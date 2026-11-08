Vols Liban–USA : la rentabilité reste à démontrer

Une liaison sans escale entre le Liban et les États-Unis peut trouver sa clientèle, sans garantie de rentabilité. Autorisations, diaspora, distance, prix nets, saisonnalité et risques opérationnels : ce dossier chiffre les seuils à tester et distingue les faits vérifiés des scénarios hypothétiques, sans confondre ambition nationale et investissement rentable.

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Une liaison aérienne sans escale entre le Liban et les États-Unis peut trouver un marché. Rien ne démontre encore qu’elle puisse faire vivre durablement plusieurs fréquences, encore moins plusieurs destinations américaines. La différence est essentielle : une population d’origine libanaise nombreuse, une décision favorable de Washington et un avion capable de traverser l’Atlantique ne constituent pas un compte d’exploitation. Le projet mérite mieux que l’enthousiasme diplomatique. Il faut déterminer combien de voyageurs il peut capter, à quel prix, avec quel appareil et quelle capacité à supporter les mois faibles ou une interruption.

L’analyse conduit à une réponse conditionnelle, mais précise : commencer par une desserte ciblée, à fréquence limitée, peut avoir une logique économique. Mais Beyrouth n’est plus le hub régional d’avant 1975 : le projet doit d’abord tenir sur les voyages liés au Liban, notamment familiaux. L’apport de correspondances doit être démontré, pas présumé. Acheter de la capacité pour afficher un retour historique, sans contrats commerciaux ni dispositif de secours, serait un pari beaucoup plus fragile. La rentabilité ne réside pas dans le nombre de Libanais vivant en Amérique. Elle se joue dans la recette effectivement conservée pour chaque siège occupé, rapportée à l’ensemble des coûts et au risque d’immobilisation.

Ce dossier sépare les faits publics vérifiés au 8 novembre 2026 des calculs de sensibilité. Les chiffres du modèle ne sont ni les comptes de Middle East Airlines, ni ses tarifs futurs, ni une estimation confidentielle de ses coûts. Ils servent à montrer ce qu’un promoteur de ligne devrait être capable de démontrer avant d’engager du capital. Sans données commerciales détaillées, affirmer que la ligne sera forcément rentable serait aussi peu sérieux que décréter qu’elle ne peut jamais l’être.

Une porte juridique ouverte, pas une ligne autorisée

Le changement américain est réel. La décision présidentielle 2026-25, datée du 30 septembre et publiée au registre fédéral le 5 octobre 2026, abroge quatre décisions antérieures encadrant les restrictions aériennes avec le Liban. Elle demande au secrétaire aux Transports de mettre en œuvre cette évolution et de supprimer les dispositions incompatibles. Ce texte modifie donc le cadre politique et juridique. Il ne fixe ni date d’ouverture commerciale, ni fréquence, ni transporteur, ni aéroport américain de destination.

Le département américain des Transports distingue deux autorisations pour un transporteur étranger : l’autorité économique, relevant de ses services, et l’autorité de sécurité, relevant de la Federal Aviation Administration. Les exigences des autres administrations compétentes s’y ajoutent. Le dossier économique porte notamment sur l’actionnariat, la direction, la situation financière, le programme d’exploitation et les autorisations du pays d’origine. Une permission politique générale ne dispense pas une entreprise de démontrer qu’elle remplit ces conditions.

Il faut également séparer trois objets souvent confondus : la surveillance de la sécurité aérienne par l’État, la conformité de l’aéroport et les procédures de sûreté. Le programme IASA de la FAA examine la capacité de l’autorité nationale à exercer sa surveillance conformément aux normes internationales. Il ne calcule pas la rentabilité d’une route. Les contrôles de sûreté relèvent notamment de la TSA. Aucun de ces examens ne se remplace par une commande d’avions ou par une déclaration ministérielle.

L’obstacle a des conséquences financières immédiates. Tant que les étapes obligatoires ne sont pas franchies, une date commerciale trop ambitieuse expose à des remboursements, à des dépenses de lancement perdues et à une mauvaise allocation de flotte. Un appareil loué ou financé commence à coûter avant que la première recette américaine arrive. Le calendrier réglementaire doit donc précéder la promesse de capacité, et non être traité comme une formalité que l’annonce publique obligerait ensuite à accélérer.

La certification est un coût de projet, pas un détail

Un compte rendu publié le 16 octobre d’une mission technique de l’Organisation de l’aviation civile internationale a fait état d’une certification aéroportuaire non valide et de lacunes opérationnelles. Fayez Rasamny, ministre des Travaux publics et des Transports, a répondu que les corrections étaient engagées et que la guerre les avait retardées. Ces constatations concernent une mission de juillet dont les conclusions ont été transmises en septembre ; elles ne décrivent pas automatiquement l’état exact de chaque équipement au 8 novembre.

