Un jury fédéral de Brooklyn a reconnu Huawei et trois filiales coupables de plusieurs infractions, dont des fraudes bancaires, des violations de sanctions liées à l’Iran et un complot pour voler des secrets commerciaux. Le jury a écarté l’accusation d’association de malfaiteurs au sens de la loi fédérale dite RICO.

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Un jury fédéral de Brooklyn a reconnu mardi 24 novembre Huawei et trois de ses filiales coupables de plusieurs infractions. Le verdict couvre notamment des fraudes bancaires, des violations de sanctions américaines liées à l’Iran et un complot pour s’approprier des secrets commerciaux. Le jury n’a pas retenu le chef de complot au titre de la loi fédérale contre le racket organisé, dite RICO.

Le verdict clôt trois mois de procès devant le tribunal fédéral du district Est de New York. Les entreprises poursuivies comprennent Huawei Technologies, Huawei Device ainsi que les filiales américaines Futurewei Technologies et Huawei Device USA. Les poursuites jugées à Brooklyn visaient des sociétés, pas des personnes physiques.

Les relations avec Skycom au cœur du volet bancaire

Selon le ministère américain de la Justice, Huawei présentait aux banques la société Skycom comme un simple partenaire, alors qu’elle était contrôlée par le groupe. Le parquet a soutenu que ces déclarations avaient permis à Huawei de continuer à accéder au financement bancaire et aux services de compensation en dollars malgré ses activités en Iran. Le jury a notamment retenu des chefs de fraude bancaire et des violations du régime de sanctions américain.

Huawei conteste le verdict et annonce un appel

Le dossier portait aussi sur des informations confidentielles appartenant à des entreprises américaines. L’accusation a cité des éléments liés à des routeurs, à des antennes et à des équipements de test. Le jury a reconnu les sociétés coupables de complot en vue de voler des secrets commerciaux, sans retenir la qualification plus large de complot de racket organisé.

L’avocat de Huawei, Brian Heberlig, a annoncé que le groupe ferait appel des verdicts de culpabilité et a mis en avant le rejet du chef RICO. Le verdict fixe les chefs retenus par le jury, mais pas le montant des sanctions : celui-ci relève d’une étape judiciaire distincte.

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