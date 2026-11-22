Le Conseil supérieur de la magistrature irakien annonce huit placements en détention et deux mandats d’arrêt dans une enquête sur des soupçons de contrebande de pétrole à Nadjaf.

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La justice irakienne a ordonné samedi le placement en détention de huit membres de la police de l’énergie dans une enquête sur des soupçons de contrebande de pétrole à Nadjaf. Elle a aussi délivré deux mandats d’arrêt, dont l’un vise le président de la commission de l’énergie du conseil provincial. Leur exécution n’a pas été annoncée.

Huit membres de la police de l’énergie placés en détention

Le Conseil supérieur de la magistrature irakien a indiqué que le juge chargé de l’enquête s’était rendu samedi 21 novembre sur le site concerné, dans le gouvernorat de Nadjaf. Selon le magistrat, les premières constatations font état d’opérations présumées de contrebande. La décision de détention concerne cinq officiers et trois autres membres de la police de l’énergie. Elle a été prise pour les besoins de l’instruction et ne constitue pas une condamnation.

Les deux autres mesures sont d’une nature différente. La justice a délivré un mandat d’arrêt contre un conseiller provincial qui préside la commission de l’énergie, et un second contre son frère. Le communiqué distingue ces mandats de la détention des huit policiers. Il ne dit pas si les deux hommes ont été arrêtés et ne précise pas les responsabilités individuelles que l’enquête pourrait établir.

Ce que la justice n’a pas encore établi

Le dossier porte sur une ressource qui fournit l’essentiel des recettes publiques irakiennes. La Constitution attribue la propriété du pétrole et du gaz à l’ensemble du peuple irakien. Mais le communiqué de samedi ne donne ni le volume de pétrole concerné, ni la valeur d’éventuelles ventes, ni une estimation du manque à gagner. Il serait donc prématuré de chiffrer un préjudice pour l’État.

Le communiqué ne relie pas non plus ces mesures à la réorganisation annoncée vendredi à Jurf al-Sakhar, dans le gouvernorat de Babylone. Cette annonce concernait l’ouverture d’un commandement commun ; à Nadjaf, le fait nouveau est une décision du juge d’instruction. L’enquête devra déterminer le rôle éventuel de chacune des personnes visées.

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