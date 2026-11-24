Le Liban devra accélérer le déminage pour respecter l’échéance de novembre 2036 fixée après son adhésion à la Convention d’Ottawa. Le rapport Landmine Monitor, publié le 24 novembre, détaille le recul des surfaces remises à disposition en 2025 et souligne les difficultés d’accès aux secteurs les plus contaminés du Sud.

16

Lire l'article Stop

Le Liban a jusqu’au 1er novembre 2036 pour traiter les zones minées qui relèvent de sa juridiction ou de son contrôle. Selon le rapport Landmine Monitor 2026, publié le mardi 24 novembre, il faudrait remettre à disposition environ 0,8 km² par an pour tenir cette échéance. En 2025, le pays en a libéré 0,22 km².

Le calcul part de la contamination recensée à la fin de 2025. Il ne tient pas compte des zones qui pourraient s’y ajouter. En 2024, 0,51 km² avaient été remis à disposition, selon le même rapport, et la moyenne historique se situe autour de 0,6 km² par an. La remise à disposition inclut les terrains effectivement déminés et ceux dont les enquêtes permettent de lever ou de réduire le périmètre de suspicion. Elle ne mesure donc pas seulement le travail de déminage sur le terrain.

Le premier rapport libanais est attendu en avril

Le Liban a déposé son instrument d’adhésion à la Convention d’Ottawa le 1er mai 2026. Selon la notification du dépositaire des Nations unies, le traité est entré en vigueur pour le pays le 1er novembre. Il interdit notamment l’emploi, la production, le transfert et le stockage des mines antipersonnel, sous réserve des exceptions prévues par le texte. Il fixe un délai de quatre ans pour détruire les stocks et de dix ans pour traiter les zones minées. Le premier rapport de transparence du Liban est attendu le 30 avril 2027.

Cette première déclaration doit notamment établir l’état des stocks et des zones minées connues ou suspectées. L’échéance de 2036 ne signifie pas que tous les risques liés aux combats relèvent du même dispositif : les obus non explosés et les restes de sous-munitions continuent de menacer les habitants, mais ne se confondent pas avec les mines antipersonnel visées par la convention.

Le Sud concentre les difficultés d’accès

La majeure partie de la contamination recensée se trouve dans le Sud. Le rapport souligne que l’instabilité et les restrictions d’accès y entravent les opérations. La FINUL indique avoir déminé près de cinq millions de mètres carrés entre 2006 et 2023, avant la suspension de ses travaux réguliers le 8 octobre 2023. Elle dit continuer à coordonner avec l’armée libanaise les signalements d’engins non explosés. Ces interventions ne sont pas équivalentes à la reprise d’un programme régulier de dépollution.

Le plus lourd bilan mondial depuis 2020

Le rapport recense au moins 6 929 victimes de mines et de restes explosifs de guerre en 2025 : 1 955 morts, 4 930 blessés et 44 personnes dont le sort n’a pas pu être établi. Les civils représentent 84 % des victimes dont le statut est connu. Le Myanmar compte 1 891 victimes et la Syrie 1 602, en hausse de plus de 50 % dans ce dernier pays. Le rapport situe cette progression dans un contexte de retours après la chute du régime de Bachar al-Assad, sans présenter la fin des combats comme la fin du danger.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews