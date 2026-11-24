À Washington, le Qatar et les États-Unis ont signé deux textes de coopération le 23 novembre, sur le traitement des minerais critiques et sur l’intelligence artificielle. Le dialogue stratégique a aussi porté sur la région et Ormuz. Aucun nouveau financement industriel ni reprise des négociations avec l’Iran ne sont annoncés.

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Le Qatar et les États-Unis ont signé lundi 23 novembre à Washington deux textes de coopération, l’un sur le traitement des minerais critiques, l’autre sur l’intelligence artificielle. Le premier vise à diversifier les chaînes d’approvisionnement. Les deux gouvernements n’ont annoncé ni usine, ni montant de financement, ni calendrier de mise en œuvre.

Les minerais critiques, du traitement aux chaînes d’approvisionnement

Le secrétaire d’État américain Marco Rubio et le premier ministre qatari Mohammed ben Abdelrahmane Al Thani ont coprésidé la huitième session du dialogue stratégique entre les deux pays. Selon le compte rendu officiel qatari, les deux parties ont signé un mémorandum sur le traitement des minerais critiques. Le communiqué conjoint présente cette signature comme un moyen de rapprocher leurs stratégies et de rendre leurs approvisionnements moins dépendants d’un nombre limité de fournisseurs.

Le traitement intervient après l’extraction. Il permet notamment de séparer et de purifier les matières avant leur utilisation dans l’industrie. Le texte annoncé porte sur cette coopération, mais le compte rendu ne détaille ni les matières concernées, ni l’emplacement d’éventuelles installations, ni la répartition des responsabilités entre les deux pays. La signature ne suffit donc pas à établir qu’un projet industriel a été décidé.

Un deuxième texte sur l’intelligence artificielle

Le Qatar a également annoncé la signature d’un partenariat destiné à accélérer la coopération en intelligence artificielle. La déclaration commune cite le calcul à haute performance et les infrastructures numériques parmi les domaines dans lesquels les deux pays entendent travailler ensemble.

Washington a rappelé que Doha avait signé la déclaration Pax Silica, une initiative de coopération technologique et industrielle. Ce cadre politique ne permet pas de chiffrer les investissements qui pourraient découler du partenariat annoncé lundi. Aucun montant propre à ce texte, ni échéance de déploiement, ne figure dans le compte rendu qatari.

Sur l’Iran, pas de reprise annoncée des pourparlers

Le dialogue a aussi porté sur la situation régionale. Les deux gouvernements ont réaffirmé leur attachement à la liberté de navigation dans le détroit d’Ormuz. Washington a salué les efforts de médiation du Qatar, mais le communiqué ne fixe ni date ni format pour une reprise de négociations entre les États-Unis et l’Iran.

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