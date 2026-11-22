Pour Bernard Raymond Jabre, la fête de l’indépendance pose la question suivante : qui peut décider de la guerre et de la paix au Liban ? Dans cette tribune, il propose un pacte qui protège les croyances et les minorités tout en plaçant les armes sous l’autorité exclusive de l’État.

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Quand la Patrie passera avant les Oummas

« On peut avoir plusieurs appartenances. On ne peut avoir qu’une seule souveraineté. »

Le 22 novembre, le Liban célèbre son indépendance. Mais une question demeure, plus de huit décennies après 1943 : sommes-nous devenus indépendants, ou avons-nous seulement obtenu l’indépendance ?

La différence est immense. L’indépendance juridique peut être proclamée en un jour. L’indépendance politique exige qu’un peuple décide lui-même de son destin.

Un État est souverain lorsque personne ne peut décider de la guerre ou de la paix à sa place ; lorsqu’aucune puissance étrangère ne dispose d’un relais militaire autonome sur son territoire ; lorsqu’aucune communauté ne considère qu’une fidélité extérieure est supérieure à la fidélité due à la patrie.

Et surtout lorsqu’il n’existe, sur son territoire, qu’une seule souveraineté, une seule légitimité et une seule force armée nationale. C’est peut-être là que commence et finit toute la question libanaise.

« On peut avoir plusieurs appartenances. On ne peut avoir qu’une seule souveraineté. »

I. LE LIBAN N’EST PAS SEULEMENT UN TERRITOIRE

Une patrie n’est pas simplement une frontière dessinée sur une carte. C’est une volonté : une volonté de continuer ensemble.

La Patria libanaise existe précisément parce que, malgré les guerres, les invasions, les occupations, les crises économiques, les affrontements communautaires et les interventions étrangères, les Libanais continuent obstinément à vouloir vivre sur cette terre. Ils reconstruisent, investissent, éduquent leurs enfants, partent et reviennent, créent et recommencent.

Il existe au Liban une extraordinaire volonté de vie. Elle traverse les communautés. Elle appartient au chrétien comme au musulman, au sunnite comme au chiite, au druze comme à tous ceux qui composent cette société singulière.

Il faut notamment cesser de confondre les citoyens chiites du Liban avec une organisation, une idéologie ou une puissance étrangère. Le citoyen chiite qui veut vivre en sécurité à Nabatiyeh, Tyr, Baalbek ou dans la banlieue sud de Beyrouth n’est pas moins libanais que celui qui vit à Tripoli, Zahlé, Achrafieh, Aley ou Bécharré.

La Patrie commence lorsque la vie d’un enfant libanais possède exactement la même valeur, quelle que soit la communauté dans laquelle il est né.

II. PATRIA ET OUMMA : DEUX ORDRES QU’IL FAUT DISTINGUER

La religion n’est pas l’ennemie de la patrie. La foi appartient à la conscience. La communauté appartient à l’histoire. La culture appartient à la mémoire. Tout cela peut enrichir le Liban.

Le problème commence lorsque l’appartenance religieuse, idéologique ou géopolitique devient une allégeance politique supranationale. C’est dans ce sens précis que j’emploie ici le mot Oumma : non pour désigner une religion particulière, mais toute appartenance supranationale qui prétend imposer une fidélité politique supérieure à celle due à la patrie.

Il peut donc exister des Oummas sunnites ou chiites, mais également juives, chrétiennes, nationalistes, révolutionnaires, idéologiques, impériales ou militaires. Le problème n’est jamais ce qu’elles croient. Le problème commence lorsqu’elles prétendent commander.

On peut être chrétien et libanais, chiite et libanais, sunnite et libanais, druze et libanais. On peut aimer la France, l’Iran, le monde arabe, l’Amérique ou toute autre civilisation. Mais lorsqu’il faut décider de la guerre, de la paix, des frontières, de la diplomatie ou de l’usage des armes, une seule question doit demeurer : qu’est-ce qui sert le Liban ?

