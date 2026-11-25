Au Liban, le signalement des violences domestiques ne déclenche pas automatiquement une ordonnance de protection. À l’ouverture de la campagne des Nations unies contre les violences faites aux femmes, voici comment distinguer urgence, plainte et demande de protection, et pourquoi ces démarches restent encore plus difficiles pour les personnes déplacées.

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La campagne lancée le 25 novembre par les Nations unies au Liban rappelle qu’un signalement ne met pas automatiquement une femme à l’abri. L’intervention des forces de sécurité, la plainte et l’ordonnance de protection sont des démarches distinctes. Voici ce que prévoit le droit libanais en matière de violences au sein de la famille.

En cas de danger, l’intervention passe avant le dossier

Les Forces de sécurité intérieure (FSI) affichent le 112 pour les urgences et le 1745 pour signaler les violences domestiques. Une personne en danger immédiat n’a pas à attendre de réunir des documents pour demander de l’aide. Si l’auteur présumé a accès à son téléphone, appeler depuis un appareil sûr ou par l’intermédiaire d’une personne de confiance peut éviter de l’exposer davantage.

Porter plainte et demander une protection ne reviennent pas au même

Une plainte permet de saisir les autorités des faits et peut donner lieu à une enquête sous la direction du parquet. La demande de protection, elle, vise à faire cesser ou prévenir un danger. La loi 293 de 2014, modifiée en 2020, prévoit la possibilité de saisir le juge compétent, notamment le juge des référés. La demande d’ordonnance de protection est dispensée de frais judiciaires et peut être présentée sans avocat. Cela n’empêche pas de demander conseil ou un accompagnement.

Le juge peut notamment interdire les contacts avec la personne protégée ou ordonner l’éloignement temporaire de l’auteur présumé du domicile lorsque le danger le justifie. Ces mesures varient selon la situation. Une ordonnance n’est pas rendue automatiquement à la suite d’un appel, et une mesure de protection n’est pas une déclaration de culpabilité. Si une mesure est violée ou que le danger réapparaît, il faut le signaler aux autorités ; en cas de danger immédiat, appeler le 112.

Pourquoi le déplacement complique l’accès à la justice

Les Nations unies au Liban relèvent que les personnes déplacées peuvent avoir perdu leurs papiers, être loin des services qu’elles connaissaient ou ne pas disposer de l’argent et du transport nécessaires pour effectuer les démarches. L’hébergement collectif peut aussi rendre plus difficile un appel confidentiel. Le lancement de la campagne demande donc aux autorités de renforcer l’aide juridique et les services de protection en plus d’enquêter sur les violences.

Il ne faut pas confondre le nombre de signalements avec l’ampleur réelle des violences. Une hausse des appels peut aussi signifier que le recours à l’aide est devenu plus accessible, tandis que l’absence de plainte ne dit rien, à elle seule, de la sécurité des personnes.

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