Sud-Liban : dynamitage à Qantara, tirs à Khiam

L’agence officielle libanaise a rapporté vendredi 6 novembre au matin une opération de dynamitage menée par l’armée israélienne à Qantara ainsi que des tirs de mitrailleuses à Khiam. Les deux dépêches ne précisent pas les cibles et ne donnent aucun bilan humain ou matériel. Ces informations restent attribuées à la NNA, sans confirmation indépendante obtenue. L’absence de bilan publié ne permet pas de conclure à l’absence de victimes ou de dommages dans les deux localités du sud du Liban.

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L’Agence nationale d’information libanaise (NNA) a signalé, vendredi 6 novembre au matin, une opération de dynamitage menée par l’armée israélienne à Qantara. Elle rapporte également des tirs de mitrailleuses à Khiam, dans le sud du Liban.

Un dynamitage signalé à Qantara

La dépêche consacrée à Qantara indique que les forces israéliennes ont effectué une opération de dynamitage dans la localité. Elle ne précise pas le bâtiment, l’installation ou le site concerné. Aucun bilan humain ni relevé des dégâts n’y figure.

Des tirs de mitrailleuses à Khiam

Dans une autre brève publiée vendredi matin, la NNA décrit une vaste opération de tirs de mitrailleuses menée par les forces israéliennes dans Khiam. Elle n’en précise ni la cible ni la durée.

Ces informations reposent sur les deux dépêches de l’agence officielle. Elles n’ont pas été confirmées de manière indépendante. L’absence de bilan dans ces premières brèves ne permet pas de conclure à l’absence de victimes ou de dommages.

Khiam vue depuis Marjayoun, photographie d’archives. Crédit : François el Bacha pour Libnanews.com. Cette image ne représente pas les tirs du 6 novembre 2026.

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