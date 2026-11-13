Rappel Yoplait : les lots de yaourts à vérifier

Yoplait rappelle certains lots de yaourts vendus en France jusqu’au 12 novembre. Les avis demandent de ne plus les consommer. Codes-barres, lettre M et dates limites permettent de repérer les produits concernés. Le fabricant évoque des levures altérant leur qualité, sans risque sanitaire identifié dans les deux fiches officielles actuelles.

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Yoplait rappelle en France certains lots de yaourts Panier de Yoplait commercialisés jusqu’au 12 novembre 2026. Les avis publiés ce même jour demandent de ne plus les consommer et de les détruire. Le fabricant signale une altération du goût et de l’emballage liée à des levures, qu’il décrit comme ne présentant pas de risque sanitaire.

Le rappel ne concerne pas toute la marque. Pour savoir si un paquet est visé, il faut comparer son code-barres, son lot et sa date limite de consommation. Une photographie de l’emballage ou le nom du parfum ne suffisent pas.

Rappel Yoplait : quels lots vérifier ?

La fiche 2026-11-0084 concerne plusieurs références Panier de Yoplait : fruits jaunes, fruits rouges, panachés, abricot-nectarine et fraise-framboise. Elle mentionne des pots de 125 grammes, vendus par quatre, huit, douze ou seize. Les couples code-barres et lot indiqués sont les suivants :

3329770086159 : lots 03/12 M et 07/12 M ;

3329770086241 et 3329770086180 : lot 03/12 M ;

3329770086166 et 3329770086197 : lot 04/12 M ;

3329770086234 et 3329770086104 : lot 07/12 M ;

3329770086098 : lot 08/12 M.

Les dates limites correspondantes sont les 3, 4, 7 ou 8 décembre 2026. La lettre M fait partie des éléments d’identification à contrôler. La fiche situe les ventes entre le 30 octobre et le 12 novembre, dans toute la France.

Les enseignes citées sont Monoprix, Franprix, Auchan, Carrefour, Francap, Intermarché, E.Leclerc et Système U. Cette liste décrit la distribution des références concernées, pas un rappel de tous les yaourts vendus dans ces magasins.

Une référence à 0 % fait aussi l’objet d’un avis

Un second avis, référencé 2026-11-0085, porte sur Panier de Yoplait 0 % fruits jaunes « offre découverte », en paquet de huit pots de 125 grammes. Il vise le code-barres 3329770086357, le lot 08/12 M et une date limite de consommation au 8 décembre 2026.

Cette référence a été commercialisée du 6 au 12 novembre 2026 chez Carrefour et Intermarché, également dans toute la France. L’avis précise la marque de salubrité FR-38-544-004-CE. Il s’agit d’un rappel volontaire, sans arrêté préfectoral.

Ne plus consommer les produits identifiés

Les deux fiches décrivent un goût piquant ainsi qu’un opercule gonflé ou mal scellé. Elles attribuent ces défauts à une flore d’altération composée de levures. La mention d’une absence de risque sanitaire ne supprime pas la consigne : les produits des lots visés ne doivent plus être consommés.

Le dédommagement annoncé prend la forme d’un bon de réduction pour les lots concernés. Les deux avis en vigueur indiquent le numéro 0800 00 61 99. Ils ne présentent pas cette compensation comme un remboursement automatique en espèces.

Les consommateurs doivent se reporter aux références précises des avis du 12 novembre, plutôt qu’à une alerte générale visant la marque. Pour le paquet à 0 % « offre découverte », le code 3329770086357 et la lettre M permettent notamment de distinguer le lot rappelé d’autres produits portant une présentation proche.

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