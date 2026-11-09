Réfugiés : les chiffres ne disent pas tout du retour

Joseph Aoun demande des retours progressifs vers la Syrie et un soutien international sur place. Les chiffres disponibles ne permettent toutefois pas de calculer une population restante par simple soustraction. Les retours cumulés depuis fin 2024 diffèrent des dossiers syriens actifs au 30 septembre 2026. Les dates, les périmètres et les mouvements dans les deux sens doivent être comparables. Au-delà du décompte, logement, sécurité, documents et accès aux services restent déterminants pour les familles qui envisagent un départ.

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Joseph Aoun a réaffirmé, le 3 novembre, que le Liban ne pouvait plus accueillir davantage de déplacés syriens. La demande de retours progressifs se heurte à deux questions distinctes : les conditions d’installation en Syrie et la mesure exacte des mouvements de population.

Le président libanais a reçu à Baabda Susanne Raab, directrice générale du Centre international pour le développement des politiques migratoires. Il a indiqué que les contacts avec l’État syrien se poursuivaient pour organiser les retours par étapes. Il a aussi demandé que l’aide internationale accompagne les personnes dans leur pays.

Cette position exprime une priorité du pouvoir libanais. Elle ne constitue pas une évaluation individuelle de la sécurité de chaque famille. La décision de retour dépend également du lieu de destination, des possibilités de logement et de la continuité des services.

Retours en Syrie : deux chiffres qui ne se soustraient pas

Une estimation d’environ 700 000 retours depuis la chute du régime de Bachar el-Assad, fin 2024, est avancée par un responsable libanais cité par Asharq Al-Awsat, le 4 novembre 2026. Elle décrit un mouvement cumulé sur une période. Le chiffre de 854 633 personnes correspond, lui, aux dossiers syriens actifs dans les données du HCR au Liban au 30 septembre 2026.

Les deux nombres ne mesurent donc pas la même chose. Le premier concerne des départs cumulés. Le second décrit un ensemble de personnes suivies administrativement à une date donnée. Les soustraire ne permettrait de calculer ni la population syrienne restante ni la baisse exacte de celle-ci.

La date compte autant que le périmètre. Un décompte de septembre ne décrit pas automatiquement la situation du début novembre. Un total depuis décembre 2024 ne peut pas non plus être comparé à un seul mois de mouvements sans préciser ce que chaque série inclut.

Des dossiers actifs, pas un recensement national

Les données du HCR comportent une précision importante. L’enregistrement des réfugiés syriens au Liban est suspendu sur décision gouvernementale depuis mai 2015. Le chiffre publié comprend les Syriens ayant un dossier actif, y compris des personnes dont les données ont été recueillies pour l’assistance humanitaire après information sur cette suspension.

Présenter ce total comme le nombre exact de tous les Syriens présents au Liban serait donc inexact. L’absence de dossier actif ne prouve pas l’absence physique du territoire. À l’inverse, le suivi administratif nécessite des vérifications et des mises à jour.

Pour établir une évolution nette, il faudrait des séries comparables. Elles devraient porter sur les mêmes personnes, la même période et les mêmes définitions. Les arrivées, les départs et les éventuels passages répétés devraient être identifiés sans compter plusieurs fois un même parcours.

Le retour durable ne se mesure pas au passage frontalier

Le débat politique privilégie souvent le rythme des départs. Les préoccupations des familles se prolongent après la frontière. Le programme de retour volontaire du HCR prévoit une information des familles sur leurs besoins, leurs documents et les conditions de réinstallation. La sécurité, le logement, l’accès aux services et les moyens de subsistance restent des enjeux distincts du transport.

Ces obstacles ne sont pas uniformes sur le territoire syrien. Disposer d’un logement ne garantit pas l’accès à l’école ou aux soins. Une famille peut aussi devoir faire reconnaître ses documents avant de retrouver un fonctionnement quotidien stable.

La distinction entre volonté politique et conditions matérielles ne permet pas de conclure que tous les retours seraient impossibles. Elle empêche, en revanche, de déduire leur sécurité du seul changement de pouvoir à Damas ou du nombre de départs déjà intervenus.

Des résultats à suivre séparément

Le suivi des prochaines étapes devra isoler plusieurs indicateurs : les départs effectivement enregistrés, les personnes accompagnées par un programme et les conditions observées après l’arrivée. Ces mesures répondent à des questions différentes. Le nombre de places dans un convoi ne renseigne pas sur la disponibilité des logements.

Les échanges bilatéraux doivent encore produire des modalités suffisamment précises pour les personnes concernées. Des calendriers de départ, des procédures documentaires et des informations locales sur les services permettront d’examiner la portée des engagements. Un solde national fiable demandera, lui, des données compatibles sur les mouvements dans les deux sens.

Couverture : photographie d’archives Libnanews, conservée dans la photothèque depuis mars 2024. Date de prise de vue non établie. Cette illustration ne représente pas un départ actuel.

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