Marco Rubio et Fayçal ben Farhane ont discuté du Liban au téléphone. Washington a insisté sur le désarmement du Hezbollah, tandis que Riyad a mis en avant la stabilité régionale. Des sources américaines évoquent un déplacement de l’émissaire saoudien à Washington et un soutien économique, sans annonce de financement précis.

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Le secrétaire d’État américain Marco Rubio et le ministre saoudien des Affaires étrangères, Fayçal ben Farhane, ont discuté du Liban cette semaine. Washington rattache l’échange au désarmement du Hezbollah. Riyad met l’accent sur les efforts de stabilisation régionale. Aucun des deux comptes rendus publics n’annonce de financement pour le Liban.

Deux comptes rendus, des priorités formulées différemment

Dans le compte rendu relayé par l’ambassade américaine à Beyrouth, Rubio insiste sur le désarmement du Hezbollah dans le cadre tripartite entre les États-Unis, le Liban et Israël annoncé le 26 juin. L’agence officielle saoudienne, dans sa dépêche du 25 novembre, indique que les ministres ont évoqué les efforts en faveur de la paix et de la sécurité au Liban et au Soudan. Elle ne détaille pas le volet des armes au Liban.

L’appel ne portait pas seulement sur Beyrouth. Les deux ministres ont condamné les attaques des Houthis visant des infrastructures civiles et énergétiques saoudiennes. Ils ont aussi défendu la liberté de navigation dans les détroits d’Ormuz et de Bab el-Mandeb. Les comptes rendus n’annoncent ni nouvel accord entre Riyad et Washington sur le dossier libanais, ni calendrier destiné au gouvernement libanais.

Un déplacement de l’émissaire saoudien évoqué

Des sources américaines non identifiées ont indiqué jeudi 26 novembre que le prince Yazid ben Farhane, conseiller du ministre saoudien chargé du dossier libanais, devait se rendre à Washington dans le cadre de cette concertation. Elles évoquent aussi une mobilisation internationale dans les prochaines semaines pour soutenir le Liban et son économie. Aucun des communiqués consultés ne précise la date du déplacement, ses interlocuteurs ou la forme que prendrait cette initiative.

Cette démarche, si elle se confirme, s’ajouterait aux échanges directs entre Riyad et Beyrouth. En septembre, à New York, le Premier ministre Nawaf Salam s’est entretenu avec Fayçal ben Farhane en présence de Yazid ben Farhane. Selon le Grand Sérail, les deux parties avaient alors convenu de travailler à la relance de la commission mixte saoudo-libanaise, notamment pour la coopération économique et commerciale. En octobre, Salam et l’ambassadeur saoudien ont examiné les étapes de cette relance.

Ce cadre bilatéral existe déjà. Il ne donne pas de contenu financier à l’initiative évoquée jeudi. Au matin du 27 novembre, aucun montant, bailleur, calendrier ou mécanisme de versement n’avait été annoncé au titre de ces échanges.

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