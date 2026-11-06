Revue de presse du 6 novembre : souveraineté et attente régionale

Cette sélection de la presse libanaise du 6 novembre place la souveraineté et les incertitudes régionales au premier plan. Les journaux examinent les démarches diplomatiques, le retour au Sud, les droits des déposants et les procédures judiciaires. Neuf rubriques suivent aussi les médicaments locaux, les services à la diaspora et la culture. Les déclarations officielles sont distinguées des analyses. Les compléments antérieurs sont datés et les démentis disponibles dans la matinée sont pris en compte.

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À la une : la souveraineté libanaise face à l’attente régionale

Cette sélection de la presse libanaise du 6 novembre 2026 place la décision de guerre et de paix au centre du débat. Al Liwaa ouvre sur le soutien de cinq ambassades aux positions de Joseph Aoun et Nawaf Salam. Le quotidien souligne leur demande d’un engagement public des députés et des partis en faveur de l’autorité de l’État. Al Joumhouria retient, pour sa part, la neutralité positive défendue par le président. Le journal relie cette position aux interrogations sur la politique américaine après les élections de mi-mandat. Il ne décrit pas une détente acquise.

Al Joumhouria du 6 novembre présente des lectures divergentes du risque militaire. Un ancien diplomate arabe, non nommé, juge Donald Trump et Benjamin Netanyahu trop contraints pour engager une nouvelle guerre. D’autres analyses évoquées dans la même manchette craignent une escalade. Un responsable libanais anonyme prévoit aussi une longue période de blocage. Ces propos restent des appréciations, et non des décisions annoncées. Dans sa manchette mise en ligne le 5 novembre à 22 h 54, Ad Diyar insiste également sur l’incertitude. Ibrahim Nassereddine décrit des acteurs occupés à mesurer leurs gains et leurs pertes. Ses sources diplomatiques redoutent qu’une initiative militaire bouleverse les discussions en cours. Les journaux se rejoignent donc sur l’attente. Ils divergent sur ce qu’elle peut produire, entre reprise diplomatique et aggravation des tensions.

Politique locale : le retour au Sud se joue dans les services essentiels

Al Liwaa du 6 novembre 2026 rend compte de la réunion hebdomadaire consacrée au retour et au relèvement des régions touchées. Nawaf Salam y a réuni les responsables sociaux et les organismes chargés des travaux. Le suivi porte sur les marchés du Conseil du Sud et du Conseil du développement et de la reconstruction. Les besoins immédiats concernent aussi le carburant et l’aide financière aux familles. Le journal cite les logements préfabriqués, notamment dans les zones pilotes. Leur utilisation doit s’accompagner d’un accès à l’eau et à l’électricité. À Nabatiyé, les participants ont examiné les gravats présents près des routes et le projet de centre de la Défense civile. Le compte rendu décrit des dossiers suivis par le gouvernement. Il n’annonce ni leur achèvement ni un financement global nouveau.

Dans la même édition, Al Liwaa rapporte les rencontres de Nabih Berri avec une délégation de la Banque mondiale. Les échanges ont porté sur les projets soutenus au Liban et les programmes de travail. Le président du Parlement a aussi reçu Marwan Hamadé, puis des représentants du secteur médical. Les questions abordées comprennent le fonctionnement hospitalier et les rapports entre l’Ordre des médecins et la Caisse nationale de sécurité sociale. Berri a convoqué le bureau de la Chambre le lundi 9 novembre, à 10 h 30, à Aïn el-Tiné. Cette réunion annoncée ne doit pas être confondue avec une séance plénière ni avec l’adoption d’un texte.

Citations et discours : Aoun défend la neutralité positive

Al Sharq du 6 novembre 2026 rapporte l’intervention de Joseph Aoun lors de la remise d’un ouvrage sur la neutralité. Le président affirme que la souveraineté du Liban ne peut être partagée. Il présente la neutralité positive comme un moyen de protéger le pays des affrontements régionaux. Son discours associe cette protection à l’unité nationale. Il s’adresse aussi aux jeunes, en insistant sur la citoyenneté et l’ouverture aux cultures. Le propos est politique et institutionnel. Le journal ne rapporte pas l’adoption d’un nouveau statut juridique de neutralité. Michel Pharaon, qui lui remet l’ouvrage, défend une approche inscrite dans le cadre de la Ligue arabe. Il la relie au respect de la Constitution et au monopole des armes par l’État.

