Rugby à 7 : les Libanaises titrées à Aqaba

Les Libanaises remportent le tournoi Ouest et Centre de l’Asia Rugby Sevens Trophy à Aqaba. Elles battent la Jordanie 22–0 en finale après cinq autres victoires. Le parcours totalise 155 points marqués et 17 encaissés. Le titre ouvre l’accès aux Sevens Series 2027, selon les règles annoncées par Asia Rugby.

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La sélection féminine libanaise de rugby à 7 a remporté, samedi 7 novembre, le tournoi Ouest et Centre de l’Asia Rugby Emirates Sevens Trophy à Aqaba, en Jordanie. Les Libanaises ont battu le pays hôte 22–0 en finale, au terme d’un parcours de six victoires sans défaite. Le titre ouvre aussi la voie aux Asia Rugby Emirates Sevens Series 2027, conformément à l’enjeu de promotion annoncé par l’organisateur.

Disputée les 6 et 7 novembre, la compétition féminine réunissait cinq sélections : le Liban, la Jordanie, la Syrie, l’Irak et l’Arabie saoudite. Il s’agit de rugby à sept, discipline du rugby union, et non de rugby à XIII. Le trophée remporté à Aqaba concerne la zone Ouest et Centre du programme asiatique.

Quatre succès en poule, puis deux en phase finale

Le Liban a terminé sa phase de poule avec quatre victoires. Les joueuses ont dominé la Syrie 32–0, puis l’Arabie saoudite 27–5. Elles ont également battu la Jordanie 22–7 et l’Irak 35–0. Ces résultats leur ont permis d’aborder les rencontres à élimination directe sans avoir concédé de défaite.

En demi-finale, les Libanaises ont retrouvé les Saoudiennes et se sont imposées 17–5. La finale les a opposées une seconde fois aux Jordaniennes. Déjà victorieuses en poule, elles ont cette fois terminé sans encaisser de point, sur le score de 22–0.

L’addition des six résultats donne 155 points marqués pour 17 encaissés. Le Liban n’a encaissé aucun point lors de trois rencontres : contre la Syrie, l’Irak et la Jordanie en finale. Ces chiffres résument un parcours victorieux face à chacune des autres équipes engagées.

Un trophée régional et un accès au niveau supérieur

Avant le tournoi, Asia Rugby avait annoncé que les vainqueurs des compétitions masculine et féminine gagneraient leur place dans les Sevens Series 2027. Ce dispositif fait du Trophy une étape de promotion pour les sélections qui cherchent à rejoindre le circuit supérieur. Le succès libanais s’inscrit dans ce parcours, au-delà de la remise de la coupe.

Le tournoi était organisé par Asia Rugby et accueilli par la fédération jordanienne à Ayla Oasis, à Aqaba. Il réunissait neuf équipes masculines en plus des cinq sélections féminines. Pour la Jordanie, il s’agissait d’une première organisation d’un tournoi asiatique de rugby à sept sur son territoire, selon l’instance continentale.

Qais Al Dhalai, président d’Asia Rugby et de la fédération arabe, a remis le trophée aux joueuses libanaises. Leur bilan final est sans partage : six rencontres, six victoires et un dernier succès face au pays organisateur.

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