La documentation consultée ne permet pas de certifier ici l’achèvement de toutes les procédures nécessaires à une desserte américaine. Cette limite ne signifie pas que l’aéroport aurait cessé de fonctionner ou que chaque vol existant serait illégal. Elle signifie qu’un projet nouveau doit produire les autorisations qui lui sont propres. Le promoteur devrait publier les étapes franchies, les autorités décisionnaires et les conditions encore à satisfaire, plutôt qu’une succession de dates indicatives.

L’économie du dossier doit intégrer ces dépenses : formation, contrôle, procédures, équipements, audit et maintenance des moyens supplémentaires. Certaines améliorations bénéficient à tout l’aéroport. Les attribuer intégralement à une seule ligne serait excessif ; les laisser complètement hors du calcul le serait tout autant. La bonne méthode distingue les investissements communs de modernisation et les dépenses supplémentaires réellement provoquées par la desserte envisagée, puis indique qui les finance.

Cette répartition est aussi un problème de gouvernance. Si l’État paie une infrastructure, la compagnie ne peut pas présenter son seul résultat commercial comme le rendement de l’ensemble du projet. Inversement, un investissement public améliorant durablement les opérations de plusieurs compagnies possède une utilité plus large. L’évaluation exige deux comptes : celui du transporteur et celui de la collectivité. Les additionner sans précaution permet de justifier n’importe quelle perte par des bénéfices touristiques impossibles à vérifier.

Le marché existe déjà, mais il passe par d’autres aéroports

La liaison entre les deux pays n’est pas économiquement inexistante parce qu’elle ne dispose pas d’un vol sans escale. Des voyageurs achètent déjà des itinéraires avec correspondance. Le futur opérateur chercherait d’abord à déplacer une partie de cette clientèle, et seulement ensuite à susciter des voyages supplémentaires. Présenter tous ses futurs passagers comme une création nette de tourisme gonflerait artificiellement son impact.

Le mot « direct » mérite lui-même une clarification. Dans l’usage courant, il désigne un trajet sans escale. Dans la commercialisation aérienne, un vol conservant le même numéro peut parfois comporter un arrêt. Le produit économiquement le plus distinctif pour Beyrouth serait bien le sans-escale : un seul embarquement et aucun changement d’avion. Une formule avec arrêt technique perdrait une partie de cet avantage tout en conservant de nombreux coûts du long-courrier.

Les hubs européens et régionaux combinent des voyageurs venant de multiples villes. Leur coût ne repose pas sur le seul marché libanais. Une desserte sans escale doit, au contraire, réunir une masse suffisante de passagers sur un même départ. Elle gagne du temps pour certains clients, mais perd la souplesse offerte par plusieurs horaires de correspondance. Le gain dépend donc du trajet porte à porte, pas uniquement des heures passées dans le ciel.

Pour un habitant de l’agglomération new-yorkaise, Beyrouth–New York peut supprimer une escale. Pour un résident d’une autre région américaine, le passage par New York peut simplement déplacer cette escale d’Europe vers les États-Unis. Il faudra alors intégrer l’immigration, la récupération éventuelle des bagages, leur réenregistrement et le temps de correspondance. Le sans-escale transatlantique n’est pas nécessairement le meilleur itinéraire pour tout le territoire américain.

Beyrouth n’est plus le carrefour régional d’avant-guerre

Le projet américain part avec un handicap structurel : Beyrouth ne dispose plus de la centralité aérienne qui faisait sa force dans les années 1960 et au début des années 1970. Une étude historique du secrétariat de l’OACI décrit l’aéroport comme l’un des principaux hubs du Moyen-Orient avant la guerre civile. Les données rétrospectives de l’aviation civile libanaise situent son trafic autour de 750 000 passagers au début des années 1960 et de 2,75 millions en 1974, avant l’effondrement lié à la guerre commencée en 1975. Il serait inexact d’étendre cet âge d’or à toute la décennie 1970.

Cette fonction de redistribution régionale s’est développée ailleurs, notamment à Dubaï, mais aussi à Doha et dans d’autres grandes plateformes. Dubaï n’a pas simplement récupéré à l’identique le réseau historique de Beyrouth : il a construit un système mondial d’une tout autre dimension. Selon Dubai Airports, DXB a accueilli 95,2 millions de passagers en 2025 et reliait, en fin d’année, 291 destinations dans 110 pays grâce à 108 compagnies. Beyrouth a enregistré environ 7,01 millions de mouvements de passagers la même année, selon les statistiques aéroportuaires reprises par l’unité de recherche économique du Crédit Libanais. L’écart de volume approche quatorze pour un. Ce rapport mesure une différence d’échelle, pas la proportion de voyageurs en correspondance.

