6 novembre 2026
Espace lecteur
Français
▶ VidéosRSS
Actualité, Information, Analyses, découverte du Patrimoine et de la Culture Libanaise, tout cela est possible sur Libnanews, le Média Citoyen du Liban
Toutes nos rubriques

L'Actualité du Liban

Sud-Liban : dynamitage à Qantara, tirs à Khiam

· 1 min de lecture · 28 vues · Mis à jour

L’agence officielle libanaise a rapporté vendredi 6 novembre au matin une opération de dynamitage menée par l’armée israélienne à Qantara ainsi que des tirs de mitrailleuses à Khiam. Les deux dépêches ne précisent pas les cibles et ne donnent aucun bilan humain ou matériel. Ces informations restent attribuées à la NNA, sans confirmation indépendante obtenue. L’absence de bilan publié ne permet pas de conclure à l’absence de victimes ou de dommages dans les deux localités du sud du Liban.

La ville de Khiam vue depuis Marjayoun. Crédit Photo: François el Bacha pour Libnanews.com
La ville de Khiam vue depuis Marjayoun. Crédit Photo: François el Bacha pour Libnanews.com
Se connecter pour enregistrer
Traduction disponible enAnglaisArabeAllemandEspagnolItalienPortugaisRusseChinois

L’Agence nationale d’information libanaise (NNA) a signalé, vendredi 6 novembre au matin, une opération de dynamitage menée par l’armée israélienne à Qantara. Elle rapporte également des tirs de mitrailleuses à Khiam, dans le sud du Liban.

Un dynamitage signalé à Qantara

La dépêche consacrée à Qantara indique que les forces israéliennes ont effectué une opération de dynamitage dans la localité. Elle ne précise pas le bâtiment, l’installation ou le site concerné. Aucun bilan humain ni relevé des dégâts n’y figure.

Des tirs de mitrailleuses à Khiam

Dans une autre brève publiée vendredi matin, la NNA décrit une vaste opération de tirs de mitrailleuses menée par les forces israéliennes dans Khiam. Elle n’en précise ni la cible ni la durée.

Ces informations reposent sur les deux dépêches de l’agence officielle. Elles n’ont pas été confirmées de manière indépendante. L’absence de bilan dans ces premières brèves ne permet pas de conclure à l’absence de victimes ou de dommages.

Khiam vue depuis Marjayoun, photographie d’archives. Crédit : François el Bacha pour Libnanews.com. Cette image ne représente pas les tirs du 6 novembre 2026.

· ·

Newsdesk Libnanews

Libnanews est un site d'informations en français sur le Liban né d'une initiative citoyenne et présent sur la toile depuis 2006. Notre site est un média citoyen basé à l’étranger, et formé uniquement de jeunes bénévoles de divers horizons politiques, œuvrant ensemble pour la promotion d’une information factuelle neutre, refusant tout financement d’un parti quelconque, pour préserver sa crédibilité dans le secteur de l’information.

Tous ses articles →

Commentaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *