Qlayaa réclame un soutien durable au nonce Borgia

À Qlayaa, le maire demande au nonce Paolo Borgia une aide durable pour accéder aux terres, vendre l’huile d’olive et soutenir les familles. Lors de sa visite du 7 novembre, les responsables locaux ont aussi évoqué le chauffage et les frais scolaires, sans annoncer de nouveau financement pour ces besoins.

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À Qlayaa, dans le caza de Marjayoun, les responsables locaux ont demandé samedi 7 novembre au nonce apostolique Paolo Borgia de poursuivre son soutien aux habitants. Leur appel porte sur des besoins précis : accéder aux terres encore difficiles à rejoindre, vendre la production agricole, financer le chauffage et alléger les frais scolaires. Le représentant du Saint-Siège a visité la localité après une étape à Deir Mimas.

Le maire Hanna Daher a présenté ces demandes lors d’une rencontre organisée après la messe à l’église Saint-Georges. Il a remercié le nonce pour ses interventions humanitaires et pour les démarches qui, selon lui, ont permis à des habitants et à des agriculteurs de rejoindre leurs parcelles. Il souhaite que ces efforts s’étendent aux terrains dont l’accès reste impossible.

Des récoltes à vendre et des dépenses d’hiver

L’appel municipal dépasse l’acheminement de secours ponctuels. Hanna Daher a cité le chauffage, les besoins essentiels, les frais de scolarité et le soutien aux familles. Il a également demandé une aide pour écouler les récoltes, notamment l’huile d’olive. Ces demandes ont été présentées comme des conditions nécessaires au maintien des habitants dans leur village.

Les demandes présentées au nonce ne s’accompagnent, à ce stade, ni d’un financement annoncé ni d’un calendrier pour rouvrir l’accès aux terres.

L’accueil réservé à Paolo Borgia avait placé l’agriculture au premier plan. Des enfants de la paroisse lui ont offert du pain et de l’huile d’olive. Devant l’église, des habitants l’ont reçu avec une couronne de laurier, des applaudissements et un lâcher de colombes. Les élus municipaux et plusieurs prêtres participaient à cette réception.

Borgia salue l’attachement des habitants à leur village

Dans son homélie, le nonce a salué la foi et la persévérance des habitants face aux difficultés de la guerre. Il a souligné leur attachement à leur terre ainsi qu’à leurs racines chrétiennes et libanaises. Il leur a transmis l’affection du pape et sa bénédiction.

Paolo Borgia a centré son propos sur l’espérance, la solidarité et le refus de laisser la peur isoler les habitants. Il a présenté l’amour du prochain, la miséricorde et la justice comme les fondements de la paix.

Le curé de la paroisse, le père Antonios Farah, a lui aussi demandé la poursuite de l’engagement du Saint-Siège. Il a rappelé le soutien humanitaire, les initiatives sanitaires et le suivi des difficultés quotidiennes apportés par le nonce. Il a insisté sur le droit des habitants à vivre en sécurité, à travailler leurs terres, à vendre leur production et à élever leurs enfants.

Le prêtre a affirmé que les habitants ne souhaitaient pas prendre les armes. Il a également évoqué les familles séparées de leurs proches depuis environ vingt-six ans et demandé que la recherche de la paix permette leur réunion.

Les députés Melhem Khalaf et Firas Hamdan ont assisté à la rencontre dans la salle paroissiale. La municipalité a remis une distinction au nonce. Au-delà de cette réception, Hanna Daher lui a demandé de poursuivre les démarches pour ouvrir l’accès aux parcelles encore inaccessibles et aider les producteurs à trouver des débouchés pour leur huile.

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