Un réseau régional ne se résume pas à une liste de capitales desservies. Pour alimenter un long-courrier américain, il faut des vols d’apport fréquents, des horaires coordonnés, des correspondances fiables et des tarifs combinés compétitifs. Beyrouth conserve des liaisons régionales, mais ne peut pas être traité comme un réservoir comparable à Dubaï ou Doha. Qatar Airways annonce ainsi plus de 170 destinations reliées par son hub de Doha. L’étude économique d’un vol libanais ne peut présumer qu’une clientèle venant de toute la région remplira spontanément ses sièges.

Cette perte de fonction régionale change la base du calcul : il faut d’abord tester la ligne sur les voyages ayant effectivement le Liban pour origine ou destination. Dans ce marché, la diaspora et les visites familiales constituent un socle commercial naturel, à mesurer et non à transformer en volume garanti. Il serait néanmoins faux d’écrire que seuls des expatriés libanais arriveraient : touristes étrangers, conjoints, déplacements professionnels et voyageurs d’autres nationalités existent aussi. Les données consultées ne permettent pas de chiffrer leur part sur une future liaison américaine, ni d’établir une proportion exacte de diaspora.

La conséquence financière est sévère. Sans un puissant réseau d’apport, les sièges invendus de février ne peuvent pas être réputés remplis par des passagers régionaux imaginaires. Les correspondances doivent rester une recette supplémentaire à prouver par des accords et des flux observés, et non le pilier caché du scénario central. Même les statistiques intitulées « transit » ne suffisent pas : leur définition doit être vérifiée avant de les assimiler à tous les passagers changeant d’avion. Le test décisif devient donc la capacité du marché lié au Liban, principalement familial dans l’hypothèse commerciale de départ, à soutenir les prix nets et la fréquence retenus. Une nouvelle ligne vers New York ne reconstitue pas, à elle seule, le hub perdu de Beyrouth.

La diaspora ne peut pas être transformée en billets

Le Bureau américain du recensement a compté 685 672 personnes relevant de la catégorie libanaise, seule ou combinée avec d’autres identifications, dans ses résultats détaillés du recensement de 2020. C’est un indicateur démographique officiel, pas une mesure des détenteurs de passeports libanais ni des personnes voyageant chaque année à Beyrouth. Le chiffre décrit une population selon une méthodologie et une date déterminées. Il ne doit pas devenir, par glissement, une prévision de demande pour 2027.

Une personne d’origine libanaise peut ne plus avoir de famille proche au Liban, voyager rarement, préférer une autre destination ou ne pas pouvoir financer un déplacement. Une autre peut venir plusieurs fois par an. Les enfants, les générations installées depuis longtemps et les binationaux récemment arrivés n’ont pas les mêmes comportements. Le marché comprend également des voyageurs sans ascendance libanaise : conjoints, visiteurs professionnels, chercheurs ou touristes. Les compter exige une enquête de mobilité, pas un multiplicateur appliqué à une communauté.

L’unité de mesure doit être correctement définie. Un aller-retour produit deux déplacements aériens dans un comptage directionnel. Un même voyageur qui revient deux fois dans l’année produit quatre segments. Compter les arrivées et les départs puis les comparer à un nombre de personnes physiques double artificiellement le marché apparent. Cette confusion suffit à faire paraître modeste une capacité qui représente en réalité une part importante des voyages disponibles.

Il faut enfin connaître la dispersion géographique. Une communauté nombreuse dans l’ensemble des États-Unis ne prouve pas qu’elle se trouve près de l’aéroport choisi. Le transporteur doit mesurer le bassin réellement accessible par route, les villes alimentées par correspondance, les périodes de voyage et la propension à payer pour éviter une escale. Tant que ces données ne sont pas présentées, la diaspora reste un argument de prospection. Elle n’est pas une garantie bancaire.

Ce que représentent trois vols par semaine

Prenons un appareil hypothétique de 250 sièges, sans l’assimiler à une configuration annoncée par la MEA. Trois allers-retours hebdomadaires pendant 52 semaines représentent 156 rotations, soit 312 vols simples et 78 000 sièges offerts dans les deux sens. À 80 % de remplissage, cela donne 62 400 segments passagers. Si les voyages sont tous des allers-retours équilibrés, on obtient l’équivalent de 31 200 voyages aller-retour, et non 62 400 visiteurs distincts.