Une autre discussion traverse Ad Diyar du 6 novembre. Dans une analyse signée Kamal Dibyan, la gouvernance des camps palestiniens est abordée à travers les armes et les droits civils. L’auteur rappelle les engagements de remise d’armes et décrit les résistances de plusieurs factions. Il insiste sur les demandes liées au travail, à la santé, à l’éducation et à la propriété. Cette lecture exprime l’angle du chroniqueur. Elle ne prouve pas qu’un nouvel accord ait réglé ces questions. Le rapprochement entre ces pages fait ressortir deux exigences souvent discutées ensemble : l’autorité des institutions et les conditions concrètes de la vie des habitants.

Diplomatie : les partenaires réclament un engagement explicite envers l’État

Le communiqué des ambassades britannique, américaine, australienne, canadienne et japonaise occupe une place centrale dans Al Liwaa du 6 novembre 2026. Les cinq missions soutiennent le monopole des armes et de la décision de guerre et de paix par l’État. Elles demandent aussi une procédure judiciaire indépendante dans le dossier de Dahr el-Baïdar. Leur appel vise un engagement public des forces politiques. Il ne constitue pas une décision de justice. La manchette rappelle également le calendrier présenté par la Finul : la fin du mandat au 31 décembre 2026, puis la phase de réduction et de retrait. Les arrangements ultérieurs relèvent du Conseil de sécurité. Aucun dispositif de remplacement arrêté n’est annoncé dans ce compte rendu.

An Nahar du 6 novembre 2026, dans une publication à 8 h 44, suit la visite de Youssef Raji au Canada. Le ministre des Affaires étrangères a rencontré la présidente du Sénat, Raymonde Gagné. Ils ont abordé les relations bilatérales, les négociations avec Israël et la période suivant la mission de la Finul. Raji a demandé la poursuite de l’aide à l’armée libanaise. Il a lié le retour à la stabilité au retrait israélien, à l’arrêt des attaques et à l’autorité de l’État sur les armes. Devant les ambassadeurs arabes à Ottawa, il a également condamné les attaques visant les pays du Golfe, la Jordanie et le Yémen. Enfin, le ministre a précisé que l’accord-cadre avec Israël organise des négociations futures. Il ne l’a pas présenté comme un traité final.

Politique internationale : une transition israélienne encore ouverte

Al Liwaa du 6 novembre 2026 décrit les consultations menées par Isaac Herzog pour désigner un candidat à la formation du gouvernement. Le quotidien rapporte une annonce attendue dimanche. Il cite les estimations de la presse israélienne donnant à Gadi Eisenkot davantage de recommandations qu’à Benjamin Netanyahu. Toutefois, une recommandation et un vote de confiance ne sont pas la même étape. Le journal souligne qu’un mandat de formation ne garantirait pas une coalition. Netanyahu conserve ses fonctions à la tête du gouvernement sortant en attendant son remplacement. La place des partis arabes reste l’un des points centraux du débat. Leur soutien à un candidat ne signifie pas automatiquement leur participation au futur cabinet.

Le traitement de Marco Rubio illustre, par ailleurs, l’importance de suivre les mises à jour. La une d’Al Liwaa du 6 novembre évoque des informations sur un possible départ du secrétaire d’État américain. La manchette d’Ad Diyar mise en ligne la veille reprend également cette hypothèse. Or, Ad Diyar publie le 6 novembre à 7 h 48 un démenti de Rubio. Le journal rapporte ses déclarations au New York Times : il prévoit de travailler avec Donald Trump jusqu’à la fin du mandat. Il ne faut donc pas présenter son départ comme acquis. Les changements supposés de l’équipe américaine ne peuvent servir de base certaine à une lecture du dossier libanais.

Économie : les déposants restent au cœur de la bataille de confiance

Dans Al Joumhouria du 6 novembre 2026, Fadi Abboud critique la gestion de la crise bancaire. Il demande un examen des comptes de chaque établissement. Son objectif est de distinguer les sommes conservées par les banques de celles transférées à la Banque du Liban. Il conteste aussi la manière de classer les dépôts dans les projets de règlement. L’auteur propose notamment de mobiliser l’or et certains actifs pour restituer les fonds. Il s’agit de ses propositions, et non d’une décision de vente ou d’une mesure adoptée. Sa tribune réclame également un contrôle des transferts intervenus après octobre 2019. Les accusations qu’elle contient relèvent du débat public exposé par son auteur. Elles ne doivent pas être transformées en jugements judiciaires.

Al Liwaa du 6 novembre rapporte une autre réponse à la crise de confiance. À la dix-septième conférence du Bosphore, Yassine Jaber a transmis le message de Joseph Aoun. Le texte lie la stabilité à la souveraineté, aux réformes et à la reconstruction. Il cite la restructuration bancaire, les droits des déposants et la modernisation fiscale et douanière. La numérisation des services est présentée comme un moyen de réduire les possibilités de corruption. Le message insiste aussi sur les emplois et l’investissement. Il juge le relèvement à la capacité des habitants de rester au pays et de préparer leur avenir. Aucune enveloppe nouvelle ni calendrier de restitution des dépôts n’est annoncé dans cet article. La différence entre une orientation politique et son exécution reste donc essentielle à la lecture de ces pages économiques.

