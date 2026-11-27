Les journaux du 27 novembre 2026 examinent les désaccords sur l’après-FINUL, les frappes dans la Békaa occidentale et les positions de Nabih Berri et du mouvement Amal. Ils reviennent aussi sur les factures impayées à Électricité du Liban, les saisies dans l’affaire Riad Salamé, les retraits bancaires et les écoles touchées par la guerre. Les pages culturelles suivent les hommages à Ziad Rahbani, tandis que le Liban prépare plusieurs rendez-vous asiatiques de judo en décembre.

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À la une : le retrait de la FINUL et la bataille sur ce qui suivra

Al Joumhouriya, Al Sharq et An Nahar du 27 novembre 2026 placent la fin du mandat de la FINUL au centre de leurs pages libanaises. Al Joumhouriya détaille une piste française pour échelonner le retrait et éviter une rupture de la présence internationale au Sud. An Nahar insiste sur l’opposition israélienne au déploiement d’une force française après la mission. Al Binaa rapporte des échanges entre Paris et Washington, mais souligne que la composition, les prérogatives et la durée d’une éventuelle mission restent à préciser.

Le débat recouvre trois dossiers différents. Le mandat de la FINUL arrive à expiration le 31 décembre 2026. Le retrait de ses effectifs doit ensuite s’organiser. Une force qui lui succéderait aurait besoin d’un cadre distinct. Al Quds Al Arabi du 27 novembre présente ces négociations comme un désaccord sur le déploiement de l’après-FINUL, et non comme un vote déjà acquis au Conseil de sécurité. Nidaa Al Watan rapporte l’incertitude à Beyrouth sur un accord entre les capitales concernées. Les journaux ne produisent aucun texte adopté qui instituerait une nouvelle force.

Ad Diyar et Al Akhbar du 27 novembre relient ces discussions aux frappes israéliennes de jeudi soir dans le secteur d’Aïn el-Tineh, dans la Békaa occidentale. Al Akhbar y voit une tentative israélienne d’élargir à nouveau le périmètre de ses interventions. Al Liwaa rapporte aussi des frappes et des tirs dans plusieurs localités du Sud, dont un bâtiment détruit à Haris. Le signalement des frappes, l’identité des cibles revendiquée par l’armée israélienne et l’interprétation de leur objectif politique relèvent de trois niveaux de vérification différents.

Politique libanaise : l’autorité de l’État et le sort des villages du Sud

Al Binaa et Al Sharq du 27 novembre rapportent que le mouvement Amal refuse de modifier la résolution 1701 pour y greffer un nouvel accord. Al Akhbar rapproche cette position du refus exprimé auparavant par le Hezbollah à l’égard d’une force qui ne serait pas placée sous l’autorité des Nations unies. Al Joumhouriya distingue les discussions sur le mandat, les débats au sein du gouvernement et la relation entre les deux formations chiites. Une déclaration de parti n’équivaut pas à une décision gouvernementale sur la formule à proposer à l’ONU.

Dans An Nahar du 27 novembre, les pages politiques reviennent sur les tensions autour du monopole des armes et sur l’interprétation des engagements de cessez-le-feu. Le quotidien examine également la relation des partis avec les municipalités, les syndicats et les collectifs qui se mobilisent. Ces analyses éclairent les moyens de pression dont disposent les formations politiques ; elles n’établissent pas que toutes les revendications des chauffeurs ou des habitants répondent à une consigne partisane.

Déclarations politiques : les oliviers du Sud et la réforme de l’État

Ad Diyar, Al Quds Al Arabi et Al Binaa du 27 novembre rapportent les déclarations de Joseph Aoun, de Nabih Berri et de Nawaf Salam autour de l’olivier. Berri qualifie l’arrachage d’oliviers dans le Sud de crime de guerre. Il s’agit de la qualification publique du président du Parlement, pas d’une constatation judiciaire. Aoun présente la protection de ces arbres comme une responsabilité nationale. Pour suivre la portée concrète de ces propos, il faudra distinguer les arbres détruits ou arrachés, les pertes de récolte et les parcelles auxquelles leurs exploitants ne peuvent plus accéder.

