque composant et de la politique commerciale du vendeur. Une hausse importante de la mémoire ne produit pas automatiquement une augmentation identique du prix de la machine.

Un ordinateur comprend aussi un processeur, une carte mère, du stockage et une alimentation. Un portable ajoute notamment une batterie et un écran. Les coûts d’assemblage, de distribution et de garantie entrent également dans le prix final.

L’effet mécanique se calcule à partir du coût initial de la mémoire, de sa variation et du coût total de la machine. Mais ce calcul exige une nomenclature réelle. Sans ces données, attribuer un pourcentage précis de la facture à la RAM reviendrait à inventer une décomposition.

Le vendeur peut absorber une partie de la hausse dans sa marge. Il peut relever son prix ou modifier la configuration. Deux ordinateurs vendus au même tarif peuvent ainsi offrir des quantités de mémoire différentes. Comparer les seules étiquettes risque de masquer cette évolution.

La RAM et le SSD doivent rester deux lignes distinctes dans cette comparaison. Une configuration de 16 Go de mémoire et 512 Go de stockage ne remplace pas, à caractéristiques constantes, une machine de 32 Go et 1 To.

Les usines annoncées ne livrent pas immédiatement

Les hausses de prix encouragent les investissements. Leur effet sur les quantités disponibles reste cependant décalé. Les bâtiments, les équipements, les procédés et les qualifications industrielles demandent du temps.

Le calendrier publié par Micron le 30 septembre illustre ce décalage. Le fabricant prévoit les premières tranches de sa nouvelle usine ID1, dans l’Idaho, au milieu de 2027. Il vise fin 2028 pour ID2 et 2030 pour sa première usine new-yorkaise. Ces échéances décrivent des débuts de production, pas une pleine capacité instantanée.

De son côté, SK hynix a annoncé des accords de long terme avec 14 grands clients. Les volumes déjà couverts représentent plus de la moitié de sa capacité de production pour 2027 et 2028. Cela donne de la visibilité au fabricant et sécurise une partie des achats des clients concernés.

Ces contrats ne permettent pas de conclure que toute la mémoire mondiale serait déjà vendue. Ils montrent en revanche que les décisions de capacité se prennent plusieurs années avant l’achat d’une barrette par un particulier.

La réorientation peut aussi toucher les marques grand public. Micron avait annoncé, le 3 décembre 2025, son retrait de l’activité Crucial destinée aux consommateurs. Son calendrier prévoyait des livraisons jusqu’à février 2026, avec maintien du support et de la garantie. Le groupe expliquait vouloir mieux servir ses clients stratégiques dans les segments à croissance rapide.

Au Liban, mesurer avant d’attribuer la hausse

La tension mondiale aide à comprendre l’évolution des coûts d’approvisionnement. Elle ne suffit pas à établir une hausse moyenne des prix de la RAM au Liban. Les données consultées ne fournissent pas une série locale homogène, sur plusieurs années, à référence identique.

Pour un ménage, un étudiant ou une petite entreprise, la méthode utile reste concrète. Il faut demander un devis détaillé et conserver la référence exacte du module. Le prix doit préciser les taxes, les frais éventuels et les conditions de garantie. La disponibilité réelle doit être confirmée au moment de l’achat.

Une comparaison nationale demanderait un relevé répété des mêmes produits chez plusieurs vendeurs. Elle devrait distinguer les anciennes références, les nouvelles générations et les changements de capacité. Sans ce travail, un écart entre deux annonces peut traduire une différence de produit plutôt qu’une inflation.

L’évolution à suivre concerne maintenant les contrats de fin d’année et l’arrivée des nouvelles capacités. Une hausse moins rapide reste une hausse. Pour constater une détente au comptoir, il faudra observer des baisses effectives sur des références identiques, disponibles et comparables.

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