« On peut avoir plusieurs appartenances. On ne peut avoir qu’une seule souveraineté. »

III. LA PATRIA LIBANAISE : CE QUE DISENT LES DONNÉES

Il serait tentant d’affirmer que 95 % des Libanais croient à cette Patria. Aucun sondage sérieux ne permet aujourd’hui d’établir scientifiquement un tel chiffre. Il est plus fort de s’appuyer sur ce qui est vérifiable.

Une enquête Gallup publiée en décembre 2025, fondée sur des entretiens menés en juin et juillet, indiquait que 79 % des personnes interrogées souhaitaient que seule l’Armée libanaise puisse détenir des armes. Le soutien atteignait 92 % chez les chrétiens, 89 % chez les druzes et 87 % chez les sunnites. Gallup relevait également une confiance très élevée dans l’armée à l’échelle nationale.

Ces données ne permettent pas de dire que 95 % des Libanais partagent exactement la même doctrine politique. Elles montrent néanmoins une aspiration nationale très large à l’État, à son autorité et au monopole de la force légitime.

IV. CHEZ LES CHIITES, UNE QUESTION DE SOUVERAINETÉ DEVIENT CENTRALE

Après les destructions considérables subies par le Sud et par de nombreuses familles chiites, la question n’est plus abstraite : qui doit décider, demain, de la guerre et de la paix pour leurs enfants ?

Une enquête Statistics Lebanon de septembre 2026 auprès de 800 citoyens chiites, dont les résultats ont été rapportés en octobre 2026, indique que 71,1 % souhaitent que les décisions de guerre et de paix relèvent exclusivement de l’État libanais ; 66,4 % estiment que les armes du Hezbollah devraient être remises à l’État sous une forme ou une autre ; et 78,5 % déclarent faire confiance à l’Armée libanaise.

Ces chiffres ne signifient pas que plus de 75 % des chiites seraient simplement « contre le Hezbollah ». Une telle affirmation dépasserait les données disponibles. Ils disent quelque chose de plus profond : on peut conserver une identité, une mémoire ou même une sympathie politique, tout en considérant que les armes, la guerre et la paix doivent revenir à l’État.

« On peut avoir plusieurs appartenances. On ne peut avoir qu’une seule souveraineté. »

V. IL EST TEMPS QUE TOUTE ALLÉGEANCE EXTÉRIEURE CESSE D’ÊTRE UNE ALLÉGEANCE MILITAIRE

Les relations avec l’Iran peuvent exister. Les affinités religieuses peuvent exister. Les liens culturels, diplomatiques et économiques peuvent exister. Mais aucune puissance étrangère ne devrait disposer, directement ou indirectement, d’une capacité militaire autonome sur le territoire libanais.

Ce principe ne vise pas seulement l’Iran. Il doit être universel. Aucune puissance étrangère – iranienne, israélienne, syrienne, arabe, occidentale ou autre – ne doit pouvoir disposer au Liban d’hommes en armes répondant à une autorité extérieure à l’État.

Après tant de morts et de destructions, il est légitime de dire : assez des guerres décidées ailleurs ; assez des villages libanais transformés en champs de bataille régionaux ; assez des décisions militaires auxquelles le peuple et les institutions de la République n’ont pas consenti.

VI. UNE SEULE ARMÉE, SUR TOUT LE TERRITOIRE

La question des armes n’est pas communautaire. La vraie question est : qui possède le droit de recourir à la force au nom de la collectivité ? Dans un État souverain, la réponse ne peut être que l’État, dans le cadre de la Constitution et de la loi.

Il ne peut donc exister durablement au Liban qu’une seule puissance militaire légitime : l’Armée libanaise. Ce principe doit s’appliquer à toutes les milices, toutes les organisations armées, toutes les mafias et toutes les structures militaires autonomes, sans exception.