Al Sharq et Al Liwaa rendent compte, le même jour, de l’intervention de Nawaf Salam au lancement d’un référentiel pour décrire les postes et les compétences de la fonction publique. Le Premier ministre présente le référentiel comme une étape de la réforme administrative. L’annonce porte sur la façon de définir les métiers et les qualifications attendues. Elle ne décide à elle seule ni de nouveaux recrutements ni d’une hausse des rémunérations.

Diplomatie : soutien à l’armée et coopération avec les Émirats

Al Joumhouriya du 27 novembre met en avant la coopération frontalière entre le Liban et le Royaume-Uni. Le chiffre de 85 tours est présenté dans le cadre de cette coopération. Il ne correspond pas à l’annonce de 85 nouvelles installations. Une déclaration distincte des ambassades britannique, américaine, australienne, canadienne et japonaise a rappelé, le 25 novembre, que l’État libanais devait avoir seul la prérogative de décider de la guerre et de la paix. Elle ne décrit pas un mandat destiné à remplacer la FINUL.

An Nahar et son édition internationale du 27 novembre documentent les visites de délégations émiraties à Beyrouth. Al Sharq distingue les rencontres sur la modernisation des services publics de celles consacrées à l’électricité. Le quotidien rapporte aussi la signature d’un protocole avec les Pays-Bas portant sur de futurs projets et la remise à l’ambassadeur du Qatar d’une proposition du Courant patriotique libre sur la présence internationale au Sud. Ces démarches n’ont ni la même portée ni le même état d’avancement : remettre une proposition de force n’est pas obtenir un engagement de déploiement.

Économie : qui paie les factures publiques et comment les dépôts sont remboursés

Ad Diyar, Al Binaa et Al Sharq du 27 novembre rendent compte de l’examen du budget de fonctionnement du ministère de l’Énergie par la commission des Finances. Son président, Ibrahim Kanaan, demande des comptes audités sur Électricité du Liban. Ad Diyar lui attribue un montant de 421 millions de dollars pour les factures accumulées et les exonérations évoquées lors de la discussion. Ce périmètre précis importe : ce chiffre ne représente ni toutes les dettes d’EDL ni le coût annuel de l’électricité. Il faut également distinguer ce stock du crédit supplémentaire discuté pour régler une partie des créances sur les établissements publics.

Al Akhbar du 27 novembre avance, dans un dossier distinct, le chiffre de 100 millions de dollars par mois pour les banques dans le cadre de retraits sur les anciens dépôts. Le journal décrit un traitement des dépôts à des taux de change différents et critique les pertes qui en résultent pour les épargnants. Le montant avancé dans ses colonnes doit être comparé aux circulaires de la Banque du Liban et aux versements réels. Il ne suffit pas pour calculer le taux de remboursement d’un compte, qui dépend notamment du dispositif applicable et de la monnaie dans laquelle le retrait intervient.

Ad Diyar publie, le 27 novembre, deux éclairages sur les prix alimentaires. Le directeur général du ministère de l’Économie, Mohammad Abou Haidar, fait état de 21 114 contrôles, de 1 119 procès-verbaux et de 983 transmissions à la justice. Ces nombres distinguent l’inspection, le constat d’une infraction et le renvoi du dossier. Le ministère précise que les transmissions comprennent aussi des procès-verbaux de périodes antérieures : on ne peut donc en déduire la part des nouveaux constats déjà transmis. Un responsable agricole, Ibrahim Tarshishi, évoque des pertes dues au gel. Son estimation ne peut être étendue à l’ensemble de l’agriculture libanaise sans connaître les cultures et les zones retenues. Le même journal donne la parole à Bechara Asmar sur l’échec des dernières discussions salariales. Al Sharq traite, séparément, des annonces du ministre Fayez Rassamny sur les ports et de la desserte aérienne Beyrouth–Erbil. Une fréquence annoncée par une compagnie doit encore être contrôlée dans ses horaires de vente avant de servir d’information pratique.

