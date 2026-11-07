Tripoli : l’Égypte rouvre son siège diplomatique

L’Égypte rouvre le siège historique de son ambassade à Tripoli, fermé en 2014. Badr Abdelatty accompagne cette inauguration de discussions sur les ressortissants égyptiens, le commerce et l’énergie. La mission avait déjà repris des activités auparavant : cette cérémonie ne marque pas un retour après douze années d’absence diplomatique totale.

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L’Égypte a rouvert samedi 7 novembre 2026 le siège historique de son ambassade à Tripoli, en Libye. Badr Abdelatty a présidé la cérémonie avec Taher al-Baour, chargé des Affaires étrangères libyennes. Cette réinstallation dans un bâtiment rénové accompagne des discussions sur les échanges économiques et la situation des ressortissants égyptiens.

Un siège diplomatique rouvert après rénovation

Le ministère égyptien des Affaires étrangères confirme la réouverture du bâtiment et la présence des deux responsables. Badr Abdelatty a remercié les autorités libyennes pour leur soutien aux travaux d’entretien et de rénovation. Il a présenté ce lieu comme une partie du patrimoine historique et diplomatique de Tripoli.

Le siège avait fermé en 2014, dans un contexte de dégradation de la sécurité. Sa réouverture intervient donc douze ans plus tard. Elle ne signifie toutefois pas que toute activité diplomatique égyptienne avait cessé pendant cette période.

La mission égyptienne travaillait déjà à Tripoli en 2021. En juin de cette année-là, son responsable annonçait notamment la libération de ressortissants détenus en Libye. La nouveauté du 7 novembre concerne donc bien le retour dans le siège historique, plutôt qu’un rétablissement des relations entre les deux pays.

Des demandes concrètes pour les Égyptiens de Libye

La visite comprend également un entretien avec Abdelhamid Dbeibah, chef du gouvernement d’unité nationale installé à Tripoli. Selon le compte rendu égyptien, Badr Abdelatty a demandé des facilités supplémentaires pour ses compatriotes vivant en Libye. Il souhaite notamment la prolongation de délais administratifs et l’annulation d’amendes accumulées sur des périodes antérieures.

Le ministre a aussi demandé des mesures en faveur des étudiants égyptiens. Le communiqué ne présente pas ces demandes comme des décisions déjà appliquées. Il ne précise ni calendrier, ni nombre de bénéficiaires, ni procédure permettant d’en profiter.

Les deux responsables sont convenus de renforcer les échanges commerciaux et les investissements, et de lever les obstacles au commerce. Leurs discussions ont porté sur la participation des entreprises égyptiennes aux chantiers libyens d’infrastructures et de reconstruction. Elles incluent la préparation d’une prochaine réunion de la haute commission mixte.

Des projets énergétiques encore à concrétiser

Dans les locaux de l’ambassade, Badr Abdelatty a rencontré Khalifa al-Sadeq, chargé du ministère libyen du Pétrole et du Gaz. Les échanges ont porté sur les raccordements gaziers, les produits pétroliers et le raffinage de pétrole libyen en Égypte pour sa réexportation.

Le ministre égyptien a demandé d’accélérer ces projets, ainsi que la réhabilitation de raffineries libyennes et l’interconnexion électrique. Le compte rendu ne fait état d’aucun nouveau contrat signé ni d’échéance de mise en service. Khalifa al-Sadeq doit se rendre prochainement au Caire pour poursuivre les discussions avec les ministres égyptiens du Pétrole et de l’Électricité.

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