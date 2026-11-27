Le Sénat a voté le passage de 20 à 40 euros par habitant du plafond de la taxe spéciale d’équipement des établissements publics fonciers locaux. Ce n’est ni une hausse automatique, ni une loi en vigueur.

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En examinant le budget 2027 mercredi 25 novembre, le Sénat a voté le passage de 20 à 40 euros par habitant du plafond servant à calculer les ressources fiscales des établissements publics fonciers locaux et de l’office foncier de Corse. Ce montant fixe une limite pour l’établissement, pas une somme que chaque habitant devrait payer.

La taxe spéciale d’équipement, ou TSE, existe déjà. Elle permet à ces organismes d’acquérir des terrains et des immeubles pour le compte des collectivités. L’amendement défendu par le sénateur Franck Dhersin relève le plafond de ressources et élargit leur usage : la taxe pourrait contribuer à l’ensemble des missions de ces établissements, et plus seulement aux acquisitions foncières et immobilières.

Les 40 euros ne sont pas une facture individuelle

Le plafond est calculé d’après la population totale du périmètre de l’établissement. Pour un périmètre de 100 000 habitants, la limite passerait de 2 à 4 millions d’euros. Elle porte sur le produit annuel de la taxe augmenté de certaines compensations de l’État, et non sur le seul montant à répartir entre les contribuables. L’établissement foncier arrête le produit de la taxe chaque année.

Le produit est réparti entre les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties, de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et de la cotisation foncière des entreprises, dans les communes où l’établissement est compétent. Même si la disposition est conservée dans la loi de finances, le relèvement du plafond ne fixera donc ni un taux national ni une augmentation identique pour tous les avis d’imposition.

L’érosion du littoral au cœur du débat

Les auteurs de l’amendement reprennent une proposition du Comité national du trait de côte. Ils veulent donner davantage de moyens aux établissements dans les territoires qui doivent adapter leur urbanisme au recul du littoral. L’érosion côtière n’entre pas, en tant que telle, dans le champ des risques ouvrant droit au financement de ces actions par le fonds Barnier, rappellent-ils dans leur texte.

La rapporteure générale du Sénat, Christine Lavarde, a contesté le recours à la fiscalité locale et relevé que la rédaction s’étendait au-delà de l’érosion. Le gouvernement a également donné un avis défavorable. Le Sénat a adopté en première lecture quatre amendements identiques. Le plafond de 20 euros inscrit dans le code général des impôts reste applicable tant que le relèvement n’a pas été inscrit dans une loi entrée en vigueur.

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