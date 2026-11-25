La Fondation Hariri fermera ses établissements jeudi 26 novembre en hommage au président de l’Association des commerçants de Saïda. La municipalité appelle les commerces du centre à fermer pour les funérailles.

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La Fondation Hariri fermera jeudi 26 novembre ses bureaux, ses écoles et ses établissements sanitaires et sociaux en hommage à Ali Eid al-Charif, président de l’Association des commerçants de Saïda et de ses environs. Les lycées Rafic Hariri et Bahaaeddine Hariri figurent parmi les établissements concernés. La décision porte sur les institutions de cette fondation, pas sur l’ensemble des écoles de la ville.

Un appel à fermer dans le centre commerçant

La municipalité de Saïda, présidée par Moustapha Hijazi, a annoncé le décès soudain d’Ali al-Charif mercredi. Elle a demandé aux propriétaires de magasins et d’établissements du centre commerçant de fermer et de participer aux funérailles, relayant l’appel de l’Association des commerçants. Cet appel ne fixe pas d’horaire uniforme de fermeture et ne constitue pas un arrêté imposant l’arrêt de toutes les activités à Saïda.

Les funérailles après la prière de midi

Selon l’association, la prière funéraire doit avoir lieu à l’heure de la prière de midi à la mosquée Bahaaeddine Hariri. Le cortège passera ensuite par la place de l’Étoile, puis traversera le quartier commerçant par les rues des Wakfs, Fakhreddine et Riad el-Solh, avant de rejoindre le nouveau cimetière de Saïda, à Siroub. Il s’agit du parcours annoncé par les organisateurs, non d’un plan officiel de fermeture de la circulation.

La municipalité a rappelé le rôle joué par Ali al-Charif dans les initiatives menées avec l’association pour soutenir les commerces et relancer la fréquentation des marchés de la ville.

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