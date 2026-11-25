Réunie pour la première fois mercredi, la commission des Églises catholiques pour le Sud veut recenser les besoins des habitants et faciliter l’acheminement de l’aide. Elle appelle à établir un accès sûr et durable entre les villages frontaliers et le reste du pays.

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Réunie pour la première fois mercredi, la commission des Églises catholiques pour le Sud veut recenser les besoins des habitants et faciliter l’acheminement de l’aide. Elle appelle à établir un accès sûr et durable entre les villages frontaliers et le reste du pays.

La commission chargée par le Conseil des patriarches et évêques catholiques du Liban de suivre la situation des villages frontaliers a tenu sa première réunion mercredi 25 novembre à Zouk Mosbeh, sous la présidence de Mgr Élias Nassar. Selon le communiqué de la commission relayé par l’Agence nationale d’information, les participants ont demandé de travailler avec les autorités à un accès sûr et durable pour les habitants, les livraisons de biens essentiels et les équipes humanitaires.

Un recensement des besoins avant de répartir l’aide

La commission veut établir un état des besoins des personnes restées dans les villages et des familles déplacées. Les diocèses, les congrégations et Caritas Liban souhaitent coordonner leurs interventions pour éviter que plusieurs organismes répondent à la même urgence tandis que d’autres besoins restent sans réponse. La santé, l’éducation et l’aide sociale font partie des domaines cités. Le communiqué n’annonce ni budget ni calendrier de mise en œuvre.

Les archevêques de Tyr Charbel Abdallah, pour l’Église maronite, et Georges Iskandar, pour l’Église grecque-melkite catholique, ont participé à la réunion, de même que le président de Caritas Liban, le père Samir Ghawi. La commission entend aussi travailler avec les institutions publiques libanaises, les organisations internationales et le Saint-Siège.

Un accès demandé, pas un passage ouvert

Les évêques lient l’accès des secours à deux besoins distincts : permettre à ceux qui vivent encore dans les villages de se déplacer et d’accéder aux services, et réunir les conditions nécessaires au retour des déplacés. La commission ne précise ni le tracé du passage demandé ni les modalités de sa sécurisation. Son appel intervient après la décision du Conseil, annoncée à l’issue de sa session du 13 novembre, de coordonner les initiatives des Églises dans les localités frontalières.

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