À quatre rotations hebdomadaires, la capacité monte à 104 000 sièges annuels et, au même remplissage, à 83 200 segments. L’équivalent atteint alors 41 600 allers-retours. Un programme de sept rotations par semaine, calculé sur les mêmes 52 semaines, offre 182 000 sièges et transporte 145 600 segments à 80 %, soit 72 800 allers-retours équivalents. Le passage de trois à sept fréquences exige donc plus du double de la demande captée.

Ces calculs sont mécaniques ; ils ne prouvent pas que la demande existe. Pour remplir la première formule, l’opérateur doit conquérir un marché adressable plus grand que ses seuls 31 200 allers-retours. Si sa part de marché était de 25 %, il faudrait un ensemble adressable de 124 800 allers-retours annuels. À 40 %, il en faudrait 78 000. Ces deux taux sont des hypothèses de sensibilité, pas des parts promises ou observées.

Il faut aussi préciser ce que recouvre ce marché adressable. Tous les voyageurs entre le Liban et les États-Unis ne peuvent pas être captés par un départ à New York trois jours par semaine. Certains choisiront un concurrent en raison du prix, de leur aéroport d’origine ou d’un programme de fidélité. Une étude qui utilise tout le marché national au dénominateur, mais suppose une capture homogène depuis un seul aéroport, sous-estime donc son effort commercial.

New York, Detroit ou une autre ville : choisir un bassin, pas un symbole

New York dispose d’une visibilité internationale qui rend la destination politiquement attractive. Cette visibilité n’est pas un critère suffisant d’investissement. Le choix doit opposer des marchés précis, des coûts aéroportuaires, des possibilités de correspondance et des recettes attendues. Une ville moins prestigieuse peut offrir une clientèle plus concentrée ; une grande plateforme peut donner accès à davantage de voyageurs, mais avec des charges et une concurrence supérieures.

Detroit est souvent associée aux communautés arabes américaines. Cela ne permet pas d’attribuer automatiquement toute leur demande au Liban. Les pays d’origine, les liens familiaux et les habitudes de voyage sont différents. Une étude sérieuse doit isoler les itinéraires réellement liés à Beyrouth. La proximité culturelle d’un bassin ne remplace pas des ventes observées, pas plus qu’une importante population locale ne garantit des tarifs suffisants en basse saison.

Le partenaire américain peut peser autant que la ville. Un accord de correspondance donne accès à d’autres marchés, mais le prix du billet doit être partagé. Le transporteur libanais ne conserve pas toute la recette d’un voyage comportant un segment intérieur américain. Une prévision fondée sur le tarif payé par le client, sans retirer la part du partenaire, surestime le revenu transatlantique. Les bagages, les irrégularités et les engagements de réacheminement doivent être contractualisés.

Le bon choix pourrait donc différer selon l’opérateur. Une compagnie disposant d’un partenaire puissant dans un aéroport n’a pas le même calcul qu’une compagnie vendant surtout des voyages point à point. Avant de désigner un vainqueur entre New York, Washington ou Detroit, il faut comparer des propositions commerciales réelles. Le nom d’une ville ne contient ni le coût du créneau, ni le prix du traitement des bagages, ni la valeur d’un accord de distribution.

Le rayon d’action impose déjà une sélection

La géographie limite les options. Un calcul orthodromique, c’est-à-dire la distance la plus courte sur la surface terrestre, donne environ 9 020 kilomètres entre Beyrouth et New York-JFK, 8 720 kilomètres vers Boston, 9 380 vers Washington-Dulles, 9 520 vers Detroit et 9 800 vers Chicago. Los Angeles approche 12 000 kilomètres. Ces distances arrondies sont des calculs géographiques, pas des plans de vol ni des promesses de temps de parcours.

Airbus annonce pour l’A321XLR une autonomie allant jusqu’à 4 700 milles nautiques, soit environ 8 705 kilomètres. Même Boston se situe donc autour de cette limite de catalogue ; New York la dépasse. Utiliser le seul argument du monocouloir à long rayon d’action pour promettre une solution simple et bon marché vers l’Amérique serait trompeur. La comparaison géographique constitue un premier filtre, pas une étude de performances.

Un avion ne vole pas toujours sur la route la plus courte. Les vents, les espaces aériens évités, les réserves de carburant, la météo aux dégagements et la charge transportée modifient le résultat. Le trajet vers l’ouest et le retour n’ont pas nécessairement les mêmes contraintes. Une possibilité technique dans une configuration particulière ne démontre pas la capacité à transporter une charge commerciale rentable toute l’année. Cette question doit être tranchée par une étude de performances propre à l’appareil envisagé.