Justice : Dahr el-Baïdar avance, sans jugement sur le fond

Al-Araby Al-Jadeed, dans l’article repris par la NNA le 6 novembre 2026, rapporte deux mandats de détention dans l’affaire des explosifs de Dahr el-Baïdar. La décision a été prise le jeudi 5 novembre. Elle concerne Ali Al-Kurdi et Haïtham Amhaz, interrogés par la juge Ghada Abou Alwan. Une prochaine audience est fixée au 17 novembre. Cette étape relève de l’instruction. Elle ne constitue pas une condamnation. La distinction de dates est importante : le compte rendu appartient à la presse du vendredi, mais l’acte judiciaire remonte à la veille. Les réactions politiques et diplomatiques qui l’accompagnent n’en modifient pas la nature procédurale.

Ad Diyar du 6 novembre 2026 publie, sous la signature de Roger Abou Fadel, des informations sur de nouvelles menaces visant le procureur Sami Sader. Le quotidien les situe dans le contexte d’opérations contre les réseaux de drogue au Mont-Liban. Il affirme qu’elles proviennent de numéros étrangers. Il présente aussi un bilan d’arrestations et de recherches. Ces éléments sont attribués au journal, qui ne cite pas de décision judiciaire établissant l’identité des auteurs des menaces. Le sujet porte sur la sécurité du magistrat et le travail des services. Il ne permet pas d’imputer ces actes à une personne précise. Les deux dossiers mettent ainsi en évidence des enjeux différents : la poursuite d’une instruction sensible et la protection des acteurs de la justice.

Société : médicaments locaux et services à la diaspora

Al Liwaa du 6 novembre 2026 consacre un compte rendu au lancement de la campagne en faveur du médicament libanais. L’événement s’est tenu la veille au Musée national. Nehmat Aoun y défend une stratégie durable, associant les pouvoirs publics, les fabricants, les universités et les établissements de santé. Elle demande que le soutien aux produits locaux reste lié à la qualité et à la sécurité. Le ministre de la Santé, Rakan Nassereddine, décrit une industrie en développement. Il met en avant la nécessité d’un laboratoire de référence et d’une agence nationale du médicament. Ces déclarations expriment les priorités des intervenants. Elles ne dispensent pas d’une évaluation propre à chaque produit. Le compte rendu ne fournit pas de nouvelle mesure chiffrée de la part de marché nationale.

Dans Al Sharq du 6 novembre, Hassan Choucair signe une tribune sur les liens avec les Libanais de l’étranger. Le directeur général de la Sûreté générale insiste sur les services consulaires. Il évoque l’accès aux passeports biométriques et la réduction des déplacements nécessaires aux démarches. Il souhaite une extension des services, avec les contrôles requis pour protéger l’identité des demandeurs. Son texte associe la relation à la diaspora à des améliorations administratives concrètes. Il n’en détaille pas les conditions dans chaque pays. Pour les usagers, les procédures applicables restent donc celles communiquées par la représentation compétente.

Culture : écrire la mémoire et penser les mutations

Les pages culturelles d’Al Liwaa du 6 novembre 2026 donnent la parole à Mostafa Atiya Gomaa. L’entretien porte sur le rapport entre le roman et l’histoire. Le chercheur distingue la liberté de l’imagination littéraire du respect des faits établis. Il décrit la manière dont les formes narratives héritées nourrissent le roman moderne. La mémoire n’y apparaît pas comme un simple décor. Elle fournit des personnages, des tensions et des manières de raconter. L’entretien propose aussi de rendre visibles les références utilisées dans les œuvres historiques.

Un complément publié par Al Liwaa le 5 novembre s’intéresse à Amin Maalouf. Amer Halwani revient sur son entretien télévisé du 28 octobre, autour du Siècle de notre métamorphose. Il expose l’écart entre les progrès scientifiques et la capacité collective à les orienter. L’intelligence artificielle et les biotechnologies occupent une place importante dans cette lecture. L’article met en regard leurs promesses et les risques sociaux ou politiques qu’elles peuvent faire surgir. Il ne s’agit pas d’une nouvelle intervention de Maalouf le 6 novembre. Dans Al Joumhouria du 6 novembre, Nesrine Ballout consacre enfin une lecture critique à Anne Carson. Elle insiste sur les liens entre poésie, pensée et pluralité du sens. Ces pages offrent ainsi des regards distincts sur la mémoire, la création et les mutations du monde.

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