L’indice des prix suivi par la Réserve fédérale progresse de 3,8 % sur un an en octobre. Le PIB du troisième trimestre est révisé à 4,3 % en rythme annualisé, mais la consommation réelle marque le pas en octobre.

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L’indice des prix suivi par la Réserve fédérale progresse de 3,8 % sur un an en octobre. Le PIB du troisième trimestre est révisé à 4,3 % en rythme annualisé, mais la consommation réelle marque le pas en octobre.

L’inflation américaine a accéléré en octobre selon l’indice des prix des dépenses de consommation (PCE). Elle atteint 3,8 % sur un an, après 3,7 % en septembre, selon les chiffres publiés mercredi 25 novembre par le Bureau of Economic Analysis (BEA). Hors alimentation et énergie, la hausse annuelle passe de 3,1 % à 3,3 %. Sur un mois, les deux indices progressent de 0,3 %.

Les ménages dépensent davantage, sans acheter davantage

Les dépenses de consommation augmentent de 0,3 % en dollars courants en octobre. Une fois la hausse des prix retranchée, elles reculent toutefois de moins de 0,1 %. Le revenu disponible des ménages, après impôts, augmente de 0,8 % en valeur. Le chiffre des dépenses en dollars donne donc une image plus favorable de la consommation que celui des achats mesurés en volume.

La Réserve fédérale fixe son objectif de 2 % à partir de l’indice PCE global. Cet indice n’est pas celui des prix à la consommation (CPI), publié par un autre organisme. Ils diffèrent notamment par les dépenses couvertes et le poids donné à chaque catégorie. Le chiffre annuel de 3,8 % porte donc sur le PCE ; il ne complète pas le taux sur douze mois manquant dans la publication du CPI pour octobre.

L’investissement et la consommation relèvent l’estimation du PIB

Dans une publication distincte, le BEA chiffre la croissance réelle du troisième trimestre à 4,3 % en rythme annualisé, contre 3,4 % dans son estimation initiale et 2,2 % au deuxième trimestre. Sur les trois mois de juillet à septembre, la hausse est d’environ 1,1 % par rapport au trimestre précédent. Le taux annualisé projette ce rythme sur quatre trimestres ; il ne mesure pas la progression par rapport à l’été 2025.

La révision tient principalement à une estimation plus élevée des investissements et de la consommation. Les dépenses publiques ont également soutenu l’activité sur le trimestre, tandis que la baisse des exportations et la hausse des importations ont pesé sur le calcul du PIB. Ces données s’arrêtent en septembre : le recul des achats en volume en octobre donne un premier aperçu de la consommation au trimestre suivant. La prochaine estimation du PIB et le relevé PCE de novembre sont attendus le 23 décembre.

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