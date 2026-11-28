OpenAI et sa filiale io Products accusent Apple d’avoir obtenu des informations confidentielles sur un appareil en préparation et d’avoir fait pression sur des fournisseurs communs. Les demandes du 27 novembre ont été déposées dans le procès ouvert en juillet par Apple, qui formulait des accusations en sens inverse. Apple conteste les nouvelles allégations.

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OpenAI et sa filiale de matériel io Products ont déposé le vendredi 27 novembre des demandes reconventionnelles contre Apple devant le tribunal fédéral de San José, en Californie. Elles accusent le fabricant de l’iPhone d’avoir obtenu des informations sur un appareil en préparation et d’avoir fait pression sur des fournisseurs communs. Apple conteste ces affirmations. C’est Apple qui avait engagé la procédure en juillet, en accusant OpenAI d’avoir récupéré ses propres secrets industriels.

Le document déposé vendredi dans le dossier Apple Inc. v. Liu contient la réponse des défendeurs et douze demandes contre Apple. Quatre émanent d’OpenAI Group et d’io Products. Les huit autres sont présentées par Chang Liu et Tang Yew Tan, deux anciens salariés d’Apple déjà parties au procès. Il ne s’agit donc pas de l’ouverture d’un second procès : ces demandes viennent s’ajouter à la plainte initiale et devront être examinées dans la même affaire.

Un salarié passé d’Apple à OpenAI, puis revenu chez Apple

Pour étayer son accusation, OpenAI décrit le parcours d’un ingénieur qu’elle ne nomme pas. Il a commencé à travailler chez OpenAI le 2 décembre 2025 et en est parti le 2 juin 2026, selon le mémoire. L’entreprise affirme qu’il a envoyé vers des comptes ou numéros personnels des documents portant sur ses projets de matériel. Parmi eux, elle cite un document de 76 pages relatif à la mesure et au contrôle d’un composant qui n’avait pas été commercialisé.

OpenAI affirme que l’ingénieur est ensuite retourné chez Apple. Elle soutient, sur la base des renseignements dont elle dit disposer, qu’il aurait présenté en juillet à des responsables d’Apple en Asie-Pacifique des informations sur ses activités et ses projets d’appareils. Apple nie avoir utilisé ce salarié pour obtenir des informations confidentielles d’OpenAI. Le dépôt ne constitue pas une constatation du tribunal sur la transmission ou l’utilisation des documents.

Le litige s’étend aux sous-traitants

Les demandes d’OpenAI portent aussi sur la fabrication. L’entreprise affirme qu’un sous-traitant commun spécialisé dans le traitement de surface de pièces métalliques a déplacé ses travaux vers une équipe de nuit après une objection d’Apple. Selon OpenAI, un autre fabricant lui a indiqué qu’il renonçait à des travaux prévus en raison de pressions d’Apple. Les noms de ces fournisseurs ne sont pas donnés dans le récit public de ces deux épisodes.

OpenAI distingue dans son mémoire la protection de dessins, d’outillages et d’instructions réservés à un client de l’utilisation de moyens de production communs. Elle estime que les restrictions qu’elle dénonce ont dépassé la protection d’informations propres à Apple et augmenté ses coûts. Apple récuse toute tentative d’entraver la concurrence dans la fabrication d’appareils intégrant l’intelligence artificielle. Le juge devra notamment déterminer ce qui relevait d’un engagement de confidentialité ou de capacité de production et ce qui, le cas échéant, a empêché un fournisseur d’exécuter un contrat.

Ce qu’Apple reproche depuis juillet

Dans sa plainte du 10 juillet, Apple accuse notamment Chang Liu et Tang Yew Tan d’avoir emporté ou utilisé des informations confidentielles de l’entreprise au bénéfice des projets d’appareils d’OpenAI. Elle vise aussi OpenAI et io Products et demande notamment au tribunal d’empêcher l’usage des documents qu’elle revendique et d’ordonner leur restitution. OpenAI dément s’être approprié les secrets d’Apple. De son côté, Apple présente les demandes du 27 novembre comme une tentative de détourner l’attention de sa plainte.

OpenAI et sa filiale demandent à leur tour des mesures d’interdiction et des dommages-intérêts dont le montant n’est pas chiffré dans le mémoire. Le dossier oppose désormais deux récits sur la circulation des documents et un troisième volet sur les relations avec les fournisseurs. Aucun jugement au fond n’a établi qu’une entreprise avait dérobé ou exploité les secrets de l’autre.

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