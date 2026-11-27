Le 27 novembre, les orthodoxes d’Antioche honorent saint Jacques le Persan. À Deddé, dans la Koura, la fête raconte aussi un monastère de femmes installé depuis 1956. Des vêpres aux ateliers de peinture et de broderie, les archives éclairent la dévotion au saint et les métiers qui la font vivre. L’église abrite une icône attribuée à Michel Polychronios et des œuvres plus récentes peintes par les moniales. Les archives documentent le rite, mais ne donnent pas le programme de 2026.

10

Lire l'article Stop

Le 27 novembre, le calendrier grec-orthodoxe d’Antioche fait mémoire de saint Jacques le Persan. À Deddé, dans la Koura, cette fête patronale éclaire le travail des moniales. Elles peignent des icônes et brodent des ornements liturgiques à côté d’une église qui conserve des images de plusieurs époques.

Dans l’église de Deddé, l’icône du saint se trouve près de l’iconostase. Cette cloison d’images sépare la nef du sanctuaire. À proximité, le monastère conserve des reliques attribuées à Jacques le Persan. La notice diocésaine rattache l’icône de saint Jacques au peintre Michel Polychronios, qu’elle situe à Tripoli entre 1816 et 1825. De petites images des saints et des fêtes de l’année liturgique sont accrochées aux murs. D’autres, plus récentes, portent la marque des moniales.

Saint Jacques le Persan, de l’office à l’iconostase

Le calendrier antiochien fixe au 27 novembre la mémoire de ce martyr de la Perse ancienne. Le récit transmis par l’Église en fait un proche du souverain perse. Jacques aurait d’abord renoncé à sa foi pour garder sa place à la cour, avant de la professer de nouveau. Son culte a voyagé bien au-delà de la Perse. Le patriarcat relève que des églises et des monastères du nord du Liban l’ont choisi comme patron.

À Deddé, la fête coïncide aussi avec un souvenir propre au monastère. En 1964, les sœurs sont allées en pèlerinage à Jérusalem, où elles ont vénéré les reliques du saint. Par l’intermédiaire du patriarche d’Antioche, elles en ont demandé une partie au patriarcat de Jérusalem. Deux ans plus tard, le matin de la fête, le monastère les a reçues en procession. L’éparchie situe le reliquaire devant l’iconostase, à côté de l’image du saint.

Les archives permettent de savoir comment la fête a été célébrée, sans présumer du déroulement cette année. Un bulletin de l’éparchie de Tripoli publié en décembre 2009 rapporte des vêpres avec la bénédiction de cinq pains, du blé, du vin et de l’huile. Trois novices ont reçu l’habit monastique lors de cet office. L’éparchie de Zahlé conserve, de son côté, la trace d’une liturgie de la fête célébrée à Deddé le 27 novembre 2025. Cette année, le 27 novembre tombe un vendredi. Les annonces consultées ne précisent pas le programme de la fête à Deddé.

Le retour d’une communauté, pas la fondation d’un monastère

La présence des moniales remonte au 9 mars 1956. Le groupe, conduit par mère Salam, avait vécu auparavant à Furn el-Chebbak, puis au monastère Saint-Georges de Deir el-Harf. Le métropolite de Tripoli lui a proposé de s’établir à Deddé, après les réparations nécessaires pour rendre les lieux habitables. Saint-Michel jouxte Saint-Jacques. Les deux églises font partie du bâtiment ancien où les sœurs se sont installées.

Cette date marque l’arrivée de la communauté féminine, non la naissance du monastère. Les incendies ont fait disparaître une partie des archives, et l’éparchie ne donne pas de date de fondation certaine. Elle cite en revanche une dédicace de 1712 en marge d’un livre de sermons imprimé à Alep. L’inscription destine l’ouvrage au monastère de Saint-Jacques, hors de Tripoli.

Des icônes et des vêtements pour les églises

Le travail des moniales se lit dans l’organisation même des bâtiments. Dans l’aile dite de Nazareth, inaugurée en 2001, un étage abrite les ateliers de peinture, de couture et de broderie. Les sœurs y fabriquent notamment des ornements pour le culte. L’éparchie décrit aussi leur travail de traduction et de collecte de textes spirituels. La bibliothèque se trouve dans une autre aile, celle de la Samaritaine, inaugurée en 1986.

En juin 2019, lors d’une prière commune dans l’église avec le patriarche Irénée de Serbie, le métropolite de Tripoli a rappelé la place de Deddé parmi les premiers foyers du renouveau monastique orthodoxe contemporain. Les ateliers en sont un aspect concret. L’éparchie décrit le travail manuel comme une manière de gagner sa vie et d’aider d’autres personnes, mais aussi de soutenir l’attention pendant la prière.

Les petites icônes de l’église gardent, elles aussi, la trace d’un travail en série. Selon une tradition consignée par l’éparchie, un homme originaire d’El-Mina avait promis d’offrir 365 images pour les fêtes et les saints de l’année. L’auteur des panneaux n’est pas identifié. La notice n’en recense plus que 94 après des guerres et des pillages, sans dater cet inventaire. Elle signale aussi des icônes peintes par les sœurs, présentes dans la même église que ces panneaux anciens.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews