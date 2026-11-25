L’Agence spatiale européenne présente mercredi à Berlin ses premiers clichés rapprochés de Dimorphos. Elle veut mesurer les effets de l’impact de DART, qui a raccourci de 33 minutes l’orbite de cet astéroïde autour de Didymos.

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L’Agence spatiale européenne présente mercredi à Berlin ses premiers clichés rapprochés de Dimorphos. Elle veut mesurer les effets de l’impact de DART, qui a raccourci de 33 minutes l’orbite de cet astéroïde autour de Didymos.

Quatre ans après la collision volontaire de la sonde américaine DART avec Dimorphos, les scientifiques vont pouvoir examiner de près ce que l’impact a changé à la surface de l’astéroïde. L’Agence spatiale européenne (ESA) doit présenter mercredi 25 novembre, à partir de 19 h 45 à Paris et à Berlin (20 h 45 à Beyrouth), les premières images rapprochées de Dimorphos prises par sa sonde Hera. La présentation, organisée au Musée d’histoire naturelle de Berlin, sera diffusée sur ESA Web TV et sur la chaîne YouTube de l’agence.

Une orbite raccourcie de 33 minutes

Le 26 septembre 2022, la NASA a dirigé DART vers Dimorphos, un petit astéroïde d’environ 150 mètres de diamètre qui tourne autour de Didymos, un corps nettement plus grand. Avant l’essai, Dimorphos mettait près de douze heures à en faire le tour. Les observations depuis la Terre ont montré que l’impact avait réduit cette durée d’environ 33 minutes. C’est donc l’orbite de Dimorphos autour de son compagnon qui a servi à mesurer l’efficacité du choc. Le couple d’astéroïdes ne menaçait pas la Terre.

La collision a projeté des débris dans l’espace, observés depuis la Terre. Leur éjection a contribué à modifier le mouvement de Dimorphos. Pour déterminer dans quelle mesure, il faut notamment connaître la masse de l’astéroïde et comprendre comment sa structure a réagi au choc. Les premiers clichés permettront de comparer la forme et la surface de Dimorphos aux images envoyées par DART avant la collision.

Que peut mesurer Hera sur place ?

Le 11 novembre, l’ESA a indiqué que Hera avait commencé ses observations à une distance d’environ 25 à 30 kilomètres des deux astéroïdes. Leur gravité est trop faible pour que la sonde suive, à ce stade, une orbite circulaire classique comme autour de la Terre. Elle parcourt plutôt des trajectoires contrôlées autour du centre de gravité du couple, à une vitesse typique d’environ 12 centimètres par seconde.

Hera doit se rapprocher au cours des prochains mois. L’ESA prévoit de déployer au début de 2027 deux petits satellites, Milani et Juventas, pour examiner les propriétés de la surface et sonder l’intérieur de Dimorphos. Les mesures de la mission doivent aider à comprendre dans quelles conditions la méthode testée par DART pourrait fonctionner sur un autre astéroïde, dont la masse ou la structure serait différente.

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