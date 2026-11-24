Le Sénat a rejeté mardi la suppression de l’abattement de 10 % sur les pensions de retraite, puis voté un plafond de 1 000 euros dans le projet de budget. Le montant serait déduit du revenu imposable, pas de l’impôt. Le vote ne change pas la règle en vigueur aujourd’hui.

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Le Sénat a voté mardi 24 novembre pour abaisser à 1 000 euros le plafond de l’abattement de 10 % applicable aux pensions de retraite. La mesure, retenue par 175 voix contre 161 lors de l’examen du budget pour 2027, ne constitue pas une loi définitive. Elle ne change donc pas, à elle seule, les règles de la déclaration de revenus.

Les sénateurs ont d’abord rejeté l’amendement de la rapporteure générale Christine Lavarde qui visait à supprimer l’abattement sur les pensions de retraite. Ils ont ensuite adopté le sous-amendement de Jean-François Husson et Michel Canévet qui maintient le taux de 10 %, mais abaisse le plafond à 1 000 euros. Le texte du gouvernement proposait un plafond de 3 000 euros.

Le plafond porte sur la déduction, pas sur l’impôt

L’abattement réduit le montant des pensions retenu pour calculer le revenu imposable. Un plafond de 1 000 euros ne correspond donc ni à un impôt de 1 000 euros ni à une baisse de la pension versée. Par exemple, pour 20 000 euros de pensions annuelles dans un foyer qui n’en perçoit pas d’autres, le calcul proportionnel donne 2 000 euros. Avec le plafond voté par le Sénat, la déduction serait limitée à 1 000 euros. L’effet sur l’impôt dépendrait ensuite des autres revenus et de la situation du foyer.

Deux textes budgétaires distincts

La commission des finances mettait la suppression en regard d’une revalorisation intégrale des pensions selon l’inflation, votée dans le projet de financement de la Sécurité sociale. Cette revalorisation et l’abattement ne relèvent pas du même texte : l’une concerne le montant versé, l’autre l’impôt sur le revenu. Le vote de mardi porte sur la version sénatoriale du projet de loi de finances. Le dispositif peut encore évoluer au cours de la navette parlementaire.

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