Nidaa Al Watan du 27 novembre revient sur la rencontre entre les organisations économiques, la Banque mondiale et la Société financière internationale au sujet du financement du secteur privé. Al Sharq Al Awsat, à la même date, traite des projets de droits de douane américains liés aux accusations de surcapacités et de l’effet possible des restrictions sur les puces pour les centres de données asiatiques. Dans les deux cas, le calendrier de consultation et les conditions d’application importent davantage que les seuls montants annoncés.

Justice : les saisies dans l’affaire Salamé et la procédure devant le tribunal militaire

Al Liwaa du 27 novembre rapporte que la justice française a confirmé des saisies d’actifs à l’étranger dans une enquête visant notamment l’ancien gouverneur de la Banque du Liban, Riad Salamé. La décision porte sur le maintien de mesures conservatoires. Elle n’établit ni culpabilité, ni confiscation définitive, ni restitution à l’État libanais. Le détail des avoirs doit être rapporté au périmètre exact de la décision et non additionné aux montants d’autres procédures.

An Nahar et Al Sharq Al Awsat du 27 novembre reviennent sur l’enquête concernant cinq personnes arrêtées dans le nord du Liban. An Nahar rapporte que des sources judiciaires contestent la version d’une activité de scoutisme et démentent les accusations d’intervention américaine. Ces affirmations restent attribuées. Al Sharq et Al Liwaa traitent d’une procédure différente, concernant Ahmad Al-Assir et les événements d’Abra : l’audience a été renvoyée après l’absence du prévenu. Al Akhbar fait état d’une demande de mise en liberté présentée par la défense. Cette demande et le renvoi ne signifient pas qu’une libération a été ordonnée.

Société : la guerre continue d’interrompre les soins et l’école

An Nahar et An Nahar International du 27 novembre consacrent quatre pages en grande partie communes à l’éducation en temps de guerre. Leurs dossiers suivent les interruptions de cours et les déplacements des élèves au Liban, en Syrie, à Gaza et en Irak. Les articles sur le Liban distinguent le fonctionnement des écoles qui accueillent des déplacés, la situation des élèves palestiniens et syriens et le besoin d’accompagnement psychosocial. Réinscrire un élève, lui assurer un trajet et maintenir son assiduité sur un trimestre sont trois résultats différents. Les pages communes des deux éditions ne constituent pas des confirmations indépendantes.

Al Akhbar du 27 novembre revient sur le travail de Médecins Sans Frontières dans le Sud. Le rapport de l’organisation, publié le 24 novembre, documente des attaques affectant les civils et les services de santé, ainsi que des retards dans l’accès aux soins. Selon MSF, une frappe à proximité de l’hôpital Jabal Amel, à Tyr, a blessé 127 personnes le 1er juin, dont 39 professionnels de santé. Al Quds Al Arabi du 27 novembre consacre aussi un article à la méningite chez les enfants à Gaza. Les données de ces deux dossiers portent sur des périodes, des régions et des phénomènes distincts.

International : de l’attaque au Koweït aux négociations européennes

Al Quds Al Arabi, Al Sharq Al Awsat et Al Liwaa du 27 novembre rapportent la mort de deux ressortissants italiens après une attaque au Koweït. Le Koweït en attribue la responsabilité à l’Iran, qui la dément. Dans le détroit d’Ormuz, Al Sharq Al Awsat rapporte en parallèle des revendications iraniennes concernant des pétroliers. Les revendications doivent être rapprochées, navire par navire, des avis maritimes. L’alerte du centre britannique UKMTO sur un pétrolier touché le 25 novembre au large de Khasab ne détermine ni l’origine ni la nature précise du projectile signalé.

Al Quds Al Arabi et Al Sharq Al Awsat traitent aussi de l’escalade entre le pouvoir saoudien et les Houthis autour de Jazan, de la situation à Gaza et des tensions entre Bagdad et Erbil. Les autorités irakiennes cherchent une issue au différend sur la contrebande de pétrole et le contrôle des passages. Les articles d’Al Binaa du 27 novembre reviennent sur le rôle de la médiation judiciaire. Les accusations relatives au trafic ne permettent pas de présumer de la responsabilité d’un groupe ethnique ni de chaque administration locale.