Le gros-porteur apporte davantage de marge de distance et de capacité. Il augmente aussi le nombre de sièges qu’il faut vendre et l’exposition financière de chaque départ. Le choix n’oppose donc pas simplement un avion ancien coûteux à un avion neuf économique. Il faut comparer le coût total d’une rotation, la recette permise par la cabine, le fret réellement embarquable et les alternatives d’emploi de l’appareil. Un gain de consommation ne compense pas automatiquement une demande insuffisante.

Le prix affiché n’est pas la recette de la compagnie

La rentabilité se mesure avec une recette nette comparable aux coûts. Le montant payé par le passager comprend des taxes et des redevances reversées, parfois plusieurs transporteurs, ainsi que des services annexes. Une vente à 1 400 dollars aller-retour ne signifie donc pas nécessairement que 1 400 dollars restent à l’opérateur de Beyrouth–États-Unis. Les commissions, la distribution et les accords de partage réduisent encore la somme disponible selon le montage.

La cabine premium peut améliorer l’équilibre, mais elle consomme de l’espace. Il faut comparer la contribution de ces sièges à celle de la configuration alternative. Une place affaires vendue cher ne suffit pas si de nombreuses autres restent vides. Les surclassements gratuits et les billets fortement remisés ne doivent pas être valorisés comme des ventes au tarif public. Une prévision sérieuse utilise les recettes effectivement encaissées par classe, période et canal.

Le voyage familial présente un arbitrage différent. Pour quatre personnes, une différence modérée par billet devient un budget important. Le gain de temps du sans-escale conserve une valeur, mais sa prime tarifaire a une limite. Une compagnie qui justifierait son prix uniquement par le confort de la diaspora pourrait découvrir que l’attachement au pays ne supprime pas la comparaison des offres. La gratuité des bagages et les conditions de modification comptent également.

La demande professionnelle doit, elle aussi, être documentée. Les réunions institutionnelles et les déplacements de dirigeants ne constituent pas automatiquement un volume annuel suffisant. Il faut des contrats d’entreprises, des habitudes d’achat et une fréquence compatible avec des séjours courts. Une desserte de trois jours par semaine peut convenir aux vacances longues, mais faire perdre une journée de travail à un client affaires. Le prix moyen dépend donc directement de la qualité du programme horaire.

Un modèle transparent pour tester les promesses

Pour rendre le débat vérifiable, retenons une rotation hypothétique avec 250 sièges dans chaque sens, un coût complet de 300 000 dollars et une contribution nette du fret de 20 000 dollars. Ces montants sont des paramètres d’exercice, pas une estimation des charges de la MEA. Le coût complet doit englober exploitation, avion, maintenance, distribution, frais généraux affectés et provision de perturbation. Le fret est compté après ses charges spécifiques, pour éviter de mélanger chiffre d’affaires et contribution.

À 80 % de remplissage moyen sur les deux vols, 400 segments passagers sont vendus. Il reste 280 000 dollars à couvrir après le fret. La recette nette nécessaire est donc de 700 dollars par segment, soit l’équivalent de 1 400 dollars aller-retour. Ce montant n’est pas un tarif à recommander au public : des taxes et d’autres prélèvements peuvent s’ajouter. Le modèle explique un seuil, il n’annonce pas un prix commercial.

Avec trois rotations par semaine, ce scénario représente 46,8 millions de dollars de coûts annuels. Les passagers apporteraient 43,68 millions et le fret 3,12 millions. Le résultat serait exactement nul selon les postes retenus. Un équilibre comptable ne rémunère pas nécessairement suffisamment le capital engagé, surtout si les coûts de lancement ou les risques exceptionnels ont été sous-estimés. L’investisseur doit demander une marge de sécurité au-dessus de ce point mort.

La formule peut être reproduite : on retire la contribution du fret du coût de rotation, puis on divise par le nombre de sièges des deux vols multiplié par le taux de remplissage. Elle permet de tester une proposition commerciale sans prétendre connaître les données privées. Si un promoteur annonce des coûts inférieurs, il doit expliquer leur périmètre. S’il annonce des recettes supérieures, il doit produire les segments de clientèle ou les engagements qui les rendent plausibles.

Les sensibilités qui changent le résultat

Avec les mêmes hypothèses de coût et de fret, un remplissage de 70 % exige 800 dollars nets par segment pour atteindre l’équilibre. À 80 %, il faut 700 dollars ; à 90 %, environ 622 dollars. Le remplissage améliore donc le seuil, mais seulement si les billets supplémentaires ne sont pas vendus à un prix qui détruit la recette moyenne. Un avion plein à 500 dollars nets par segment ne couvrirait pas les coûts de ce scénario.

À recette nette constante de 700 dollars, un coût de rotation ramené hypothétiquement à 250 000 dollars abaisserait le remplissage d’équilibre à environ 65,7 %. Porté à 350 000 dollars, il le ferait monter à 94,3 %. Aucun de ces trois coûts n’est présenté comme un devis. Leur comparaison montre pourquoi une petite variation de facture carburant, d’assurance ou d’utilisation de flotte peut transformer une ligne acceptable en opération presque impossible à équilibrer.

Un scénario commercial dégradé combine 70 % de remplissage et 650 dollars nets par segment. Il produit 227 500 dollars de recettes passagers, puis 247 500 dollars avec le fret supposé. La perte atteint 52 500 dollars par rotation, soit 8,19 millions sur 156 rotations. À l’inverse, 85 % de remplissage et 800 dollars nets donnent 360 000 dollars avec le fret, soit un excédent de 60 000 dollars par rotation et de 9,36 millions par an, avant les postes éventuellement exclus du modèle.

Ces écarts ne constituent pas une fourchette de bénéfices prévus. Ce sont deux combinaisons illustratives destinées à révéler la fragilité d’un raisonnement fondé sur une seule moyenne. Une étude d’investissement devrait attribuer des probabilités documentées aux scénarios, tester leurs corrélations et expliquer le financement du cas défavorable. Si elle ne présente que le scénario favorable, elle décrit un objectif commercial, pas une viabilité démontrée.

L’été ne paie pas automatiquement toute l’année

La saisonnalité peut ruiner une moyenne séduisante. Dans un exercice purement illustratif, seize semaines à 90 % de remplissage, vingt à 80 % et seize à 60 % donnent une moyenne annuelle d’environ 76,9 %, à capacité constante. Le transporteur ne peut pas présenter ses avions pleins d’été comme le niveau de l’année. Il doit montrer la recette et les coûts de chaque mois, puis examiner si le résultat de pointe compense réellement les creux.

La difficulté vient du fait que le remplissage et le prix peuvent diminuer ensemble. Pour vendre en basse saison, la compagnie baisse ses tarifs ; elle subit alors simultanément moins de passagers et moins de recettes par passager. Le modèle annuel doit utiliser la somme des recettes mensuelles, et non multiplier une belle moyenne de remplissage par un beau tarif de haute saison. Ce mélange de périodes fabrique une rentabilité fictive.

Réduire les fréquences pendant les mois faibles peut limiter les pertes variables. Mais le financement de l’avion, certaines assurances et les effectifs ne disparaissent pas au même rythme. Il faut une utilisation alternative crédible de la flotte. Un appareil retiré temporairement de New York et employé sur une autre ligne profitable vaut mieux qu’un avion immobilisé. Encore faut-il disposer des droits, des créneaux et de la demande sur cette autre destination.

Une exploitation saisonnière peut ainsi constituer un modèle rationnel, et non un échec honteux. Elle doit simplement être annoncée et évaluée comme telle. Si l’objectif politique exige une continuité annuelle que le marché ne finance pas, le coût de cette exigence doit apparaître. Le transporteur ne devrait pas masquer une mission de service public non rémunérée derrière des comptes commerciaux optimistes, ni demander après coup que l’État couvre une perte devenue prévisible.

L’équilibre des deux sens mérite son propre calcul

Le remplissage global masque parfois un déséquilibre directionnel. Sur un aller-retour hypothétique de 250 places par vol, un départ rempli à 95 % et un retour à 65 % donnent bien 80 % en moyenne. Mais le résultat financier dépend des recettes de chaque sens. Si les places du retour se vendent moins cher, multiplier les 400 segments occupés par le prix du départ le plus demandé surestime la rotation. Il faut additionner séparément passagers et recettes, puis conserver une moyenne pondérée.

Les calendriers scolaires et les durées de séjour peuvent accentuer ces écarts. Une vague de départs vers Beyrouth ne produit pas nécessairement sa vague de retours la semaine suivante. Le programme doit être construit sur des flux datés et sur les contraintes de séjour, non sur une symétrie supposée. Le prix dynamique peut atténuer le déséquilibre, mais il ne crée pas instantanément des voyageurs disponibles aux bonnes dates.

La mesure de performance devrait donc présenter quatre éléments pour chaque rotation : sièges vendus vers les États-Unis, sièges vendus vers Beyrouth, recette nette de chaque direction et contribution cargo correspondante. Un indicateur unique de remplissage ne permet pas de savoir où améliorer l’offre. Cette ventilation évite aussi qu’une croissance du trafic dans le sens le moins rémunérateur soit célébrée comme une amélioration automatique de rentabilité.

Le fret ne doit pas servir de variable magique

Les soutes apportent une recette complémentaire, mais leur capacité utile n’est pas égale au volume théorique disponible. Les bagages des passagers, le carburant nécessaire et les limites de masse peuvent réduire les marchandises embarquées. Une clientèle familiale transportant beaucoup de bagages peut entrer en concurrence avec le fret précisément pendant la période de forte demande. Le modèle doit donc raisonner en capacité vendable, pas en mètres cubes annoncés par le constructeur.

Il faut aussi distinguer valeur des échanges commerciaux et tonnage aérien. Des importations ou exportations de plusieurs millions de dollars peuvent emprunter la mer, des plateformes intermédiaires ou des circuits qui ne correspondent pas à la nouvelle ligne. Le total du commerce bilatéral n’est pas un chiffre d’affaires cargo potentiel. Il faudrait connaître les produits urgents, leur saisonnalité, leurs contraintes douanières, les volumes contractuels et les tarifs nets réellement négociables.

L’équilibre des deux sens compte. Une forte demande dans un sens ne garantit pas le même revenu au retour. Le transporteur doit intégrer le repositionnement des équipements, les coûts de manutention, les contrôles et les délais de paiement. Une marchandise laissée à quai pour respecter une limitation de charge peut provoquer une perte commerciale au-delà de son simple tarif. Des contrats réalistes valent donc davantage qu’une liste de secteurs supposés intéressés.

Dans notre exercice, supprimer les 20 000 dollars de contribution fret fait passer la recette passagers nécessaire, à 80 % de remplissage, de 700 à 750 dollars par segment. La différence équivaut à 100 dollars nets par aller-retour. Ce calcul donne la mesure du risque : le fret peut aider une ligne, mais un montant non sécurisé ne doit pas combler artificiellement l’écart entre une recette passagers trop faible et un coût d’exploitation trop élevé.

Une petite flotte paie cher les perturbations

Une desserte intercontinentale immobilise un avion et des équipages pendant une période longue. Le raisonnement doit porter sur le cycle complet, avec escale, repos, maintenance et marge opérationnelle. Additionner uniquement les heures de vol sous-estime la ressource mobilisée. Si le même appareil enchaîne un programme serré, un retard initial peut se propager à plusieurs départs. Une bonne utilisation financière ne consiste pas à supprimer toute réserve jusqu’au premier incident.

Le coût d’opportunité est décisif. L’avion engagé vers les États-Unis ne peut pas simultanément renforcer une autre ligne. Même une route affichant un résultat positif peut être un mauvais investissement si une utilisation alternative génère une meilleure contribution avec moins de risque. Il faut comparer la rentabilité du capital et de la flotte, pas seulement vérifier que les recettes couvrent le carburant et l’assistance au sol.

La fréquence limitée réduit le volume à vendre, mais accentue le problème du réacheminement. Si un départ est annulé, attendre le prochain vol du même opérateur peut prendre plusieurs jours. Il faut des accords avec d’autres compagnies et une capacité à acheter des places concurrentes, parfois au dernier moment. L’hôtel, les repas, les remboursements et l’assistance ne sont pas des accidents comptables à effacer du bilan : ils appartiennent au coût normal d’un service exposé aux perturbations.

Le bulletin européen relatif à l’espace aérien libanais restait actif lors de la consultation du 8 novembre, avec une validité affichée jusqu’au 16 novembre 2026. Son existence ne vaut pas interdiction universelle de chaque vol. Elle rappelle néanmoins que le risque régional fait partie du dossier d’exploitation. Un plan économique doit pouvoir absorber les effets d’une dégradation sur l’assurance, les itinéraires, la demande et la disponibilité des équipages, sans prétendre prévoir la date d’une crise.

Les compagnies concurrentes ne resteront pas immobiles

Une nouvelle liaison sans escale peut susciter une réponse tarifaire. Les opérateurs qui transportent déjà des passagers entre les deux pays peuvent proposer des promotions, améliorer les correspondances ou mobiliser leurs programmes de fidélité. Le nouvel entrant doit donc tester sa recette face à une réaction commerciale, et non comparer son projet à des tarifs concurrents figés au moment de l’étude.

Le partage des coûts dans un réseau rend cette concurrence asymétrique. Une compagnie peut accepter une faible contribution sur certains passagers libanais parce que les vols concernés transportent beaucoup d’autres clientèles. Une route point à point ne bénéficie pas nécessairement de la même diversification. Cela ne condamne pas le sans-escale, dont le gain de temps demeure un avantage. Cela limite simplement la capacité à imposer une prime tarifaire trop élevée pendant toute l’année.

