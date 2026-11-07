Participation, bilan provisoire de sécurité, déroulement parisien et prochaines échéances syndicales : le point sur la mobilisation du 7 novembre en France.

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Le ministère de l’Intérieur recense 146 000 participants, dont 46 000 à Paris, dans 141 actions organisées en France le samedi 7 novembre 2026. Son bilan national provisoire de sécurité, arrêté à 18 heures, fait état de 232 interpellations et de près de 40 000 personnes contrôlées. Les opérations de dispersion n’étaient pas toutes terminées lors de la publication de ce point.

Une participation inférieure à celle du 5 novembre

La comparaison avec jeudi porte sur deux journées différentes : le 5 novembre était une mobilisation interprofessionnelle accompagnée de grèves. Pour cette journée, le ministère avait recensé 575 000 personnes dans 193 actions, dont 65 000 à Paris. Le recul apparaît donc aussi dans le décompte parisien des autorités. Ces chiffres ne mesurent toutefois pas, à eux seuls, l’évolution des grèves dans les entreprises et les services.

Le bilan de samedi remplace les points de participation partiels diffusés dans l’après-midi. Les chiffres parisiens sont inclus dans le total national : ils ne doivent pas lui être ajoutés. De même, les relevés successifs des interpellations ne constituent pas des séries à additionner. Une interpellation ne préjuge pas d’une éventuelle poursuite ou condamnation.

À Paris, deux rassemblements distincts

Le cortège autorisé a quitté République pour rejoindre Nation par le boulevard Voltaire. L’appel était porté par l’intersyndicale de jeunesse et des unions syndicales régionales. Des journalistes présents à Nation ont ensuite constaté un départ de feu et l’usage de grenades pendant la dispersion.

Le rassemblement de la Concorde était distinct de ce défilé. Des personnes s’y sont présentées malgré l’interdiction préfectorale et les forces de l’ordre ont procédé à des contrôles. Ces observations, comme celles réalisées à Nation, ne fournissent pas un bilan national des blessés.

Des incidents rapportés par les autorités

Le ministère signale des tensions dans plusieurs grandes villes et attribue des violences à des groupes cherchant à déborder les dispositifs de sécurité. Pour Paris, il distingue un cortège calme des incidents survenus à la dispersion. Ce récit est celui des autorités. Leur communiqué ne donne pas de total chiffré des blessés.

Lundi, une réunion attendue à Matignon

La mobilisation se poursuit sur le terrain syndical. Dans leur déclaration datée du 5 novembre et publiée le lendemain, la CFDT, la CGT, FO, la CFE-CGC, la CFTC, l’Unsa, la FSU et Solidaires annoncent qu’elles se retrouveront lundi après la réunion organisée à Matignon pour décider des suites.

Ces organisations conditionnent la fin du mouvement aux réponses apportées aux revendications des salariés, des fonctionnaires, des jeunes et des retraités. Elles prennent acte du rendez-vous annoncé avec les représentants du secteur privé, tout en regrettant l’absence, à cette date, de rendez-vous pour les fonctionnaires et les jeunes. Cette position syndicale ne constitue pas une annonce de résultat des discussions à venir.

Une journée d’action dans l’éducation le 10 novembre

L’appel interfédéral publié le 6 novembre fixe déjà une autre échéance : une journée de grèves, de manifestations et de rassemblements mardi 10 novembre dans l’Éducation nationale, l’enseignement supérieur et la recherche. Il concerne à la fois les personnels et la jeunesse.

Les signataires demandent notamment le dégel du point d’indice, des créations d’emplois et un plan de titularisation. Ils réclament aussi des moyens pour les places dans l’enseignement supérieur, la rénovation du bâti scolaire et universitaire et un financement durable de la recherche publique. Ils contestent les obstacles à l’accès aux études et jugent les premières réponses gouvernementales insuffisantes.

Les organisations prévoient de se réunir le mardi soir pour discuter des suites du mouvement dans le cadre interprofessionnel. À ce stade, cet appel ne permet pas de chiffrer la participation future ni de prévoir les perturbations établissement par établissement.

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