Dans leurs pages européennes, Al Sharq Al Awsat et Al Quds Al Arabi du 27 novembre suivent les discussions sur le budget de l’Union pour 2028–2034 et le financement de l’Ukraine. La proposition d’aide supplémentaire pour 2027 est distincte du prêt déjà mis en place pour 2026 et 2027. Les deux quotidiens reviennent aussi sur la baisse du solde migratoire britannique. Ce solde correspond à la différence entre les entrées et les sorties ; il ne mesure à lui seul ni les nouvelles demandes d’asile ni l’ampleur de l’immigration irrégulière.

Culture et personnalités : Ziad Rahbani, les enfants déplacés et Fairouz

Al Akhbar du 27 novembre suit le travail du plasticien Abdel Kadiri avec des enfants déplacés. Le journal décrit des séances de dessin et le passage de cette expérience à un projet artistique. Il consacre aussi une page à un hommage à Ziad Rahbani à Sanayeh. Al Quds Al Arabi rapporte, à la même date, l’initiative liée à une statue du musicien dans le jardin de la Bibliothèque nationale et revient sur la circulation du cinéma indépendant, de Beyrouth vers Tripoli, Saïda et Rayak, dans le cadre du projet de Metropolis.

Dans les pages artistiques d’Al Sharq du 27 novembre, Najwa Karam, Elissa et Nancy Ajram figurent parmi les artistes ayant salué l’anniversaire de Fairouz. An Nahar et son édition internationale publient un entretien avec Denis Ménochet et Reda Kateb sur le cinéma et la représentation de la menace nucléaire. Nidaa Al Watan consacre ses pages culturelles à la littérature et Ad Diyar revient sur une traduction française du Grand Commentaire d’Averroès. Ces articles ouvrent des pistes distinctes : portraits, lecture ou sorties, sans confondre les hommages déjà rendus avec les prochains rendez-vous.

Sport : le Liban prépare ses compétitions asiatiques de judo

Nidaa Al Watan du 27 novembre présente trois compétitions de judo prévues du 2 au 6 décembre, au collège Champville, à Dik el-Mehdi. Le calendrier international distingue la coupe des cadets, celle des juniors et le championnat asiatique des moins de 23 ans. Al Liwaa revient sur le match de qualification entre le Liban et le Japon en basket et sur la suite du calendrier. Dans leurs pages internationales, Al Joumhouriya, Al Quds Al Arabi et Al Sharq Al Awsat couvrent les compétitions européennes de football, le tennis et la préparation des rencontres du week-end. Les compétitions à venir au Liban méritent un traitement pratique distinct des résultats.

Technologie : intelligence artificielle à l’université, dans l’administration et à l’hôpital

Al Sharq et An Nahar du 27 novembre décrivent des initiatives de coopération libano-émiratie dans l’intelligence artificielle et l’innovation publique. Al Sharq évoque notamment un programme de formation et un concours pour les étudiants. Il reste à distinguer le nombre annoncé de personnes visées, la durée des formations et les critères du concours. Al Joumhouriya consacre sa page santé aux systèmes d’alerte qui signalent une dégradation des paramètres d’un patient. Son débat sur la conduite assistée, dans les pages technologiques, soulève la même question de validation : que mesure le système et dans quelles conditions le résultat est-il fiable ? Les deux éditions d’An Nahar évoquent aussi la place de l’IA dans la recherche mathématique. Une piste proposée par un outil et une démonstration vérifiée relèvent de deux étapes différentes.

Corpus du 27 novembre 2026 : Ad Diyar, Al Akhbar, Al Binaa, Al Joumhouriya, Al Liwaa, Al Quds Al Arabi, Al Sharq Al Awsat, Al Sharq, An Nahar International, An Nahar et Nidaa Al Watan. Les onze fichiers totalisent 141 pages PDF, dont des doubles pages. Les contenus communs des deux éditions d’An Nahar ont été rapprochés avant synthèse.

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