Thales a ouvert des négociations exclusives pour acquérir 51,6 % du spécialiste français des lasers Lumibird. Le projet valorise son activité photonique à environ 440 millions d’euros. La vente de la division médicale et les autorisations réglementaires conditionnent l’opération. Une offre sur les actions restantes ne viendrait que dans un second temps.

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Thales a annoncé vendredi 27 novembre des négociations exclusives pour acquérir 51,6 % du capital de Lumibird. Le groupe vise le bloc détenu par des sociétés contrôlées par le PDG du fabricant français de lasers, Marc Le Flohic. La transaction n’est pas signée et dépend notamment de la vente de la division médicale de Lumibird.

Ce que recouvrent les 30,10 euros par action

Le prix de référence annoncé est de 30,10 euros par action, dont 11,34 euros correspondent à une distribution exceptionnelle attendue après la cession de la branche médicale. Les 30,10 euros ne sont donc pas le prix que Thales verserait intégralement au vendeur du bloc après détachement de cette distribution. Thales calcule une prime de 24,7 % sur le cours moyen pondéré par les volumes du mois précédant l’annonce, et non sur le dernier cours de clôture.

Le communiqué prévoit des compléments pouvant atteindre 2,56 euros, pour l’essentiel liés à la vente de l’activité médicale. Ils dépendent de conditions qui ne sont pas encore remplies. Le total de 32,66 euros correspond donc au scénario de versement intégral, pas à un montant garanti. Les quelque 440 millions d’euros cités par Thales désignent la valeur d’entreprise de la seule activité photonique, après la distribution prévue, et non le prix du bloc de 51,6 %.

Pourquoi Thales vise la photonique

Lumibird, dont le siège est à Lannion, est issu du rapprochement de Keopsys et Quantel en 2017. Sa division photonique fournit des composants et des systèmes laser à des clients dans l’industrie, la recherche, l’environnement, le spatial et la défense. Thales met en avant la possibilité de rapprocher la fabrication de ces composants de ses activités d’intégration, pour réduire sa dépendance à des fournisseurs tiers.

Le communiqué indique que Lumibird continuerait à servir d’autres intégrateurs. Il s’agit de la position annoncée par les entreprises, pas d’un engagement imposé par une autorité de concurrence. La division photonique affiche une croissance organique de 14,9 % du chiffre d’affaires sur les neuf premiers mois de 2026, selon les chiffres communiqués. Le chiffre d’affaires consolidé du groupe, qui inclut le médical, a progressé de 8,8 % en données publiées sur la même période.

Une offre sur le solde, si le bloc est acquis

Thales vise une réalisation au plus tard à la fin du deuxième trimestre 2027. Les groupes doivent d’abord consulter les représentants du personnel. La vente de la division médicale, le versement de la distribution et les autorisations réglementaires précèdent également la finalisation. Le conseil d’administration de Lumibird a accueilli favorablement le projet ; son avis motivé doit suivre le rapport de l’expert indépendant Finexsi.

Si l’achat de la participation majoritaire aboutit, Thales prévoit de déposer auprès de l’Autorité des marchés financiers une offre simplifiée sur les actions restantes aux mêmes conditions. Un retrait de la cote n’interviendrait que si les conditions légales sont réunies. Au 27 novembre, l’annonce porte sur l’ouverture de négociations exclusives : l’offre publique n’a pas été déposée.

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