Il doit également s’appliquer aux camps palestiniens. Les habitants des camps doivent conserver leur dignité et leurs droits humains ; mais les camps se trouvent sous souveraineté libanaise et ne peuvent constituer des enclaves militaires échappant à l’État.

Ce mouvement a déjà commencé : en 2025, plusieurs phases de remise d’armes palestiniennes ont placé sous la garde de l’Armée libanaise des armes provenant notamment de Rashidieh, Al-Bass, Burj al-Shimali, Baddawi et Ain al-Hilweh, dont des lots d’armes lourdes. En novembre 2026, le Comité de dialogue libano-palestinien réaffirmait que les camps relèvent de la souveraineté libanaise et que la démarche devait être poursuivie.

VII. DÉSARMER SANS HUMILIER

Le retour de toutes les armes sous l’autorité de l’État ne doit jamais être présenté comme la victoire d’une communauté sur une autre. Ce serait préparer le prochain conflit.

Aux citoyens chiites, l’État doit pouvoir dire : nous ne voulons pas vous affaiblir ; nous voulons construire un État suffisamment fort pour que vous n’ayez plus besoin d’une organisation particulière pour protéger vos familles et vos villages.

Et les autres communautés doivent accepter exactement la même règle. Aucune milice chrétienne. Aucune milice sunnite. Aucune milice druze. Aucune milice chiite. Aucune armée privée. Aucun État dans l’État.

Une République. Une armée. Une souveraineté.

VIII. UNE ARMÉE ASSEZ FORTE POUR PROTÉGER TOUS LES LIBANAIS

Si l’on demande aux citoyens de remettre leur sécurité à l’État, cet État doit être capable de les protéger. L’Armée libanaise doit disposer des moyens humains, technologiques, militaires et financiers nécessaires pour défendre réellement le territoire et les populations.

Le citoyen du Sud doit pouvoir regarder son armée et penser : elle protège ma maison, mon village, ma famille et ma frontière ; je n’ai besoin d’aucune autre armée. Il doit en être de même dans la Bekaa, au Nord, à Beyrouth et dans la montagne.

La souveraineté ne se décrète pas. Elle se rend crédible.

IX. L’INDÉPENDANCE EST LA CAPACITÉ DE DIRE NON

Être indépendant ne signifie pas être hostile au monde. Un pays souverain peut être l’ami de tous parce qu’il n’est le vassal de personne.

Le Liban doit pouvoir coopérer avec l’Iran, les pays arabes, l’Europe, les États-Unis, la Turquie, la Chine et tous ceux avec lesquels son intérêt commande de travailler, tout en refusant que l’un d’eux décide à sa place.

Et si les conditions d’une paix juste, sûre et durable sont réunies avec ses voisins, le Liban doit pouvoir les examiner et les construire en fonction de son intérêt national, de sa sécurité et du droit international – non parce qu’une puissance extérieure lui impose sa volonté.

Être l’ennemi de personne. Être l’ami de ceux que nous choisissons. Être le vassal de personne.

X. LE VÉRITABLE PACTE LIBANAIS

Peut-être avons-nous cherché trop longtemps le pacte libanais dans le partage des présidences, le nombre de députés ou l’équilibre des administrations. Ces mécanismes sont importants, mais aucun ne peut remplacer un pacte plus profond : un pacte intérieur.

Je peux avoir une religion. Je peux appartenir à une communauté. Je peux conserver une mémoire. Je peux aimer une civilisation étrangère. Je peux défendre mes convictions. Mais lorsque le destin collectif est en jeu, ma première loyauté politique va au Liban.

La Patria ne supprime pas les communautés : elle les protège. Lorsque l’État est faible, chaque communauté cherche un parrain ; chaque parrain transforme progressivement son protégé en instrument. La peur produit l’allégeance extérieure ; l’allégeance extérieure affaiblit l’État ; l’affaiblissement de l’État produit davantage de peur. Il faut briser ce cercle.

XI. LA WESTPHALIE DE BEYROUTH : LE NOUVEAU PACTE FONDATEUR

La Patria répond à la question de la souveraineté. La Westphalie de Beyrouth doit répondre à celle de la coexistence : comment faire vivre, dans un même État, des croyances différentes, des mémoires différentes et aussi le droit de ne pas croire, sans que l’une de ces appartenances puisse s’emparer de l’État ou craindre d’être écrasée par les autres ?

L’idée est celle d’un nouveau pacte libanais : non pas abolir les religions, mais séparer clairement la croyance de la décision politique. La foi reste libre, protégée et respectée. La République, elle, appartient à tous ses citoyens et ne reçoit son mandat politique d’aucune autorité religieuse, d’aucune puissance étrangère et d’aucune Oumma supranationale.

La Westphalie de Beyrouth ne serait donc pas une guerre contre les communautés. Elle serait le pacte qui leur permet enfin de cesser d’avoir peur les unes des autres. Elle garantirait constitutionnellement les droits politiques, civils, culturels et religieux de toutes les minorités – chrétiennes, musulmanes, druzes ou autres – mais aussi des citoyens sans appartenance religieuse ou qui choisissent de n’en revendiquer aucune.

La majorité gouverne ; elle ne possède pas le pays. La minorité est protégée ; elle ne possède pas de droit de veto permanent sur la nation. Entre les deux doit se dresser la Constitution : suffisamment forte pour empêcher la domination du nombre, mais suffisamment commune pour empêcher la fragmentation du pays.

Un tel pacte suppose une citoyenneté politique commune, une justice indépendante et des garanties constitutionnelles effectives. Les questions touchant aux libertés fondamentales, à l’identité et aux droits des communautés ou des minorités devraient bénéficier de mécanismes de protection renforcés, afin qu’aucun groupe ne puisse être politiquement effacé par un simple rapport de forces démographique.

Ainsi, séparer croyance et politique ne signifie pas chasser Dieu de la société. Cela signifie empêcher qu’un homme parle au nom de Dieu pour commander politiquement à tous les autres. La République protège les croyants précisément parce qu’elle ne privilégie politiquement aucune croyance ; elle protège également celui qui ne croit pas.

Cette Westphalie de Beyrouth serait à la fois libanaise et universelle : un accord par lequel chaque communauté renonce à chercher sa sécurité dans une puissance extérieure en échange de la garantie, par l’État et la Constitution, de son existence, de sa liberté et de ses droits.

À partir de ce moment, la phrase centrale de notre indépendance prend tout son sens :

« On peut avoir plusieurs appartenances. On ne peut avoir qu’une seule souveraineté. »

Plusieurs croyances, mais une citoyenneté. Plusieurs communautés, mais une République. Plusieurs mémoires, mais un avenir commun. Plusieurs appartenances, mais une seule souveraineté : le Liban.

XII. LA PAIX COMMENCE À L’INTÉRIEUR

La première paix à construire est intérieure. Elle commence lorsqu’un Libanais n’a plus peur qu’un autre Libanais soit davantage fidèle à une puissance étrangère qu’à lui.

Lorsque le chrétien sait que le chiite ne recevra pas d’ailleurs l’ordre de l’entraîner dans une guerre ; lorsque le chiite sait que le chrétien ne demandera pas à une puissance étrangère de venir le protéger contre lui ; lorsque le sunnite et le druze savent que leur sécurité dépend des mêmes institutions nationales, quelque chose d’immense devient possible : la confiance.

Et sans confiance, il n’existe pas de nation.

XIII. LE LIBAN D’ABORD

Nous cherchons depuis près d’un siècle la solution à la question libanaise. Peut-être tient-elle finalement dans une hiérarchie : le Liban d’abord.

Cela ne signifie pas le Liban contre le monde. Cela signifie le Liban maître de ses choix dans le monde. Ni l’Iran d’abord. Ni Israël d’abord. Ni la Syrie d’abord. Ni l’Arabie d’abord. Ni la France. Ni l’Amérique. Ni l’Occident. Ni l’Orient. Le Liban.

Les puissances étrangères ne peuvent durablement exploiter les fractures d’un pays que si ses habitants les laissent devenir des portes d’entrée. Fermons ces fractures, non pas en supprimant nos différences, mais en plaçant au-dessus d’elles quelque chose que nous possédons tous ensemble : la Patrie.

XIV. L’INDÉPENDANCE INACHEVÉE

Nous avons obtenu notre drapeau, nos institutions, notre Constitution et notre place dans le concert des nations. Il nous reste à accomplir la partie la plus difficile de l’indépendance : la construire en nous-mêmes.

L’indépendance véritable arrivera le jour où aucun Libanais n’acceptera qu’une puissance étrangère décide pour lui simplement parce qu’elle partage sa religion, son idéologie ou ses intérêts ; le jour où aucune arme ne sera plus forte que la loi ; le jour où aucune communauté n’aura besoin d’un protecteur extérieur ; le jour où la décision de guerre et de paix appartiendra exclusivement aux institutions de la République.

« On peut avoir plusieurs appartenances. On ne peut avoir qu’une seule souveraineté. »

CONCLUSION — LA PATRIE AVANT LES OUMMAS

La Westphalie de Beyrouth peut être le nom de ce nouveau pacte : protéger toutes les croyances et toutes les minorités, séparer la foi de la puissance politique, et réunir tous les citoyens sous une souveraineté unique.

Avant nos communautés, le Liban. Avant nos partis, le Liban. Avant nos protecteurs, le Liban. Avant nos Oummas, le Liban.

La République avant les milices. L’Armée libanaise avant toutes les armées particulières. La paix avant les guerres des autres.

LE LIBAN.

Car on peut avoir plusieurs appartenances, plusieurs cultures, plusieurs mémoires et plusieurs amitiés. Mais politiquement, on ne peut appartenir à deux souverainetés. Lorsque cette évidence deviendra un principe commun, la souveraineté cessera d’être seulement un article de Constitution : elle deviendra une volonté collective, une volonté de paix, une volonté d’indépendance, une volonté de vie. La Patria libanaise.

REPÈRES FACTUELS ET SOURCES

Gallup, 4 décembre 2025 — “Most Lebanese Say Only Army Should Have Weapons”. Enquête nationale menée en juin-juillet 2025 : 79 % favorables à ce que seule l’Armée libanaise détienne les armes ; 92 % des chrétiens, 89 % des druzes, 87 % des sunnites. Gallup précise que les zones exclues faute d’accès représentaient environ 10 % de la population.

Statistics Lebanon, enquête de septembre 2026 auprès de 800 citoyens libanais chiites adultes — résultats rapportés en octobre. 66,4 % favorables à une remise des armes du Hezbollah à l’État sous une forme ou une autre ; 71,1 % pour que guerre et paix relèvent exclusivement de l’État ; 78,5 % de confiance dans l’Armée libanaise.

Lebanese-Palestinian Dialogue Committee (LPDC), 28 août et 13 septembre 2025 ; 30 décembre 2025 ; novembre 2026. Remises successives d’armes palestiniennes à l’Armée libanaise et réaffirmation du principe de souveraineté de l’État sur les camps et de l’exclusivité des armes entre les mains des institutions légitimes.

Note éditoriale : les chiffres sont présentés comme résultats d’enquêtes datées et non comme des vérités absolues. Le texte distingue volontairement la thèse politique de l’auteur des données empiriques disponibles.

Précision de la rédaction : Dans l’enquête Gallup de 2025, 27 % des répondants chiites se déclaraient favorables à ce que seule l’armée soit autorisée à détenir des armes. La question, la période et l’échantillon diffèrent de ceux du sondage de 2026. Les deux enquêtes ne mesurent donc pas une évolution à périmètre constant.

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