Les ventes de lancement peuvent elles-mêmes tromper. Une demande accumulée, une campagne publicitaire ou des billets promotionnels remplissent les premières semaines sans démontrer la fidélité commerciale. Il faut observer les réservations après la nouveauté, les remboursements, les recettes par canal et le coût d’acquisition d’un client. Le nombre de sièges vendus doit être rapproché du montant conservé, pas traité comme un résultat suffisant.

Le contexte sectoriel confirme cette discipline. Dans sa prévision du 7 juin 2026, l’IATA estimait la marge nette mondiale à 2 %, avec un remplissage moyen attendu de 84 %. Elle prévoyait 23 milliards de dollars de bénéfices, contre 41 milliards dans son estimation précédente. Ces moyennes ne donnent pas le seuil d’une ligne libanaise. Elles montrent toutefois qu’un secteur transportant beaucoup de passagers peut rester financièrement très vulnérable.

Une utilité nationale n’autorise pas un chèque en blanc

Le Liban peut tirer profit d’un meilleur accès au marché américain : temps gagné, visites plus simples, débouchés professionnels et image de connectivité. Mais l’intérêt collectif ne se mesure pas au nombre total de passagers embarqués. Une partie aurait voyagé malgré l’escale. Les dépenses touristiques supplémentaires doivent être distinguées des dépenses simplement déplacées d’un itinéraire à un autre, et des revenus captés par des services importés.

Une étude d’impact doit aussi retrancher les coûts publics et les éventuels transferts vers le transporteur. Garanties, exonérations, travaux spécifiques ou soutien commercial ont une valeur. Les présenter comme gratuits parce qu’ils ne figurent pas sur la facture de la compagnie déplace la charge sans la supprimer. Le pays a besoin de connectivité, mais il dispose de ressources publiques limitées. Chaque engagement doit donc être comparé à des usages alternatifs.

Si un soutien initial est envisagé, il devrait être plafonné, limité dans le temps et assorti d’indicateurs vérifiables. Un financement destiné à franchir une dépense de lancement n’a pas la même justification qu’une compensation permanente de pertes. L’État doit pouvoir arrêter un dispositif qui ne tient pas ses objectifs. Une ligne devenue intouchable parce qu’elle incarne un succès politique peut absorber des ressources bien après la disparition de sa justification économique.

La concurrence et la transparence restent nécessaires. Une amélioration de l’aéroport financée collectivement doit bénéficier au système de transport selon des règles claires. Le public doit savoir qui supporte le risque, qui reçoit l’avantage et qui décide de poursuivre l’exploitation. La fierté de voir un avion libanais aux États-Unis est compréhensible. Elle n’autorise pas à demander aux contribuables ou aux usagers de financer un modèle dont les comptes resteraient inaccessibles.

Les documents qu’il faut exiger avant le décollage

La première pièce est une étude origine-destination sur plusieurs années, avec une ventilation mensuelle et par ville américaine. Elle doit distinguer passagers locaux, correspondances, résidents, visites familiales et déplacements professionnels, sans convertir automatiquement l’ascendance en voyages. Les données de réservation doivent être corrigées de leurs limites de couverture. Une enquête déclarative peut compléter l’analyse, mais une intention de voyager à prix inconnu n’équivaut pas à un billet acheté.

La deuxième pièce est une étude de recette nette. Elle doit indiquer la contribution par classe, les tarifs après prélèvements, les accords avec les distributeurs et les partenaires, ainsi que la réaction attendue des concurrents. La troisième est un devis d’exploitation complet, comprenant l’avion, sa maintenance, les équipages, les redevances, l’assurance, les coûts de lancement et les perturbations. Les hypothèses doivent être compatibles entre elles, notamment sur les bagages, le fret et la charge utile.

La quatrième pièce est un plan de résistance : perte de demande, hausse de coûts, interruption temporaire, réduction de fréquence et réemploi des appareils. Il doit chiffrer le besoin de trésorerie, pas seulement le résultat annuel. Une entreprise peut manquer de liquidités avant que les bonnes semaines compensent les mauvaises. La cinquième pièce est la preuve des autorisations et de la capacité opérationnelle, avec un calendrier qui distingue décisions acquises et démarches encore en cours.

Ces conditions conduisent à une ligne de conduite concrète. Tester une seule desserte, adossée à des données de vente et à un partenaire solide, est défendable. Multiplier d’emblée les destinations ou imposer une fréquence quotidienne ne l’est pas sans preuves supplémentaires. Le projet doit pouvoir être réduit ou réorienté si les recettes ne suivent pas. Son succès ne se mesurera pas à la cérémonie du premier vol, mais à sa capacité à rémunérer durablement les moyens engagés sans convertir chaque difficulté en demande de soutien public.

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